HSV - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2024

Unser HSV - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.05.2024 lautet: Der HSV empfängt den Erzfeind aus St. Pauli. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute aufgrund der guten Angriffsreihen beider Teams eine offensiv geprägte Partie.

Wie spannend wird bitte dieses Derby? Sowohl der HSV, als auch die Kicker vom Kiez kämpfen unter verschiedenen Voraussetzungen um den Aufstieg. Während St. Pauli etwas entspannter in die Partie gehen kann, geht es beim Hamburger SV am drittletzten Spieltag der Saison schon um Alles.

Wir erwarten ein packendes Duell mit einigen Toren und entscheiden uns daher für eine „Über 2,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei HSV vs St. Pauli auf „Über 2,5 Tore“:

In den letzten fünf Zweitliga-Spielen zwischen dem HSV und St. Pauli fielen mindestens drei Treffer.

In vier der fünf letzten Spiele von St. Pauli wurden drei oder mehr Tore erzielt.

In den Spielen vom HSV fallen in dieser Saison im Schnitt 3,2 Tore.

HSV vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Bookies können sich auch in diesem Derby für keinen Favoriten entscheiden und vergeben daher für beide Hamburger Teams Siegquoten im Bereich von 2,50 bis 2,60. Ein mögliches Remis wird mit einer Quote von 3,65 beziffert.

Dabei sehen es die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz als sehr wahrscheinlich an, dass beide Mannschaften mindestens einmal den Ball im gegnerischen Kasten versenken können. So wurde die Quote für eine " Beide Teams treffen“-Wette mit 1,45 recht niedrig angesetzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs St. Pauli Prognose: Geht St. Pauli den wichtigen Schritt zur Meisterschaft?

Der HSV hat zwar noch Möglichkeiten, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen, muss dabei jedoch auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz dürfen sich die Kicker von Trainer Steffen Baumgart keine Fehler mehr erlauben und müssen in den letzten drei Partien der Spielzeit eine Siegesserie starten.

Die Rothosen gewannen in dieser Saison 15 Spiele, bei sieben Unentschieden und neun Pleiten. Während die Offensive mit 59 erzielten Treffern immerhin an der Tabellenspitze schnuppert, setzte es einfach zu viele Gegentreffer (42), um an die absoluten Top Teams der Liga heranzukommen.

Bei St. Pauli sieht das schon ganz anders aus. Die Kiezkicker spielten eine hervorragende Saison und stellen mit 33 Gegentreffern die beste Defensive der gesamten Liga und verloren mit nur vier Pleiten die mit Abstand wenigsten Spiele aller Teams des Wettbewerbs. Während das Team von Trainer Fabian Hürzeler in der Hinrunde dieser Saison kein Spiel verloren hatte, wurden neun Remis gesammelt. In der Rückrunde gesellte sich keine einzige weitere Punkteteilung hinzu, bei zehn Siegen und vier Pleiten.

Drei der vier Saisonpleiten mussten dabei in fremden Stadien eingesteckt werden. Gegen den Erzfeind des Hamburger SV werden die Spieler von St. Pauli jedoch höchst motiviert zu Werke gehen, um keine weitere Niederlage hinzukommen zu lassen. Außerdem kann der Tabellenerste seinen Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Kiel behaupten oder ausbauen und somit einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel gehen und den Aufstieg klar machen.

HSV - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 4:0 Braunschweig (A), 0:1 Kiel (H), 2:2 Magdeburg (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Fürth (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Rostock (H), 2:1 Hannover (A), 3:4 Elversberg (H), 1:2 KSC (A), 2:1 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele HSV vs. St. Pauli: 2:2 (A), 4:3 (H), 0:3 (A), 2:1 (H), 2:3 (A).



Die beiden Rivalen aus der Hansestadt können auf eine recht lange Liste an Derbys zurückblicken. In der zweiten Bundesliga kamen seit der Saison 2018/19 insgesamt elf Duelle hinzu. Die Hamburger hatten dabei das Nachsehen und konnten nur drei Mal gewinnen, bei ebenso vielen Remis und fünf Pleiten. Im eigenen Stadion wurde bisher jedoch nur eines der fünf Spiele abgegeben. In diesen Partien fielen im Schnitt 3,2 Tore.

In vier der letzten fünf direkten Begegnungen der beiden Hamburger Teams konnten jeweils beide Mannschaften treffen. So auch im sehr unterhaltsamen Hinspiel in dieser Saison, als es nach 90 Minuten 2:2 Unentschieden hieß.

Solltet ihr auch in dieser Partie mit einer Punkteteilung rechnen und die Serie der Kiezkicker ohne Remis reißen sehen, könnt ihr für euren Wettschein ein Angebot im Bereich der Gratiswetten verwenden, um eure Gewinnchancen noch zu erhöhen.

Unser HSV - St. Pauli Tipp: Über 2,5 Tore

Die Defensive von St. Pauli zeigte sich in den vergangenen Wochen durchaus anfällig, sodass in den letzten vier Partien insgesamt sieben Gegentreffer eingesteckt werden mussten. Außerdem fielen in den letzten drei Heimspielen des HSV gegen den Lokalrivalen immer mindestens drei Tore. Uns würde es aufgrund der durchaus guten Offensiven beider Teams wundern, wenn diese Marke nicht auch im enorm wichtigen Derby am kommenden Freitag geknackt werden würde.