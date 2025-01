Athletic Bilbao - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 08.01.

SPORT1 Betting 07.01.2025 • 10:48 Uhr Athletic Bilbao - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Cup Spanien Wette | Wer zieht ins Endspiel ein?

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Sportwetten Tipp zum Super Cup Spanien Spiel am 08.01.2025 lautet: Auf dem Papier sind die Katalanen die klaren Favoriten. Unser Wett Tipp heute geht aber von einem engen Duell mit Treffern auf beiden Seiten aus.

Im spanischen Fußball wird in diesen Tagen der Supercup ausgespielt. Zum sechsten Mal in Folge kämpfen vier Mannschaften abschließend um den Titel. Zudem trägt der spanische Verband den Wettbewerb erneut in Saudi-Arabien aus. Das erste Halbfinale steigt am Mittwochabend.

In der Athletic Bilbao Barcelona Prognose treffen der amtierende Pokalsieger und der Vizemeister aufeinander. Die Buchmacher schlagen sich auf die Seite der Katalanen. Wir spielen mit einer Quote von 1,63 bei Interwetten den Athletic Bilbao Barcelona Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Barcelona auf „Beide Teams treffen“:

Barca wartet seit 8 Liga-Spielen auf eine Weiße Weste

In den letzten 4 Duellen zwischen beiden Vereinen in der Copa del Rey und in der Supercopa fielen insgesamt 20 Treffer und es gab nur eine Weiße Weste

Bilbao ist eine Pokal-Mannschaft

Athletic Bilbao vs Barcelona Quoten Analyse:

Nach 19 absolvierten La-Liga-Partien haben die Blaugrana als Dritter nur einen Rang und zwei Punkte Vorsprung auf den Gegner im Halbfinale. Trotzdem sprechen die Athletic Bilbao vs Barcelona Quoten eine recht deutliche Sprache.

Für einen Sieg der Katalanen in der regulären Spielzeit klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,87. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Basken Athletic Bilbao gegen Barcelona Wettquoten zwischen 3,80 und 4,00 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Barcelona Prognose: Kriegt Barca die Kurve?

Seit Juni 2022 betreut Ernesto Valverde schon zum dritten Mal den Athletic Club. Den Höhepunkt unter diesem Coach erreichten die Basken in der vergangenen Spielzeit, als mit dem fünften Platz in La Liga das beste Ergebnis seit der Saison 2015/16 eingefahren wurde. Zudem holten die „Lehoiak“ mit dem Triumph in der Copa del Rey den ersten Titel in diesem Bewerb seit 40 Jahren. Auch in dieser Saison mischen die „Zuri-Gorriak“ weit oben mit. Dieses Mal darf Bilbao sogar von der Königsklasse träumen. Wenn ihr vor eurem Athletic Bilbao Barcelona Tipp noch nach einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung sucht, werdet ihr bei uns bestimmt fündig.

Denn nach 19 Partien stehen die Löwen auf einem Champions-League-Platz und haben schon sechs Punkte Polster auf Rang 5. Vor allem daheim ist der Athletic Club mit 21 Punkten und nur einer Niederlage stark. Das Toreschießen ist aber nicht unbedingt die Stärke der Rot-Weißen. 29 Treffer sind der schwächste Wert in den Top 5 von La Liga. Im ersten Spiel des neuen Jahres setzte sich Bilbao am Samstag im Pokal erst nach Elfmeterschießen gegen den Viertligisten Logrones durch. An der Supercopa nahm der Verein schon sechsmal teil. Den letzten von drei Titeln holte man 2021.

Die Amtszeit von Hansi Flick in Barcelona hatte so gut begonnen. Zwischenzeitlich hatten die Blaugrana in der Tabelle, bei einem Spiel mehr, schon neun Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger. Dann holten die Katalanen aber im November in vier Spielen nur vier Punkte. Auch im Dezember kamen in vier Partien erneut wieder nur vier Zähler zusammen. Vor allem hat der FCB gleich drei Heimspiele in der Liga in Serie verloren. Seit acht La-Liga-Partien wartet Barca auf ein Spiel ohne Gegentor. Mit diesem Wissen fällt uns auch unsere Athletic Bilbao Barcelona Prognose deutlich leichter.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass die Truppe des deutschen Coaches schon 50 Großchancen in dieser Saison vergeben hat. Das ist der klare Höchstwert in der besten spanischen Spielklasse. So ist Barcelona in der Tabelle auf Rang 3 abgerutscht und hat auf einmal fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid. Am Samstag kam die Mannschaft in der Copa del Rey mit einem 4:0-Sieg gegen Viertligist Barbastro immerhin ganz gut ins neue Jahr.

