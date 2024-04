VfB Stuttgart - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.24

Unser VfB Stuttgart - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Der VfB möchte im Kampf um den 2. Platz die letzte Chance nutzen. Im Wett Tipp heute ist im Duell gegen die Münchner am Ende auch mindestens ein Punkt drin.

Von der Meisterschaft musste sich der FC Bayern in diesem Jahr schon am 29. Spieltag verabschieden. Zwischenzeitlich stand sogar der zweite Platz auf dem Spiel. Mit drei Bundesliga-Siegen in Folge haben die Münchner das Polster auf den Verfolger Stuttgart nun aber auf fünf Punkte ausgebaut. Am Samstag kann im Duell um die Vizemeisterschaft eine Vorentscheidung fallen. Denn der Rekordmeister ist zu Gast im „Ländle“ in der MHP Arena.

Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1.95 bei Oddset für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1/X & beide treffen“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Bayern auf „DC 1/X & beide treffen“:

Der VfB hat in dieser Saison erst eine Heimpleite kassiert.

Die Schwaben sind seit 13 Heimspielen ungeschlagen.

Die Bayern kassierten in 14 Partien der Rückrunde schon 5 Niederlagen.

VfB Stuttgart vs Bayern Quoten Analyse:

In den letzten Jahren waren die Schwaben in den meisten Duellen gegen den Rekordmeister der klare Außenseiter. Dank der tollen Spielzeit des VfB und der schwachen Saison der Münchner sind die Kräfteverhältnisse dieses Mal etwas anders verteilt.

Für die Buchmacher sind die Hausherren bei der VfB Stuttgart vs Bayern Prognose somit aus Quotensicht leicht im Vorteil. Ihr bekommt für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2.24.

Auf der Gegenseite ist der FCB mit Siegquoten von im Schnitt 2.89 der leichte Underdog. Mit Hilfe eines Sportwetten Bonus fällt euch ein Tipp bei dieser Paarung sicher leichter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Bayern Prognose: Daheim sind die Schwaben eine Macht

Der VfB wollte nach der 1:2-Pleite in Bremen zu Gast beim neuen Meister aus Leverkusen eine Reaktion zeigen. Und das glückte den Schwaben auch. Die Stuttgarter waren drauf und dran der Werkself die erste Niederlage in dieser Saison beizubringen. Nach gut einer Stunde führten die Männer von Trainer Sebastian Hoeneß mit 2:0 und hätten durch Guirassy einen dritten Treffer nachlegen können. Doch mit dem Anschlusstreffer (61. Minute) der Hausherren kam es zum offenen Schlagabtausch.

Obwohl das Chancenverhältnis am Ende für den VfB sprach (9:7), traf Bayer in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand. Dieser verpassten Chance werden die Brustringträger aber nicht lange hinterhertrauern. Denn nun steht das Prestige-Duell gegen die Bayern an. Und daheim sind die Schwaben mit nur einer Heimpleite besonders stark (11S, 3U). Seit 13 Pflichtspielen gab es in der MHP Arena keine Niederlage mehr (10S, 3U). Zudem hat nur Leverkusen (36) in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte gesammelt als Stuttgart (30).

In der Bundesliga ist für die Bayern der zweite Platz in dieser Saison das höchste der Gefühle. Mit einem 2:1-Heimsieg am Samstag gegen die Eintracht machten die Bayern einen weiteren Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Obwohl das Chancenverhältnis mit 10:2 überdeutlich für die Münchner sprach, machte wieder mal Harry Kane mit einem Doppelpack den Unterschied. Der englische Nationalmannschaftskapitän steht in der Liga bei 35 Treffern. Hinzu kommen zehn Torvorlagen.

So haben die Bayern mit 89 Treffern auch die beste Offensive der Bundesliga. Aktuell muss Trainer Thomas Tuchel verletzungsbedingt um einige Spieler wie Musiala, Sané, de Ligt und Laimer bangen. In der Fremde haben die Bayern in dieser Saison vier Niederlagen kassiert. In der Rückrunde kamen insgesamt schon fünf Pleiten aufs Konto. Selbst Teams wie Mainz oder Heidenheim stehen hier nicht schlechter da. Zudem hat der Rekordmeister in der zweiten Saisonhälfte in 14 Spielen 23 Gegentreffer kassiert. Nur sechs Teams sind hier schlechter.

VfB Stuttgart - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:2 Leverkusen (A), 1:2 Werder Bremen (A), 3:0 Frankfurt (H), 1:0 BVB (A), 3:3 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Frankfurt (H), 5:1 Union Berlin (A), 1:0 Arsenal (H), 2:0 Köln (H), 2:2 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Bayern: 0:3 (A). 1:2 (H), 2:2 (A), 2:2 (A), 0:5 (H)



Den letzten Sieg gegen die Bayern feierten die Schwaben im Mai 2018. Am 34. Spieltag siegte der VfB mit 4:1 in der Allianz Arena. Das war der einzige Erfolg der Stuttgarter in den jüngsten 26 Vergleichen gegen den Rekordmeister (2U, 23N).

Der letzte Heimsieg der Brustringträger gegen die Münchner datiert sogar von November 2007 (3:1). Das Hinspiel in dieser Saison ging mit 3:0 an die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel.

In den letzten 13 Aufeinandertreffen zwischen VfB und FCB fielen insgesamt 50 Tore. Das ist ein Schnitt von 3,8 Treffern pro Spiel. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit einigen Toren. Für den Tipp „Über 3,5 Tore“ gibt es bei Sunmaker eine Quote von 2.06.

Unser VfB Stuttgart - Bayern Tipp: „DC 1/X & beide treffen“

Sicher haben die Bayern in der Liga aktuell wieder in die Spur gefunden. Vor allem seit Trainer Tuchel seine Taktik aus dem CL-Spiel gegen Arsenal auch in der Bundesliga anwendet. Und der VfB ist eigentlich ein Lieblingsgegner des FCB.

Doch an den vergangenen drei Spieltagen ging es nur gegen Teams wie Köln, Union und die formschwache Eintracht. Zudem genießt die Königsklasse beim Rekordmeister aktuell die höchste Priorität.

Nun geht es zu den in dieser Saison so starken Schwaben, die im Süd-Gipfel gegen den Rekordmeister ihre neue Stellung bestätigen wollen. Wir trauen den heimstarken Stuttgartern dabei mindestens einen Punkt zu.