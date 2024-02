Athletic Bilbao - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten

Unser Athletic Bilbao - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 29.02.2024 lautet: In der Champions League droht Atletico ebenso das Aus wie in der Copa del Rey. Für den Wett Tipp heute ist die Auswärtsschwäche auf jeden Fall relevant.

Atletico Madrids Form sowie die Auswärtsschwäche könnten in diesem Halbfinal-Rückspiel zum kritischen Faktor werden. Die Rojiblancos gewannen nur eines ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele (1U, 3N) und sind in der Ferne deutlich ungefährlicher als im Metropolitano Stadium. Bilbao-Trainer Ernesto Valverde legt ebenso wie sein Gegenüber, Diego Simeone, großen Wert auf die defensiven Abläufe seiner Mannschaft. Der 1:0-Erfolg aus dem Halbfinal-Hinspiel ist eine komfortable Position, aus der die Basken agieren können.

Unser Wett Tipp heute lautet somit: „Athletic Bilbao gewinnt mindestens eine Halbzeit“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Atletico Madrid auf „Athletic Bilbao gewinnt mindestens eine Halbzeit“:

Atletico Madrid gewann in La Liga nur 4 von 13 Auswärtsspielen.

Bilbao kassierte in La Liga nur 26,1 erwartbare Gegentore (2.) und erzielte die meisten Tore aller Teams nach hohen Ballgewinnen (8).

Bilbao gewann in dieser Spielzeit 12 von 15 Pflichtspielen im eigenen Stadion.



Athletic Bilbao vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Das Hinspiel im Metropolitano Stadium endete dank eines Elfmetertores in der ersten Halbzeit mit einem 1:0-Auswärtssieg der Löwen aus Bilbao. Normalerweise sind die Basken im eigenen Stadion deutlich stärker unterwegs. Daher geht die leichte Favoritenrolle mit Quoten bis 2,45 in unseren Augen vollkommen in Ordnung.

NEObet wirft für einen Auswärtssieg der Rojiblancos eine Wettquote von 3,05 auf den Markt und trifft damit relativ genau die Durchschnittsquote der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid Prognose: Ein ebenbürtiger Konkurrent

Diego Simeone ist seit über zwölf Jahren Trainer der Rojiblancos. Das spricht für seine Künste als Trainer und Motivator. Wie so oft hat seine Mannschaft auch in dieser Spielzeit eine der besten Defensiven im spanischen Fußball. Innerhalb der Primera Division kassierten nur drei Teams weniger erwartbare Gegentore als Atletico Madrid (28,2 xGA).

Ausgerechnet Halbfinal-Gegner Bilbao befindet sich unter diesen drei Teams und belegt den zweiten Platz (26,1 xGA) im Vergleich der besten spanischen Defensiven. Beim genaueren Hinschauen lassen sich weitere Parallelen entdecken.

Die Basken sind zu Hause eine Macht, gewannen in dieser Spielzeit zwölf von 15 Pflichtspielen im eigenen Stadion (2U, 1N) und erzielten ligaweit die meisten Tore nach hohen Ballgewinnen (8).

All das sind Stärken, die ebenfalls auf die Colchoneros zutreffen, nur sind die Gäste in vielen Kategorien minimal schwächer unterwegs. Atletico Madrid ließ nicht nur mehr erwartbare Gegentore zu, sondern erzielte auch weniger Tore aus dem gezielt hohen Pressing (6). Zudem ist die Auswärtsschwäche der Gäste eklatant.

Athletic Bilbao - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:3 Betis Sevilla (A), 3:2 Girona (H), 0:0 Almeria (A), 1:0 Atletico Madrid (A), 4:0 Mallorca (H).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:2 Almeria (A), 0:1 Inter Mailand (A), 5:0 Las Palmas (H), 0:1 Sevilla (A), 0:1 Athletic Bilbao (H).

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs. Atletico Madrid: 1:0 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 0:1 (H), 2:0 (H).



In La Liga holte die Simeone-Mannschaft nur vier Siege aus 13 Auswärtsspielen (1,15 Punkte pro Spiel) und kam zuletzt gegen das sieglose Schlusslicht aus Almeria trotz doppelter Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

Hält Diego Simeone den freien Fall seiner Mannschaft nicht auf (nur ein Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen), könnte Athletic Bilbao der große Nutznießer werden. Zunächst machen die Basken den Rojiblancos ihren Platz im Copa-del-Rey-Finale streitig.

Darüber hinaus rangiert Bilbao in der Liga nur drei Zähler hinter den Gästen und könnte diesen im schlimmsten Fall den letzten Platz für die Königsklasse stehlen. Im Vergleich der beiden Offensiven ziehen die Löwen mit 41,8 erwartbaren Treffern nur leicht den Kürzeren (Atletico Madrid: 45,3 xG).

Geht ihr in eurer Wette über eine gewonnene Halbzeit der Hausherren hinaus und setzt auf „Sieg Athletic Bilbao“, könnt ihr bei Interwetten mit einer Quote von 2,40 kalkulieren. Schon der Austragungsort rechtfertigt Überlegungen in diese Richtung.

Unser Athletic Bilbao - Atletico Madrid Tipp: Athletic Bilbao gewinnt mindestens eine Halbzeit

Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche - diese Überschrift ist nicht die einzige passende Beschreibung für dieses Duell. Beide Mannschaften haben ihre Stärken in ähnlichen Bereichen, was den Basken mit ihrer Spielanlage deutlich besser in die Karten spielt als Atletico Madrid.