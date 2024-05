Besiktas - Ankaragücü Tipp, Prognose, Quoten | 07.05.2024

Unser Besiktas - Ankaragücü Sportwetten Tipp zum Türkiye Kupasi Spiel am 07.05.2024 lautet: Nach dem 0:0 im Hinspiel hat Besiktas gute Karten im Kampf um den Finaleinzug. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren auch mindestens ein Remis nach 90 Minuten zu.

Während in der türkischen Süper Lig nach einem spannenden Zweikampf zwischen Galatasaray und Fenerbahce alles auf den nächsten Titel für den Rekordmeister hinausläuft, sind im Pokal mit Besiktas, Ankaragücü, Trabzonspor und Fatih Karagümrük allesamt Teams am Start, die mit der Meisterschaft-Vergabe nichts zu tun hatten. Der erste Final-Teilnehmer des Türkiye Kupasi wird am Dienstagabend gesucht. Nach dem 0:0 im Hinspiel zu Gast bei Ankaragücü hat Besiktas daheim nun die besseren Karten für den Einzug ins Finale.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Bwin die Wette “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Ankaragücü auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Ankara gewann nur 8 von 113 Duellen gegen Besiktas

Im Pokal sind die “Schwarzen Adler” gegen den MKE noch ungeschlagen (ohne Elfmeterschießen)

Auswärts entschied der MKE in der Süper Lig lediglich 2 von 17 Partien für sich



Besiktas vs Ankaragücü Quoten Analyse:

Nach 35 von 38 Spieltagen steht Besiktas auf dem fünften Tabellenplatz. Ankaragücü belegt dagegen nur den 14. Rang und muss noch um den Ligaverbleib bangen.

Dementsprechend schicken die besten Wettanbieter die Hausherren bei der Besiktas vs Ankaragücü Prognose auch als Favoriten ins Rennen. So bekommt ihr für einen Heimsieg in der regulären Spielzeit eine Höchstquote von 1,80. Auf der Gegenseite wäre ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4,27 aus Sicht der Bookies eine Überraschung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Ankaragücü Prognose: Kann Besiktas die Saison im Pokal retten?

Besiktas hat eine turbulente Saison hinter sich. Mit Senol Günes, Burak Yilmaz, Riza Calimbay und Fernando Santos durften sich 2023/24 schon vier verschiedene Coaches bei den “Schwarzen Adlern” versuchen. Die enttäuschende Spielzeit muss aber Serdar Topraktepe zu Ende bringen, der schon seit Jahren als Co- bzw. Jugend-Trainer beim Verein arbeitet. Mitte April übernahm Topraktepe zum zweiten Mal in dieser Saison interimistisch.

In den letzten sechs Spielen kassierten die Schwarz-Weißen immerhin nur eine Niederlage (2S, 3U). Nach 35 Spieltagen, an denen die “Kara Kartallar” 13 Niederlagen hinnehmen mussten, droht man das internationale Geschäft zu verpassen. Der Rückstand auf den ECL-Platz beträgt immerhin nur einen Punkt. Zudem winkt ja noch der Pokal-Titel. Der Verein konnte den Türkiye Kupasi schon zehn Mal gewinnen. Nur Galatasaray (18) kommt auf mehr Pokaltriumphe. Der jüngste Titel stammt aus der Saison 2020/21.

Ankaragücü durfte in seiner Vereinsgeschichte schon drei nationale Titel feiern. Sowohl die Meisterschaft (1949) als auch die beiden Pokal-Titel (1972, 1981) sind aber schon lange her. 2013 war der Hauptstadtklub sogar in die 3. Liga abgerutscht. Seit der Vorsaison ist der MKE wieder erstklassig. Der Ligaverbleib glückte 2022/23 mit einem Polster von zwei Punkten. Seit Oktober wird die Mannschaft von Coach Emre Belözoglu betreut. Nach den ersten sieben Liga-Spielen der Saison war Vorgänger Tolunay Kafkas entlassen worden.

Doch noch immer muss Ankaragücü gegen den Abstieg kämpfen. Das Polster beträgt vier Punkte. Dafür hat man aber mit minus 3 ein für den Tabellenkeller ordentliches Torverhältnis. Seit vier Pflichtspielen ist AG nun schon wieder ohne Sieg. Vor allem auswärts tut sich Ankara schwer. Hier glückten in 17 Gastspielen nur zwei Siege. Im Pokal-Viertelfinale konnte die Mannschaft Ende Februar für eine Überraschung sorgen, als man Fenerbahce daheim mit 3:0 bezwang.

Besiktas - Ankaragücü Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 3:2 Rizespor (H), 1:2 Fenerbahce (A), 0:0 Ankaragücü (A), 2:0 Ankaragücü (H), 1:1 Samsunspor (H)

Letzte 5 Spiele Ankaragücü: 1:1 Alanyaspor (H), 2:2 Rizespor (A), 0:0 Besiktas (H), 0:2 Besiktas (A), 3:1 Gaziantep (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas vs Ankaragücü: 0:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 3:4 n.E. (A)



Der Verein aus Istanbul führt die Bilanz gegen die Mannschaft aus Ankara klar an. In 113 Duellen musste Besiktas nur acht Niederlagen hinnehmen, demgegenüber stehen 75 Siege und 30 Remis. Am 19. und am 23. April 2024 gab es diese Paarung auch schon. Zunächst siegten die “Schwarzen Adler” in der Liga daheim mit 2:0. Das Hinspiel im Pokal endete dann mit einem torlosen Unentschieden.

Nach fünf Duellen im Pokal ist Besiktas in der regulären Spielzeit noch ohne Niederlage gegen Ankaragücü. Das einzige Ausscheiden gab es in der Vorsaison. Im Achtelfinale entschied zu Gast in der Hauptstadt das Elfmeterschießen mit 4:3 für die Hausherren. In den letzten fünf Duellen wurde, ohne Verlängerung, der Wert von 2,5 Toren nur einmal überboten. Setzt sich diese Tendenz fort, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 2,01. Am einfachsten spielt ihr den Tipp über die Sunmaker App.

Unser Besiktas - Ankaragücü Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Im Vorjahr schied Besiktas gegen Ankaragücü aus dem Pokal aus. So haben die “Schwarzen Adler” mit dem Gegner noch eine Rechnung offen. Sicher spielen die Istanbuler auch keine tolle Saison. Der Klub aus der Hauptstadt gehört aber zu den Lieblingsgegnern des BJK. Wir glauben nicht, dass sich die Hausherren die gute Ausgangslage aus dem Hinspiel vor den eigenen Fans nehmen lassen. Da eine Verlängerung aber gut und gerne möglich ist, sichern wir unseren Tipp durch die “Doppelte Chance” ab. Dabei dürften nicht allzu viele Tore fallen.