Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 17.01.2025

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 17.01.2025 lauten: Am Donnerstag sichern sich die Titelfavoriten Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic das Ticket für die vierte Runde.

Bisher sind die gesetzten Spieler bei den Australian Open 2025 ganz gut davongekommen. Bis auf Profis wie Grigor Dimitrov, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas und Frances Tiafoe sind noch alle Spieler aus der oberen Hälfte der Setzliste im Rennen.

Geht es nach Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, soll das am Donnerstag auch so bleiben. In unseren Australian Open Tipps vom 17. Januar können wir auch keinen Überraschungssieg ausmachen.

Fearnley vs Zverev Prognose: Bleibt der Deutsche ohne Satzverlust?

Durch ein erfolgreiches Vorjahr mit Masters-Siegen in Rom und Paris kehrte Alexander Zverev auf Platz 2 der Weltrangliste zurück. Für diese Saison hat sich der Deutsche nun endlich den ersten Grand-Slam-Sieg vorgenommen. Dafür hat der 27-Jährige an seinem Spielstil gearbeitet und versucht nun mit einer offensiveren Art seine Gegner zu dominieren.

Damit will der Hamburger vor allem in den frühen Runden von Major-Turnieren Energie sparen. In Melbourne geht dieser Plan bisher auf. Nach einem 6:4, 6:4, 6:4 in Runde 1 gegen Lucas Pouille (ATP Nr. 103) folgte ein noch stärkeres 6:1, 6:4, 6:1 gegen Pedro Martinez (ATP Nr. 44).

Auch in Runde 3 beim Fearnley Zverev Tipp ist der Deutsche der klare Favorit. Jacob Fearnley tauchte im vergangenen Jahr erstmals auf der ATP-Tour auf. Der Brite war auf Platz 646 der ATP-Weltrangliste in die Saison gegangen. Dann gewann der gebürtige Schotte gleich vier Titel auf der Challenger-Tour und beendete 2024 auf Rang 99.

Mit dieser Verbesserung um 547 Plätze stellte der 23-Jährige einen neuen Jahresrekord in der ATP-Einzelrangliste auf. So ging Fearnley in Melbourne das erste Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers an den Start. Mit einem Drei-Satz-Sieg gegen den Lokalmatadoren Nick Kyrgios sorgte Fearnley gleich für eine Überraschung.

Allerdings war der Australier im Spiel durch eine Bauchmuskelverletzung gehandicapt. In Runde 2 setzte Fearnley seinen „Siegeszug“ dann mit 3:1 in den Sätzen gegen Arthur Cazaux (ATP Nr. 78) fort. So könnte die deutsche Nummer 1 bei der Fearnley Zverev Prognose vor der ersten wirklichen Herausforderung bei den AO stehen.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „3 Sätze werden gespielt"

Darum tippen wir bei Fearnley vs Zverev auf „3 Sätze werden gespielt“

Zverev stand in den letzten 5 Jahren bei den Australian Open zweimal im Halbfinale (2020, 2024)

Der Deutsche hat von den jüngsten 13 Spielen nur eines verloren

Fearnley bestreitet sein erstes Grand-Slam-Turnier

Fearnley - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fearnley: 3:1 Cazaux, 3:0 Kygios, 0:2 Fonseca, 2:1 Eubanks, 2:0 Trotter

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 Martinez, 3:0 Pouille, 2:1 Zhang, 2:0 Monteiro, 1:2 Fritz

Letzte Spiele Fearnley vs Zverev: -

Borges vs Alcaraz Prognose: Kann der formstarke Portugiese den Favoriten ärgern?

In Runde 3 der Australian Open kommt es zu einem iberischen Duell. Carlos Alcaraz (ATP Nr. 3) trifft auf den Portugiesen Nuno Borges (ATP Nr. 33). Borges spielt seit 2021 auf der Tour und ist inzwischen die Nummer 1 seines Landes geworden. Im Vorjahr hatte der 27-Jährige bei den Australian Open mit dem Einzug in die vierte Runde für Furore gesorgt.

