Osnabrück - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2024

Unser Osnabrück - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.05.2024 lautet: Die Lila-Weißen stehen kurz vor dem direkten Wiederabstieg. Eine Niederlage am Dienstag gegen Schalke im Wett Tipp heute würde den Gang in Liga 3 endgültig besiegeln.

Am Samstag sollte an der Bremer Brücke eigentlich die Zweitliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und Schalke 04 ausgetragen werden. Aufgrund von Mängeln an der Dachkonstruktion konnte die Stadt Osnabrück das Stadion aber nicht freigeben. Die Partie wird nun am Dienstagabend nachgeholt. Die Lila-Weißen müssen ihr Heimspiel nun im Millerntor-Stadion von Hamburg austragen, noch dazu ohne Zuschauer. Nur mit einem Sieg können die Niedersachsen den Abstieg in die 3. Liga verhindern.

Wir haben große Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens und spielen mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten den Wett Tipp heute “Sieg Schalke”.

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Schalke auf “Sieg Schalke”:

Osnabrück ist das schlechteste Heimteam im Unterhaus

Schalke kassierte an den letzten 8 Spieltagen nur eine Niederlage

S04 hat die letzten 4 Pflichtspiele gegen den VfL alle gewonnen



Osnabrück vs Schalke Quoten Analyse:

In der Tabelle liegen sechs Plätze und zwölf Punkte zwischen beiden Teams. Allerdings treffen hier auch das schwächste Heim- und das schwächste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison aufeinander.

In der Tabelle liegen sechs Plätze und zwölf Punkte zwischen beiden Teams. Allerdings treffen hier auch das schwächste Heim- und das schwächste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison aufeinander.

Die Gäste aus Gelsenkirchen gehen trotzdem wenig überraschend als Favorit in die Partie. So gibt es für einen Auswärts-Dreier Quoten zwischen 1,80 und 1,88. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Gastgeber den etwa vierfachen Wetteinsatz zurück.

Osnabrück vs Schalke Prognose: Kann S04 auch auswärts gewinnen?

Bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz hätte der VfL am Wochenende den Abstieg auf dem Sofa hinnehmen müssen. Da Wiesbaden und Rostock aber als Verlierer vom Platz gingen, konnte Osnabrück das letzte Fünkchen Hoffnung auf die Relegation aufrechterhalten. Der direkte Klassenerhalt ist allerdings nicht mehr möglich. Mit einem Sieg gegen Schalke könnte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat den Rückstand auf Rang 16 auf fünf Zähler verkürzen.

Doch selbst dann ist der Einzug in die Relegation recht unwahrscheinlich. Die Lila-Weißen haben mit nur fünf Siegen, zehn Remis und 16 Niederlagen ihre schwächste Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga gespielt. Mit 61 Gegentoren stellen die Niedersachsen auch die schwächste Defensive dieser BL2-Saison. 28 erzielte Tore sind aktuell zusammen mit Rostock ebenfalls der Negativwert im Unterhaus. Dem VfL wurde am Ende die schwache Hinrunde (9 Punkte) zum Verhängnis.

Dass der FC Schalke nach 31 Partien in der 2. Bundesliga rein rechnerisch noch nicht gerettet ist, hätten sich vor der Saison wohl auch nur wenige Pessimisten in Gelsenkirchen gedacht. Nach den jüngsten Ergebnissen der Konkurrenz ist der Ligaverbleib mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang aber selbst bei einer Niederlage im Nachholspiel gegen Osnabrück nur noch Formsache. Mit einem Sieg aus den letzten drei Spielen kann S04 diese verkorkste Saison abhaken und die kommende Spielzeit planen.

Vor allem an der Auswärtsbilanz muss die Mannschaft arbeiten. In 15 Partien auf des Gegners Platz holte Königsblau gerade mal neun Punkte nach zwei Siegen und drei Remis, bei zehn Niederlagen. Kein Zweitligist hat in der Fremde weniger Punkte gesammelt. Zuletzt zeigte die Formkurve aber wieder nach oben. An den letzten acht BL2-Spieltagen kassierten die Knappen nur eine Niederlage (2S, 5U). Seit fünf Spielen ist die Elf von Trainer Karel Geraerts ungeschlagen (1S, 4U). Zum Abschluss geht es noch gegen Rostock und Fürth.

Osnabrück - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 Magdeburg (A), 0:3 Braunschweig (H), 0:4 Kiel (A), 2:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:1 Düsseldorf (H), 1:1 Elversberg (A), 2:0 Nürnberg (H), 1:1 Hannover (A), 0:0 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Osnabrück vs Schalke: 0:4 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:3 (H), 3:1 (H)



Beide Vereine standen sich bisher in 15 Pflichtspielen gegenüber. Schalke führt die Bilanz nur knapp mit acht Erfolgen zu sechs Pleiten an. Seit 1990 wartet Osnabrück allerdings auf einen Erfolg gegen die Knappen.

Die letzten vier Pflicht-Heimspiele gegen den VfL konnte S04 alle zu Null gewinnen. So gab es auch im Hinspiel der laufenden Saison in der Veltins-Arena beim Einstand von Coach Koschinat ein 4:0 für Königsblau.

Unser Osnabrück - Schalke Tipp: Sieg Schalke

Gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga möchte der VfL die Hoffnung am Leben erhalten. Doch glauben die Lila-Weißen wirklich noch an die Rettung? Oder ist die Luft inzwischen schon raus? Blöderweise ist Osnabrück das abgeschlagene Schlusslicht und das schwächste Heimteam im Unterhaus. Zudem zeigte die Formkurve bei Schalke in den letzten Wochen nach oben. Zudem verlor S04 gegen Aufsteiger nur eines seiner letzten sieben BL2-Duelle (4S, 2U).