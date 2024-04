Athletic Bilbao – Granada Tipp, Prognose, Quoten 19.04.24

Unser Athletic Bilbao - Granada Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.04.2024 lautet: Bilbao holte 40 Punkte mehr als Granada in der laufenden Spielzeit. In unserem Wett Tipp heute unterliegt das direkte Aufeinandertreffen einer klaren Rollenverteilung.

Die Löwen aus Bilbao zeigten sich in der aktuellen Saison bissig und feierten mit dem Gewinn der Copa del Rey sogar einen großen nationalen Erfolg. Der letzte La-Liga-Spieltag führte jedoch zu Hause nur zu einem 1:1 gegen Villarreal. Granada hat als Aufsteiger einen alles andere als leichten Stand im spanischen Oberhaus. Als Lichtblick galt das 2:0 gegen Alavés am vergangenen Spieltag.

Im San Mames Stadion wird es für den Underdog jedoch sehr schwierig. Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Athletic Bilbao (Handicap -1)” zu einer Quote von 1,70 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Granada auf “Sieg Athletic Bilbao (Handicap -1)”:

Die Basken sind seit 15 Liga-Heimspielen ungeschlagen (11S, 4U).

Granada wartet weiterhin auf den ersten Auswärtssieg und fungiert als schlechtestes Auswärtsteam im spanischen Oberhaus.

4 der jüngsten 5 Heimspiele gegen Granada hat Bilbao gewonnen (1U). 2 davon mit 2 Toren Vorsprung.



Athletic Bilbao vs Granada Quoten Analyse:

Der klassische Drei-Weg-Markt unterliegt bereits vor dem Kick-off einer klaren Rollenverteilung. Laut Einschätzung der Buchmacher wäre alles andere als ein deutlicher Heimsieg eine große Überraschung. Absolut nachvollziehbar, da der Aufsteiger auf gegnerischem Boden in der aktuellen Saison keine Sonne sieht.

Mit zwölf Auswärtstoren ist die Offensive der Gäste in den Stadien der Konkurrenz als schwach zu bewerten. Interwetten gewährt für “Bilbao gewinnt zu Null” eine Quote von 1,80. Neukunden haben zudem die Möglichkeit, den Interwetten Bonus in Höhe von 100 Prozent bis zu 100 Euro zu beanspruchen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs. Granada Prognose: Muss der Aufsteiger weiterhin auf den ersten Auswärtssieg warten?

Bilbao hat kürzlich im Kampf um die Champions-League-Ränge gehörig Federn gelassen und ist derzeit auf Platz 5 anzutreffen. Nur zwei der letzten sechs Liga-Spieltage brachten einen Sieg mit sich. Der Rückstand auf den Tabellenvierten Atlético Madrid ist auf vier Punkte angewachsen.

Dennoch galt der Finalsieg in der Copa del Rey beim 4:2 im Elfmeterschießen gegen RCD Mallorca zweifelsohne als Highlight in dieser Saison.

Im eigenen Stadion spielten die Basken starken Fußball und sind seit nunmehr 15 Spieltagen im spanischen Oberhaus ungeschlagen (11S, 4U). Sieben der elf Heimsiege kamen mit zwei oder mehr Toren Vorsprung zustande.

Vor allem defensiv machten die Löwen zu Hause einen guten Job und hielten in 50 Prozent der Begegnungen einen “Clean Sheet”. Mit 37 erzielten Treffern sind die Recken aus dem Baskenland im eigenen Stadion extrem gefährlich.

Athletic Bilbao - Granada Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:1 FC Villarreal (H), 4:2 n.E. RCD Mallorca (H), 0:2 Real Madrid (A), 2:0 Deportivo Alavés (H), 2:0 Las Palmas (A).

Letzte 5 Spiele Granada: 2:0 Deportivo Alavés (H), 0:1 FC Valencia (H), 0:1 FC Cadiz (A), 0:1 RCD Mallorca (A), 2:3 Real Sociedad (H).

Letzte Spiele Athletic Bilbao vs. Granada: 1:1 (A), 0:1 (A), 2:2 (H), 2:1 (H), 0:2 (A).



Der FC Granada beendete kürzlich eine sieglose Serie von elf Spielen und holte auf heimischem Boden gegen Alaves einen 2:0-Triumph - erst der dritte Erfolg in der laufenden Spielzeit. 17 erbeutete Punkte lassen die Elf von Trainer José Ramón Sandoval, der den Klub erst Mitte März übernahm, auf dem vorletzten Tabellenplatz landen.

Nach zwei Niederlagen konnte der neue Übungsleiter das erste Erfolgserlebnis mit seinen Recken in La Liga verbuchen. Dennoch ist der Rückstand auf das rettende Ufer bereits auf elf Punkte angewachsen. Dem Aufsteiger droht somit der direkte Wiederabstieg.

Vor allem auswärts ist der Elf kollektives Versagen vorzuwerfen. Kein anderer Verein im spanischen Oberhaus holte in der Fremde so wenige Punkte (2). In neun der insgesamt 15 Fernduelle verpasste die Offensive einen eigenen Treffer. Sieben der 13 Auswärtsniederlagen in La Liga kamen mit mindestens zwei oder mehr Toren Differenz zum Vorschein. Mit 34 Gegentoren zeigt der Abwehrverbund in den Stadien des Gegners Zerfallserscheinungen. Sportwetten-Fans, die ihren Athletic Bilbao Granada Tipp auf mobilem Weg platzieren möchten, könnten einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich werfen.

Unser Athletic Bilbao – Granada Tipp: Sieg Athletic Bilbao (Handicap -1)

Bilbao spielt um die Teilnahme am internationalen Geschäft und für die Recken aus Andalusien geht es höchstwahrscheinlich zurück ins spanische Unterhaus. Darüber hinaus gelten die Gäste als schwächstes Auswärtsteam der Liga und warten weiterhin auf den ersten Erfolg in der Ferne. Die Basken ihrerseits kickten im San Mames Stadion durchaus erfolgreich und blicken auf eine Serie von 15 Spielen ohne Niederlage.

Gegen den Tabellenvorletzten ist mit einem weiteren Erfolg, der mindestens zwei Tore Vorsprung mit sich bringt, zu rechnen.