Zudem holte sich Borges 2024 seinen ersten ATP-Titel (ATP 250). In Melbourne legte der Portugiese mit einem 3:1 in Sätzen gegen Alexandre Müller (ATP Nr. 58) und einem 3:0 gegen Jordan Thompson (ATP Nr. 27) auch gut los. Bei der Borges Alcaraz Prognose steht der formstarke Profi aber vor einer riesigen Hürde.

Denn Carlos Alcaraz gehört in der Australian Open 2025 Prognose selbstverständlich beim laufenden Turnier zu den Top-Favoriten auf den Titel. Diese Einschätzung konnte der Spanier mit zwei ganz glatten Siegen gegen Alexander Shevchenko (ATP Nr. 77) und gegen Nishioka Yoshhihito (ATP Nr. 65) auch bestätigen.

Nach seinen Siegen bei den US Open (2022), Wimbledon (2023,24) und den French Open (2024) will der 21-Jährige als jüngster Profi den Grand Slam schaffen. Bisher steht in Melbourne ein Viertelfinale (2024) als bestes Ergebnis in der Bilanz. 2023 gab es das einzige Duell zwischen beiden Profis. Damals setzte sich Alcaraz mit 6:3 und 6:1 auf Sand durch.

Sein Gegner in Runde 3 dürfte beim Borges Alcaraz Tipp kein Stolperstein werden. Aber ein Satz ist durchaus drin.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Über 3,5 Sätze"

Darum tippen wir bei Borges vs Alcaraz auf „Über 3,5 Sätze“

Borges hat im Turnier erst einen Satz abgegeben

Der Portugiese fühlt sich auf Hardcourt am wohlsten

Alcaraz kam bei den Australian Open noch nie übers Viertelfinale hinaus

Borges - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Borges: 3:0 Thompson, 3:1 Müller, 1:2 Bergs, 2:1 Mensik, 2:1 Navone

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 Nishioka, 3:0 Shevchenko, 2:0 Griekspoor, 0:2 Zverev, 2:0 Rublev

Letzte Spiele Borges vs Alcaraz: -

Djokovic vs Machac Prognose: Wann gibt der Djoker Vollgas?

Mit Tomas Machac hat Novak Djokovic noch eine Rechnung offen. Im Mai 2024 kassierte der Serbe in Genf, einem Vorbereitungsturnier für die French Open, im Halbfinale eine Drei-Satz-Niederlage gegen den Tschechen.

In Melbourne trifft der „Djoker“ nun in Runde 3 wieder auf Machac. In den ersten zwei Runden des Grand Slams hatte „Nole“ gegen Basavareddy (ATP Nr. 107) und Jaime Faria (ATP Nr. 125) jeweils einen Satz abgegeben. Das beeinflusst auch unseren Djokovic Machac Tipp.

Trotzdem muss man Djokovic bei den Australian Open wieder auf dem Zettel haben. Mit dem Match in Runde 2 bestritt die aktuelle Nummer 7 der Weltrangliste ihr 430. Spiel bei einem Major-Turnier und löste damit den bisherigen Rekordhalter Roger Federer ab.

Thomas Machac gehört zu den Senkrechtstartern auf der Tour. Im Vorjahr war der Tscheche so richtig durchgestartet und unter die Top 25 der Welt geklettert. Bei den Australian Open 2024 war der 24-Jährige erstmals bei einem Grand Slam in eine dritte Runde eingezogen.

Bei den US Open im Vorjahr reichte es dann sogar für die vierte Runde. Im laufenden Turnier setzte sich Machac zunächst ohne Satzverlust gegen Nagal (ATP Nr. 91) durch. In Runde 2 musste der tschechische Profi gegen Opelka (ATP Nr. 170) über fünf Sätze gehen.

So reicht es in der Djokovic Machac Prognose nicht für die nächste Überraschung. Aber der Serbe muss wohl wieder über vier Sätze gehen. Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „3:1-Sieg Djokovic"

Darum tippen wir bei Djokovic vs Machac auf „3:1-Sieg Djokovic“

Djokovic musste in den ersten beiden Runden der AO über 4 Sätze gehen

Das letzte Duell gegen Machac hat der „Djoker” verloren

Bisher hat der Tscheche gegen „Nole” immer mindestens einen Satz gewonnen

Djokovic - Machac Statistik & Bilanz: