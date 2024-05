Atalanta Bergamo - Leverkusen Tipp, Prognose, Quote 22.5.

Unser Atalanta Bergamo - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Europa League Finale Spiel am 22.05.2024 lautet: Die Werkself will diese Saison ungeschlagen zu Ende bringen. Im Wett Tipp heute winkt dabei der zweite von drei möglichen Triumphen.

Am Samstag bekam Leverkusen endlich die Meisterschale überreicht. Doch die Mannschaft hat noch einiges vor. Bevor am kommenden Samstag in Berlin das Pokalfinale gegen Zweitligist Kaiserslautern ansteht, bestreitet Bayer am Mittwoch in Dublin das Endspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Die Werkself könnte als erster Klub ein europäisches Triple gewinnen, ohne in einer Spielzeit besiegt zu werden. Aus unserer Sicht stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht.

So spielen wir bei dieser Partie mit einer Quote von 1,57 bei ODDSET die Wette “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Bayer ist seit 51 Pflichtspielen ungeschlagen

Bergamo hat seine letzten 5 Endspiele alle verloren

Leverkusen ist auch in der Europa League seit 13 Partien ungeschlagen



Atalanta Bergamo vs Leverkusen Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat Bayer mit 594 zu 349 Millionen Euro die Nase vorne. Zusammen mit der Ungeschlagen-Rekord-Serie ergibt das bei der Atalanta Bergamo vs Leverkusen Prognose eine Favoritenstellung der Werkself.

Für einen Sieg des neuen deutschen Meisters in der regulären Spielzeit bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,84. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Italiener nach 90 Minuten mit durchschnittlichen Quoten von 4,33 belohnt. In Verbindung mit einer Freebet könnt ihr völlig ohne Risiko einen Tipp auf diese Partie wagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Leverkusen Prognose: Baut Bayer die Serie aus?

In Bergamo setzt man auf Kontinuität. Coach Gian Piero Gasperini ist schon seit 2016 im Amt. Nach einem mittelmäßigen Auftakt in diese Saison, mit vier Niederlagen in fünf Partien, stand der Trainer allerdings kurz vor der Entlassung. Doch die Mannschaft bekam die Kurve, erreichte zur richtigen Phase die Bestform und beendete das Jahr in der Serie A auf dem Champions-League-Platz 5. Damit spielt der Klub seit 2017 zum siebten Mal im Europapokal. Nun soll die Spielzeit mit dem Gewinn der Europa League gekrönt werden.

Auf dem Weg ins EL-Finale schaltete “La Dea” Teams wie Liverpool, Marseille und Sporting Lissabon aus. Von den bisher 53 Pflichtspielen in dieser Saison gewann das Team stolze 30. Allerdings tut sich der Verein mit Endspielen schwer. Die letzten fünf, alle in der Coppa Italia, gingen verloren. Erst in der Vorwoche verpasste man mit einem 0:1 gegen Juventus Turin den zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte nach 1963. Atalanta ließ in dieser EL-Saison nur im Schnitt 2,8 Schüsse aufs eigene Tor zu. Das ist der Bestwert!

Mit dem 2:1 am 34. Spieltag gegen Augsburg konnte Leverkusen nicht nur den Meistertitel ausgelassen feiern, sondern auch erstmals in 61 Jahren Bundesliga eine Saison ohne Niederlage überstehen. Bisher konnten nur sechs Mannschaften aus Europas Top-5-Ligen ohne Niederlage Meister werden. Die historische Bestmarke der Bayern aus der Saison 2012/13 von 91 Punkten wurde knapp um einen Zähler verpasst. Der Verein steht zum dritten Mal in einem Europapokal-Finale.

1988 gewann Bayer den UEFA-Pokal, verlor aber 2002 das CL-Endspiel gegen Real Madrid. Zuvor konnten schon drei Mannschaften die Europa League ohne eine Niederlage gewinnen. Wie auch in der Liga war die Truppe von Coach Xabi Alonso international ab der 90. Minute besonders treffsicher. Leverkusen kommt hier schon auf sechs Treffer. Das ist ein neuer Rekord im Europapokal. Insgesamt konnte die Werkself in zwölf EL-Spielen dieser Saison 31 Tore erzielen.

Atalanta Bergamo - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:0 Lecce (A), 0:1 Juventus (H), 2:1 AS Rom (H), 3:0 Olympique Marseille (H), 2:1 Salernitana (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Augsburg (H), 5:0 Bochum (A), 2:2 AS Rom (H), 5:1 Frankfurt (A), 2:0 AS Rom (A)

Letzte Spiele Atalanta Bergamo vs Leverkusen: 1:0 (A), 3:2 (H)



Beide Vereine trafen im Europa-League-Achtelfinale der Saison 2021/22 erstmals aufeinander. Damals war die Werkself der “Göttin” beide Male unterlegen und kassierte auch zwei verdiente Niederlagen (0:1, 2:3). Leverkusen konnte nur sechs von 27 Duellen gegen italienische Vereine gewinnen (7U, 14N). Im Halbfinale der laufenden Saison setzte sich Bayer aber schon gegen die AS Roma durch. Nach einem 2:0-Auswärtssieg reichte daheim ein 2:2 zum Weiterkommen.

Die Bilanz von Atalanta gegen Mannschaften aus Deutschland steht bei drei Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen. Bergamo blieb nur in zwei der letzten 25 Europapokal-Spiele ohne eigenen Treffer. Setzt sich diese Serie fort, dürfte die Wette “Beide Teams treffen” eine gute Option sein. Dafür bekommt ihr bei Intertops eine Quote von 1,74. Noch besser spielt sich diese Wette in Kombination mit dem Intertops Willkommensbonus.

Unser Atalanta Bergamo - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Seit 1999 (AC Parma) wartet die Serie A auf einen Titel in der Europa League bzw. dem Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup. Das ist unter den europäischen Top-Ligen mittlerweile die längste Zeit. Auch dieses Jahr geht Bergamo in der Europa League wohl leer aus.

Dabei will “La Dea” ihre gute Bilanz gegen die Werkself ausbauen. Doch mit der unglaublichen Saison, die das Alonso-Team spielt und einer Serie von 42 Siegen und neun Unentschieden in 51 Pflichtspielen, spricht am Ende mehr für den neuen deutschen Meister.

Doch wir rechnen mit einer engen Partie, die durchaus in die Verlängerung gehen kann. So setzen wir nicht nur auf einen Sieg von Bayer, sondern sichern unseren Tipp durch die “Doppelte Chance” ab.