Augsburg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2024

Unser Augsburg - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: Vier Bundesliga-Siege in Folge haben den FCA auf Tuchfühlung mit den europäischen Plätzen geführt. Im Wett Tipp heute reiten die Fuggerstädter weiter auf der Welle des Erfolges.

Sechs Spieltage warten die Kölner bereits wieder auf ein erfolgreiches Bundesliga-Spiel. Zuletzt knickte die Defensive der Geißböcke merklich ein und zwang die Anhänger der Domstädter dazu, zehn Gegentore in drei Liga-Spielen anzusehen. Trotz dieser Misere fehlt den Gästen nur ein Zähler auf den Relegationsplatz. Das Fan-Lager in Augsburg muss sich derweil nicht mehr mit Sorgen vor dem Abstieg herumschlagen, sondern darf hinter vorgehaltener Hand von einem europäischen Wettbewerb träumen.

In unserem Wett Tipp heute erhalten die Gedanken-Spielchen neuen Nährboden und werden mit einer Quote von 1,78 bei Oddset für „Sieg Augsburg“ vergoldet.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Köln auf „Sieg Augsburg“:

Augsburg vs Köln Quoten Analyse:

Interwetten nagt mit einer Siegquote von 4,40 an der Höchstquote für einen Dreier des 1. FC Köln. Der Abstiegskandidat hofft auf eine Fortsetzung der zuletzt guten Bilanz gegen Augsburg. Von den vorangegangenen drei Gastauftritten beim FCA kehrte Köln stets mit drei Punkten zurück in die Domstadt.

Augsburg vs Köln Prognose: Die Form wird zu Hause bestätigt

FCA-Trainer Jess Thorup bastelt gerade an der besten Rückrunde der Vereinshistorie. Besser als mit 17 Zählern nach neun Rückrunden-Spieltagen standen die Fuggerstädter im deutschen Oberhaus noch nie da. Da kann sogar der FC Bayern in diesem Jahr (16) nicht ganz mithalten.

Das frisch erbeutete Selbstvertrauen der Hausherren zeigt sich auch an anderer Stelle. Kein anderer Bundesligist sammelte mehr Punkte nach Rückstand als Augsburg (23). Köln wiederum verspielte bereits 18 Zähler nach einer Führung. Mehr gaben nur Wolfsburg (20) und Gladbach (27) ab.

Augsburg - Köln Statistik & Bilanz:

Mit Blick auf die jeweilige Tordifferenz im zweiten Saisonabschnitt werden die Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften kompakt in eine Zahl gepresst. Der FCA hat in der Rückrunde ein Torverhältnis von +9, die Geißböcke stehen bei -9.

Vieles davon steht in enger Beziehung mit der Leistung im Defensiv-Verbund, passend dargestellt in erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus. Köln steht über die Saison bei 40,25 xGA (17), Augsburg bei 28,88 xGA (7.).

Augsburg hat zuletzt zwei von drei Bundesliga-Partien ohne Gegentor beendet und hat das Momentum vollkommen auf seiner Seite. Damit könntet ihr durchaus überlegen, bei Oddset eine Quote von 2,50 für „Köln Unter 0,5 Tore“ zu spielen. Vielleicht spricht euch in diesem Zusammenhang dieser Oddset Bonus an.