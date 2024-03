Austria Wien - BW Linz Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2024

Unser Austria Wien - BW Linz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 29.03.2024 lautet: Am Freitag empfängt Austria Wien Blau-Weiß Linz im heimischen Stadion zum nächsten Duell in der Meistergruppe der österreichischen Bundesliga. Wir sehen die Hausherren aufgrund der schwachen Offensive der Gäste im Vorteil.

Denkbar knapp verpasste Austria Wien den Sprung in die Meistergruppe der österreichischen Bundesliga, zeigte sich in den vergangenen Wochen jedoch stark und sollte gegen die strauchelnden Linzer ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Unser bevorzugter Wett Tipp heute für das kommende Duell lautet demnach „Sieg Austria Wien“ mit einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs BW Linz auf „Sieg Austria Wien“:

Austria Wien verlor keines der letzten 15 Spiele gegen BW Linz.

Austria Wien verlor nur 2 der letzten 15 Liga-Spiele.

BW Linz konnte keines der letzten 9 Spiele gewinnen.

Austria Wien vs BW Linz Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Hausherren aus Wien ebenfalls in der Favoritenrolle im kommenden Match gegen die Blau-Weißen aus der Stahlstadt und vergeben auf dem Drei-Weg-Markt eine Heimsieg-Quote in Höhe von 1,60. Ein möglicher Sieg der Linzer wird mit einer Quote in Höhe von 5,30 als sehr unwahrscheinlich betrachtet.

Auch im Bereich Tore für beide Teams halten sich die besten Bookies eher bedeckt und vergeben für eine entsprechende Wette jeweils Quoten in Höhe von 1,85. Eine solche Wette ließe sich hervorragend mit einem Bonus verbinden, wir können euch den aktuellen Bwin Promo Code an dieser Stelle wärmstens empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs BW Linz Prognose: Kann BW Linz wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln?

Die Linzer stehen mit zehn Punkten nur vier Punkte vor dem Letztplatzierten aus Lustenau und müssen daher noch um den Klassenverbleib bangen. Die Leistungen zuletzt machen dabei nicht allzu große Hoffnung. Vor allem in der Defensive hapert es gewaltig und so wurden drei der letzten vier Partien verloren.

Noch besorgniserregender kommt die Tatsache daher, dass in drei der letzten vier Spielen kein eigener Treffer gelingen konnte. Die Scheiblehner-Elf sollte also schleunigst an der Torausbeute arbeiten, um ein weiteres Abrutschen in der Tabelle zu vermeiden.

Das Team von Austria Wien kann da schon entspannter in die Zukunft blicken, auch wenn das Verpassen der Meistergruppe als herber Rückschlag zu betrachten ist. Das lag zum Großteil an einem enorm schwachen Start in die Saison. Die Wiener konnten nur eines der ersten neun Spiele gewinnen und sammelten in diesem Zeitraum fünf Niederlagen.

Von diesem Rückstand konnte sich die Austria nicht wieder zurückkämpfen und steht nun an der ersten Stelle der Qualifikationsgruppe der österreichischen Bundesliga. In den letzten acht Spielen setzte es nur eine einzige Niederlage, diese jedoch ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby gegen Rapid Wien, in dem man am Ende mit 0:3 unterging.

Austria Wien - BW Linz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 1:1 Altach (A), 2:0 WSG Tirol (H), 2:1 BW Linz (A), 0:3 Rapid Wien (A), 2:1 Altach (H).

Letzte 5 Spiele BW Linz: 0:0 Lustenau (H), 0:2 Lustenau (A), 1:2 Austria Wien (H), 0:2 Klagenfurt (A), 1:1 RB Salzburg (H).

Letzte 5 Spiele Austria Wien vs. BW Linz: 2:1 (A), 4:0 (H), 1:1 (A), 2:0 (H), 2:0 (H).

Vor heimischem Publikum mussten die Spieler von Austria Wien in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen und werden daher mit breiter Brust in das kommende Duell mit Blau-Weiß Linz gehen. Das Torverhältnis von 14:7 in den elf Heimspielen spricht für eine starke Defensive im heimischen Stadion.

Die Linzer hingegen mussten schon acht Niederlagen in dieser Saison in der Fremde erdulden und bekamen in elf Spielen schon 23 Gegentore eingeschenkt. Dass gegen das starke Team der Austria nun eine Weiße Weste gehalten werden kann, scheint sehr fraglich.

Die Quote für einen Zu-Null-Sieg der Austria liegt bei Betway bei einer verlockenden 2,70 und erscheint uns aufgrund der schwachen Offensive der Gäste als durchaus realistisches Szenario. Alles Wissenswerte über den Top-Wettanbieter findet ihr in unserem Betway Testbericht.

Unser Austria Wien - BW Linz Tipp: Sieg Austria Wien

Die Wiener sind ein gutes Stück stärker einzuschätzen als der kommende Gegner aus Linz. Zudem gelang der letzte Erfolg der Blau-Weißen gegen die Austria vor über 30 Jahren. Wir können uns in der aktuellen Form beider Mannschaften und der vorhandenen Heimstärke der Gastgeber nicht vorstellen, dass diese Serie am kommenden Freitag reißen wird.