Athletic Bilbao - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 4:3 n.E. UD Logrones (A), 2:1 Osasuna (A), 1:1 Deportivo Alaves (A), 2:0 Fenerbahce (A), 2:0 Villarreal (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Barbastro (A), 1:2 Atletico Madrid (H), 0:1 Leganes (H), 3:2 Borussia Dortmund (A), 2:2 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs Barcelona: 1:2 (A), 0:0 (H), 4:2 (H), 0:1 (A), 0:1 (H)

Im Supercup standen sich beide Teams schon siebenmal gegenüber. In diesem Bewerb ist die Bilanz mit jeweils drei Siegen und einem Remis komplett ausgeglichen. In La Liga hat Barca mit 95 Siegen zu 60 Niederlagen dagegen die Nase vorne (32U).

Seit August 2019 warten die Basken in der Liga auf einen Sieg gegen die Katalanen. In diesem Zeitraum konnte Bilbao aber drei Siege in der Copa del Rey und einen Erfolg im Supercup gegen die Blaugrana feiern.

Die La-Liga-Duelle zwischen beiden Vereinen geizen etwas mit Toren. Aber in den letzten vier Aufeinandertreffen in Copa del Rey und in der Supercopa fielen insgesamt 20 Treffer und nur einmal spielte eine Mannschaft zu Null.

Das führt uns zum Athletic Bilbao Barcelona Tipp „Über 2,5 Tore“. Dafür bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,70. Neu- und Bestandskunden sollten sich zuvor bei diesem Anbieter noch den Betano Promo Code sichern.

So seht ihr Athletic Bilbao - Barcelona im TV oder Stream:

08. Januar 2025, 20 Uhr, King Abdullah Sports City, Dschidda

Übertragung TV: Sportdigital Fußball

Übertragung Stream: Sportdigital Fußball

Sportdigital Fußball zeigt pro Saison rund 700 Live-Spiele aus 20 Wettbewerben von sechs Kontinenten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich der Sender die Rechte an der Supercopa de Espana gesichert.

Das Halbfinale zwischen Bilbao und Barcelona beginnt am Mittwochabend um 20 Uhr im King Abdullah Sports City von Dschidda.

Athletic Bilbao vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Athletic Bilbao: Simon - De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche - Vsga, Prados, Jauregizar - N. Williams, Guruzeta, I. Williams

Ersatzbank Athletic Bilbao: Agirrezabala (Tor), Adama, Inigo Lekue, Nunez, Alvaro Djalo, Marton, Serrano, Alex Berenguer, Yeray, Vesga

Startelf Barcelona: Pena - Kounde, Martinez, Garcia, Balde - Casado, De Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Szczesny (Tor), Araujo, Dominguez, Martin, de Jong, Pablo Torre, Ansu Fati, Ferran Torres, Eric

Der amtierende Pokalsieger muss auf die verletzten Ruiz und Sancet verzichten. Bei den Katalanen fallen weiterhin Bernal und ter Stegen aus. Dafür steht Lamine Yamal, der sich Mitte Dezember gegen Leganes verletzt hatte, wieder zur Verfügung.

Dani Olmo und Pau Victor haben die Reise nach Saudi-Arabien mitgemacht, obwohl sie aktuell für Barcelona nicht spielberechtigt sind. Diese Personalien spielen bei der Athletic Bilbao vs Barcelona Prognose durchaus eine Rolle.

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Tipp: Beide Teams treffen

Bei Barcelona stellt sich die Frage, ob die Mannschaft die schwachen Monate November und Dezember inzwischen abgehakt hat? Zudem muss man auch das Theater hinter den Kulissen um die Spielberechtigung von Dani Olmo verkraften.

Immerhin ist Superstar Lamine Yamal wieder fit. Doch das reicht uns noch nicht für einen Tipp auf die Katalanen, denn die Basken haben auf der Gegenseite bisher eine tolle Saison gespielt und sind vor allem eine Pokalmannschaft.

Nicht umsonst konnte Bilbao vier der letzten fünf Duelle gegen Barca in Pokal und Supercup für sich entscheiden. So entscheiden wir uns gegen einen Ergebnis-Tipp und gehen bei der wackeligen Defensive der Blaugrana von Treffern auf beiden Seiten aus.