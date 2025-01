Atalanta Bergamo - Sturm Graz Tipp & Prognose 21.01.2025

Unser Atalanta Bergamo - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.01.2025 lautet: Die Grazer konnten in der Königsklasse erst drei Punkte sammeln und gehen als klarer Außenseiter ins Duell mit den Italienern. Im Wett Tipp heute trauen wir den Österreichern aber zumindest zu, dass auf beiden Seiten Tore fallen.

Am 21. Januar 2025 um 18:45 Uhr wird die Champions-League-Partie zwischen Atalanta Bergamo und Sturm Graz im Gewiss Stadium angepfiffen. Dabei treffen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle weit auseinander liegen.

Atalanta Bergamo, derzeit 13. in der Champions-League-Gruppenphase, geht als klarer Favorit ins Spiel. Mit niedrigen Quoten auf einen Sieg scheint ein Heimsieg wahrscheinlich. Sturm Graz, auf Platz 29, wird es schwer haben, sich gegen die Italiener zu behaupten.

Wichtige Fakten: Atalanta hat in dieser Saison durchschnittlich 2,16 Tore pro CL-Spiel erzielt. Mika Biereth war der Topscorer von Sturm Graz mit zwei Toren, wechselte vor wenigen Tagen allerdings zu AS Monaco. Trotzdem sind die Grazer immer für ein Tor gut. Ein spannendes Duell erwartet uns in der Atalanta Bergamo Sturm Graz Prognose, bei der die Italiener voraussichtlich dominieren werden.