Austria Wien - Hartberg Tipp, Prognose, Quoten 24.05.2024

Unser Austria Wien - Hartberg Sportwetten Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 24.05.2024 lautet: Die Austria will mit aller Macht in den Europapokal. Im Wett Tipp heute trauen wir den Wienern im Hinspiel daheim auch mindestens ein Remis zu.

Kurz vor dem Ende der Saison hat die Wiener Austria Trainer Michael Wimmer vor die Tür gesetzt. Die Verantwortlichen wollten nochmal einen neuen Impuls setzen, damit die Veilchen in den Playoffs doch noch ihr Saisonziel erreichen können. Bisher scheint der Plan aufzugehen. Denn durch einen 2:1-Last-Minute-Sieg am Dienstag beim Wolfsberger AC zog der FAK ins Europapokal-Playoff-Finale ein und trifft dort in zwei Duellen auf den TSV Hartberg. Das Hinspiel steigt am Freitag in der Generali Arena.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,90 bei Bet-at-Home für die Wette “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Hartberg auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Die Austria hat 7 der letzten 8 Duelle gegen den TSV gewonnen

Hartberg konnte von den 10 Spielen der Meistergruppe gerade mal 3 für sich entscheiden

Die Veilchen haben lediglich eines der vergangenen 15 Heimspiele verloren



Austria Wien vs Hartberg Quoten Analyse:

Im österreichischen Fußball spielen die beiden besten Teams der Qualifikationsgruppe zusammen mit dem Fünften der Meistergruppe ein weiteres Ticket für das internationale Geschäft aus. Der Sieger ist dann für die 2. Runde der Conference League qualifiziert.

Bei der Austria Wien vs Hartberg Prognose schicken die besten Buchmacher, die auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, die Hausherren mit Siegquoten von 1,80 als Favoriten ins Rennen. Für einen Erfolg der Gäste im Hinspiel gibt es dagegen mehr als den vierfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs Hartberg Prognose: Wer sichert sich eine gute Ausgangsbasis fürs Rückspiel?

Im Vorjahr hatte Trainer Michael Wimmer die Austria noch in die Meistergruppe geführt. In diesem Jahr wurden die Top 6 nach dem Ende der regulären Saison allerdings knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verpasst. Doch vor allem in der Qualifikationsgruppe taten sich die Favoritner dann schwer. In neun Spielen kamen nur noch zwei Siege dazu (4U, 3N). Der zweite Platz geriet aber nicht mehr in Gefahr. So betreut der bisherige Co-Trainer Christian Wegleitner die Mannschaft bis zum Saisonende.

Der neue Mann fügte sich mit einem 2:1-Erfolg bei Blau-Weiß Linz auch gleich gut ein. Mit demselben Ergebnis endete dann das Conference-League-Playoff-Halbfinale beim Wolfsberger AC. Hier entschied ein kurioses Last-Minute-Tor von Dominik Fitz (94.) die Partie zugunsten der Gäste. Schon in den elf Heimspielen der regulären Saison kassierten die Veilchen nur eine Pleite (5S, 5U). In der Qualifikationsgruppe kam lediglich eine weitere Heimpleite hinzu (1S, 3U).

In der Saison 2018/19 spielte Hartberg erstmals in der höchsten österreichischen Liga. Gleich im zweiten Erstliga-Jahr schaffte es der TSV zum ersten Mal in die Meistergruppe. In dieser Spielzeit glückte mit dem fünften Rang die beste Platzierung zum Ende der regulären Saison. So waren die Oststeirer die Überraschung dieser Spielzeit und zum zweiten Mal in der Meistergruppe am Start. Der Erfolg ist eng mit Trainer Markus Schopp verknüpft, der einen erfrischenden Offensiv-Fußball spielen lässt.

Von den zehn Spielen der Meistergruppe wurden aber lediglich drei gewonnen. Hinzu kamen zwei Remis und fünf Niederlagen. 52 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr in den Top 6. Bei 49 erzielten Treffern ist das Torverhältnis somit leicht negativ. Mit zwölf Siegen und elf Pleiten ist die Bilanz nach 32 Runden auch nur knapp positiv. Immerhin ist der TSV seit vier Gastspielen ungeschlagen. Zum Abschluss der Meistergruppe gab es ein 3:0 bei Rapid Wien. Dafür kassierte man in den vergangenen fünf Heimspielen vier Pleiten.

Austria Wien - Hartberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 2:1 Wolfsberger AC (A), 2:1 Blau-Weiß Linz (A), 0:4 Wolfsberger AC (H), 0:2 Austria Lustenau (A), 2:2 SCR Altach (H)

Letzte 5 Spiele Hartberg: 3:0 Rapid Wien (A), 1:5 RB Salzburg (H), 1:1 Sturm Graz (A), 3:2 Austria Klagenfurt (H), 1:2 LASK (H)

Letzte 5 Spiele Austria Wien vs Hartberg: 3:1 (H), 1:2 (A), 3:0 (H), 3:0 (A), 2:0 (H)



Die Wiener führen die Bilanz nach 21 Duellen gegen den TSV mit 14 Siegen zu fünf Niederlagen recht klar an. Hartberg konnte auch nur eines der letzten acht Duelle gegen die Austria gewinnen, bei sieben Niederlagen. Dieser Erfolg war ein 2:1 daheim im September 2023. Der jüngste Sieg in Wien kam im Februar 2021 zustande (1:0). Aus den folgenden vier Gastspielen bei den Veilchen gab es vier Pleiten bei einem gesamten Torverhältnis von 2:11.

Im Playoff fürs internationale Geschäft gab es diese Paarung schon dreimal. Hier ist die Bilanz mit jeweils einem Sieg und einem Remis komplett ausgeglichen. Im Vorjahr stand die Austria auch schon im Conference-League-Playoff-Finale. Das erste Duell gegen Austria Lustenau endete mit einem 1:1. Endet das Hinspiel dieses Mal auch ohne Sieger, gibt es dafür bei Betano eine Quote von 3,85. Dieser Tipp spielt sich am besten in Kombination mit dem aktuellen Betano Promo Code.

Unser Austria Wien - Hartberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf der einen Seite gehörte der TSV in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern der Austria, auf der anderen Seite müssen die Veilchen aber gewarnt sein: Hartberg hat sich zum Ende der Saison in der Fremde deutlich wohler gefühlt als daheim.

Schon beim anderen Wiener Verein Rapid gab es am vergangenen Sonntag einen 3:0-Auswärtssieg. Doch auch bei den Violetten zeigt die Formkurve durch den Trainerwechsel nach oben.

Wir trauen den Hausherren am Freitag mindestens ein Remis zu. Da es sich um ein Hinspiel handelt, in dem beide Mannschaften aus Erfahrung meistens etwas vorsichtiger agieren, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.