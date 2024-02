Augsburg - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 10.02.2024

Unser Augsburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Nach schwacher Phase mit drei Niederlagen in Serie gelang Leipzig der Befreiungsschlag gegen Union Berlin. Im Duell mit den nahe am Abstiegskampf befindlichen Augsburgern zählt nur ein weiterer Dreier. Wir sehen im Wett Tipp heute die Gäste klar im Vorteil.

Den Start in die Rückrunde der Bundesliga-Saison hatte sich RB-Trainer Marco Rose sicherlich anders vorgestellt. Zugegeben, mit Leverkusen und Stuttgart warteten zwei Gegner auf allerhöchstem Niveau. Dass es jedoch zwei Pleiten mit acht Gegentoren setzte, dürfte weder den Fans noch den Verantwortlichen geschmeckt haben. Umso wichtiger wäre ein Sieg gegen schwankende Augsburger, um wieder Boden gutmachen zu können.

Wir glauben an den zweiten Sieg in Folge für Leipzig und wählen daher den Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig“ mit einer Quote von 1,75 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Leipzig auf „Sieg RB Leipzig“:

Augsburg gewann nur eines der letzten 7 Spiele.

Augsburg konnte keines der letzten 14 Duelle gegen RB Leipzig gewinnen.

Leipzig gewann das Hinspiel gegen Augsburg in dieser Saison klar mit 3:0.



Augsburg vs Leipzig Quoten Analyse:

Der Marktwert des Kaders der Leipziger liegt bei etwa dem Vierfachen des Wertes der Augsburger. Ähnlich verhält es sich auch bei den von den Bookies vergebenen Wettquoten für die kommende Partie zwischen den beiden Teams. So werden RB Leipzig mit einer Quote von 1,75 immerhin etwa dreimal so hohe Chancen auf einen Sieg eingeräumt wie den Gastgebern aus Augsburg mit einer Quote in Höhe von 4,10.

Als wahrscheinlichster Torschütze gilt Lois Openda. Der belgische Stürmer kommt auf 14 Treffer in 20 Spielen und bekommt eine recht niedrige Quote von 1,90 für eine weitere Bude gegen Augsburg zugewiesen. Im Hinspiel gegen den FCA steuerte Openda einen Treffer und eine Torvorlage zum Sieg bei. Solltet ihr einen ähnlichen Ertrag im kommenden Match sehen, könnt ihr eure Wette darauf mit dem tollen Oddset Sportwetten Bonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs RB Leipzig Prognose: Droht den Augsburgern die dritte Niederlage in Folge gegen Leipzig?

Die Fuggerstädter spielen eine sehr durchwachsene Saison und stehen mit 22 Punkten auf dem zwölften Platz. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt derweil nur noch sieben Punkte. Vor allem die Defensive der Augsburger zeichnete sich in dieser Saison durch eine hohe Anfälligkeit aus, im Schnitt setzte es pro Partie 1,9 Gegentreffer. Keines der letzten drei Heimspiele konnte gewonnen werden, dazu sollte jedoch erwähnt werden, dass das Programm mit Leverkusen, Bayern und Dortmund kaum schwieriger hätte ausfallen können.

Den Augsburgern wurden in dieser Saison die meisten Elfmeter aller Teams zugesprochen. Immerhin fünf der sieben Versuche zappelten am Ende auch im Netz. Vor allem im Kombinationsspiel hapert es bei den Spielern von Trainer Jess Thorup in dieser Saison mitunter gewaltig. Kein Team der Liga spielte weniger Pässe, bei der Passquote liegen die Augsburger mit 73 Prozent auf dem zweitletzten Rang im Ligavergleich.

Das sieht bei den Leipzigern, die ihre Zuspiele mit im Schnitt 83 Prozent deutlich sicherer an den eigenen Mann bringen, schon etwas anders aus. Das konnte zuletzt jedoch nicht wirklich die Schwächen in der Defensive der Sachsen kaschieren. Vor dem wichtigen 2:0-Sieg gegen Union Berlin am vergangenen Spieltag mussten die Mannen von Trainer Rose neunmal in Serie mindestens einen Gegentreffer hinnehmen.

Mit 36 Punkten wuchs der Abstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen mittlerweile auf 16 Zähler an und der Kampf um den ersten Meistertitel rückte damit in weite Ferne. So sollte der Fokus der Roten Bullen ganz der Qualifikation für die Champions League gelten. Der fünfte Tabellenplatz, auf dem man momentan steht, wäre dafür nicht ausreichend.

Augsburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Bochum (A), 2:3 Bayern (H), 2:1 Gladbach (A), 0:1 Leverkusen (H), 0:3 Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 Union Berlin (H), 2:5 Stuttgart (A), 2:3 Leverkusen (H), 0:1 Frankfurt (H), 1:1 Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. RB Leipzig: 0:3 (A), 2:3 (A), 3:3 (H), 0:4 (A), 1:1 (H).



In den Spielen der Leipziger fallen in dieser Saison im Schnitt 3,5 Tore, in denen von Augsburg sind es immerhin 3,3 Tore. So könnte sich eine Wette mit dem Bestandteil „Über 2,5 Tore“ durchaus lohnen. Dies wird noch durch die Tatsache gestützt, dass in den letzten fünf Spielen zwischen beiden Teams jeweils mindestens drei Treffer erzielt wurden. Insgesamt trafen Leipzig und Augsburg bisher 19 Mal aufeinander. In den 15 Bundesliga-Duellen zwischen den beiden Teams konnte Augsburg erst einen Sieg davontragen, dieser liegt jedoch schon fast sieben Jahre zurück.

Leipzig konnte die beiden letzten Spiele gegen Augsburg gewinnen und erzielte dabei jeweils drei Treffer. In den letzten beiden Heimspielen Augsburgs gegen RB wurde am Ende jeweils ein Remis in den Spielberichtsbogen eingetragen. Solltet ihr übrigens noch auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit sein, eure Wetten auf mobilem Wege abzugeben, findet ihr hier eine Übersicht über die besten Sportwetten Apps auf dem Markt.

Unser Augsburg - RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig

Die Leipziger konnten sieben der letzten neun Ligaspiele gegen Augsburg gewinnen und ließen den Fuggerstädtern auch im Hinspiel in dieser Saison keine Chance. Wir rechnen daher mit der dritten Heimniederlage in Folge für das Team aus Bayern, das in der laufenden Spielzeit in keinem Spiel eine Weiße Weste wahren konnte.