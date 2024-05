PSG - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2024

Unser PSG - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 07.05.2024 lautet: Das Rückspiel zwischen PSG und dem BVB verspricht viel Spannung. Wir rechnen im Wett Tipp heute wie schon in der Vorwoche mit einem Duell auf Augenhöhe.

Der deutsche Fußball steht vor einer historischen Woche. Gleich drei Bundesliga-Mannschaften können ins Finale eines UEFA-Wettbewerbs einziehen. Den Anfang macht Borussia Dortmund am Dienstagabend mit seinem Gastspiel in Paris. Die Dortmunder gehen mit einem knappen 1:0-Sieg ins Rückspiel gegen PSG. Die Wettquoten schlagen sich im zweiten Duell aber klar auf die Seite der Hausherren.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET für die Wette “Sieg Dortmund HC +2″.

Darum tippen wir bei PSG vs Dortmund auf “Sieg Dortmund HC +2″:

In 6 Europapokal-Halbfinal-Spielen kassierte PSG 5 Niederlagen

Kein Team kommt in dieser CL-Saison auf so viele “Weiße Westen” wie der BVB (5)

Nach einem Heimsieg im Europapokal kam Dortmund in einem K.o.-Duell in 17 von 20 Fällen am Ende auch eine Runde weiter



PSG vs Dortmund Quoten Analyse:

Für die besten Anbieter in unserem Sportwetten Vergleich sind die Hausherren bei der PSG vs Dortmund Prognose die recht klaren Favoriten. Das hat einerseits mit dem Marktwert zu tun. Hier knackt der Kader von Paris die Marke von einer Milliarde Euro, während die Borussia lediglich auf 463 Millionen Euro kommt.

Hinzu kommt natürlich der Heimvorteil. So bekommt ihr für einen Sieg des französischen Meisters am Dienstag maximal Quoten von 1,50. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Schwarz-Gelben mit Quoten zwischen 5,75 und 6,50 belohnt. Am Markt “Wer kommt weiter?” ist der Unterschied aber nicht ganz so deutlich. Hier liegen die “Rouges-et-Bleus” nur mit einem Schnitt von 1,64 zu 2,20 vorne.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Dortmund Prognose: Bringt der BVB den Vorsprung ins Ziel?

Am 28. April stand PSG in der Ligue 1 schon vorzeitig als neuer Meister der Saison 2023/24 fest. Das bedeutete den zehnten Titel in den letzten zwölf Spielzeiten. Am vergangenen Wochenende hatte Paris spielfrei, da die Liga-Partie gegen Nizza auf den 15. Mai verschoben wurde. Seit 26 Partien im französischen Oberhaus sind die Männer von Coach Luis Enrique ungeschlagen. Auch mit einem Spiel weniger haben die Pariser neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

In Heimspielen der Königsklasse sind die “Rouges-et-Bleus” immer für Treffer gut. Nur in zwei der jüngsten 38 CL-Partien blieb den Hausherren ein eigenes Tor verwehrt. Allerdings musste PSG in dieser CL-Saison auch schon zehn Aluminiumtreffer hinnehmen (Höchstwert!). In den vergangenen 33 Pflichtspielen kassierte Paris gerade mal zwei Niederlagen (22S, 9U). In sechs Europapokal-Halbfinal-Spielen setzte es allerdings fünf Niederlagen (1S).

Am Wochenende empfing der BVB in der Bundesliga den FC Augsburg. Obwohl Coach Edin Terzic seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel gegen Paris auf zehn Positionen umstellte, schossen die Schwarz-Gelben einen deutlichen und verdienten 5:1-Sieg heraus. In der heimischen Liga wird Dortmund die Saison vermutlich auf Platz 5 beenden, was eigentlich eine Enttäuschung ist. Dank des guten Abschneidens der Bundesliga-Teams im Europapokal in dieser Saison reicht diese Platzierung aber trotzdem für die Königsklasse.

In der laufenden CL-Saison konnte sich die Borussia auf ihre Heimstärke verlassen. Seit elf Partien sind die Dortmunder hier ohne Niederlage (7S, 4U). In der Fremde tut sich der BVB allerdings schwer. Hier gab es in den vergangenen elf Gastspielen lediglich einen Erfolg (1U, 9N). Der Verein verlor auch drei seiner vier Auswärtspartien in einem Europapokal-Halbfinale. Die Schwarz-Gelben bewahrten in dieser CL-Saison allerdings schon fünf “Weiße Westen”, das ist der Bestwert im Wettbewerb.

PSG - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 0:1 Dortmund (A), 3:3 Le Havre (H), 4:1 Lorient (A), 4:1 Olympique Lyon (H), 4:1 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 5:1 Augsburg (H), 1:0 PSG (H), 1:4 RB Leipzig (A), 1:1 Leverkusen (H), 4:2 Atletico Madrid (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Dortmund: 0:1 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 1:2 (A)



Nach sieben Duellen ist die Bilanz zwischen Paris und Dortmund mit jeweils zwei Siegen und drei Remis komplett ausgeglichen. Alle vier Siege in dieser Paarung erzielte das Heimteam. Das Hinspiel war bei den Gesamt-Schüssen (13:14) und den Expected Goals (1,78:1,70) ein Duell auf Augenhöhe. Nur beim Ballbesitz hatten die Franzosen (57 Prozent) die Nase recht klar vorne. Schon in der Gruppenphase der laufenden CL-Saison trafen beide Mannschaften aufeinander. Hier kassierte der BVB auswärts ein 0:2, ehe man sich im Signal-Iduna-Park mit einem 1:1 trennte.

In elf Heimspielen gegen deutsche Teams feierte PSG neun Siege (2N). Die Borussia verlor fünf der acht CL-Gastspiele in Frankreich (3S). Im Prinzenpark war Kylian Mbappé in 31 CL-Partien an 32 Toren (21 Treffer, 11 Vorlagen) beteiligt. Knipst der Angreifer auch am Dienstag, bekommt ihr dafür bei Merkur Bets eine Quote von 1,59. Zuvor solltet ihr euch noch den Merkur Bets Bonus sichern. Hier bekommen alle Neukunden einen 100 Prozent Cashback Bonus als Freebet.

Unser PSG - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund HC +2

Mit viel Leidenschaft und einem großen Kampfgeist entschied der BVB das Hinspiel gegen PSG daheim für sich. Im Rückspiel werden die Männer von Coach Edin Terzic massiv unter Druck stehen.

Dortmund ist noch ohne Sieg in Paris, aber es reicht dieses Mal ja auch ein Remis. Wenn der Verein in einem K.o.-Duell das Hinspiel daheim gewonnen hat, kam man in 17 von 20 Fällen am Ende auch eine Runde weiter.

Ob es auch dieses Mal reichen wird, wagen wir nicht zu prophezeien, aber die Gäste werden wieder alles in die Waagschale werfen und den Parisern erneut einen engen Fight auf Augenhöhe liefern.