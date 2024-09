Austria Wien - Sturm Graz Tipp, Prognose, Quoten | 15.09.

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 08:00 Uhr Austria Wien - Sturm Graz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Setzt Sturm seinen Siegeszug fort?

Unser Austria Wien - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 15.09.2024 lautet: Für einen Sieg gegen Meister Sturm Graz wird es für die Wiener nicht reichen. Einen Treffer trauen wir den Veilchen in unserem Wett Tipp heute aber zu.

In der österreichischen Bundesliga steht an diesem Wochenende der 6. Spieltag auf der Agenda und in unserer Austria Wien Sturm Graz Prognose empfangen die Veilchen aus der Hauptstadt den amtierenden Meister und aktuellen Spitzenreiter. Die letzten Gastspiele bei der Austria waren für die Grazer überaus erfolgreich. Wir trauen dem Liga-Primus auch am Sonntag etwas Zählbares zu, sichern uns aber ab, weil die Wiener zuletzt einen sehr guten Lauf hatten und wir ihnen deshalb auch mindestens ein Tor zutrauen.

So entscheiden wir uns für den Austria Wien Sturm Graz Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Sturm Graz auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Sturm Graz hat die letzten 5 Pflichtspiele alle gewonnen.

Austria Wien hat in den letzten 5 Pflichtspielen immer getroffen.

Die Grazer haben die letzten 3 Gastspiele bei der Austria gewonnen.

Austria Wien - Sturm Graz Quoten Analyse:

Die Wettanbieter vergeben in diesem Match die Favoritenrolle an die Gäste, auch wenn diese nicht übermäßig groß ausfällt. Denn die Austria Wien Sturm Graz Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen über der Marke von 2,00, sodass man mit einem erfolgreichen Tipp auf den Meister seinen Wetteinsatz mehr als verdoppeln kann.

Die Quoten für einen Tipp auf die Veilchen knacken dagegen die Marke von 3,00. Tore auf beiden Seiten halten die Bookies angesichts von Austria Wien vs. Sturm Graz Wettquoten von höchstens 1,62 für „Beide Teams treffen“ für sehr wahrscheinlich. Solltet ihr unsere Wette nachspielen wollen, dann könnt ihr das auch bequem über die Bet365 App tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien - Sturm Graz Prognose: Leichte Vorteile beim Meister

Nach dem enttäuschenden Start in die neue Saison mit dem frühen Ausscheiden aus der Qualifikation zur Conference League und der Auftakt-Niederlage in der Bundesliga bei BW Linz, hat sich Austria Wien in der Folge gefangen und fast durchgehend positive Ergebnisse erzielt.

Seit der Pleite am ersten Spieltag haben die Veilchen keines der folgenden fünf Pflichtspiele verloren (3S, 2U). In jeder dieser fünf Partien konnte der FAK auch mindestens einmal treffen. Das ist mit ein Grund, weshalb wir in unserem Austria Wien Sturm Graz Tipp auf einen neuerlichen Treffer des Klubs aus der Hauptstadt setzen.

Zu Hause haben die Wiener die ersten beiden Bundesliga-Partien der neuen Spielzeit für sich entschieden. Saisonübergreifend können sie auf drei Bundesliga-Heimsiege am Stück zurückblicken. Aber: Nicht nur bei diesen letzten drei Heim-Erfolgen gab es Gegentreffer.

Saison- und wettbewerbsübergreifend konnte die Austria in keinem der letzten sechs Pflichtspiele auf heimischem Rasen eine Weiße Weste wahren. Überhaupt gab es in den letzten sieben Pflichtspielen immer Gegentreffer. In den letzten fünf Pflichtspielen mit Beteiligung der Wiener konnten stets beide Teams treffen.

Austria Wien - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 2:2 St. Pölten (N), 1:1 Altach (A), 3:2 ASKÖ Oedt (A), 2:1 LASK (H), 1:1 Hartberg (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 4:1 Kapfenberg (H), 4:2 WSG Tirol (H), 3:1 Ried (A), 2:1 Altach (H), 2:0 Klagenfurt (A)

Letzte 5 Spiele Austria Wien vs Sturm Graz: 0:2 (A), 1:0 (A), 0:3 (H), 1:2 (H), 2:3 (A)

Auch Sturm Graz hat den Auftakt in die neue Bundesliga-Saison verpatzt und bei Rapid Wien mit 0:1 verloren. In der Folge konnte der amtierende österreichische Meister aber vier Liga-Spiele in Folge gewinnen. Mit einem weiteren Erfolg im ÖFB-Cup reist er also mit fünf Pflichtspiel-Siegen in Serie in die Hauptstadt.

Insofern schlägt sich auch die Austria Wien Sturm Graz Prognose auf die Seite der Gäste. Mit zwölf Punkten und 10:4 Toren thront Sturm in der Tabelle aktuell ganz oben, zwei Punkte vor Rapid. Der größte Rivale Red Bull Salzburg hat drei Punkte, aber auch ein Spiel weniger. Bei jedem der letzten fünf Pflichtspiel-Erfolge trafen die Grazer mindestens doppelt.

Insofern würden wir auch den Austria Wien Sturm Graz Tipp „Sturm Graz Über 1,5 Tore“ empfehlen. Bei Betano zum Beispiel erhält man für diese Wette derzeit eine starke Quote von 1,93. Im Zuge dessen empfiehlt sich ein Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich, um einen passenden Wettanbieter zu finden, bei dem man etwas Extra-Guthaben bekommen kann.

Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste absolvierten während der Länderspielpause ein Testspiel. Die Austria trennte sich mit 2:2 von Zweitligist St. Pölten. Auch die Grazer testeten gegen eine Mannschaft aus der 2. Liga, hatten mit der Kapfenberger SV aber keine Probleme und schlugen diese klar mit 4:1.

So seht ihr Austria Wien - Sturm Graz im TV oder Stream:

15. September 2024, 17 Uhr, Generali Arena, Wien

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland bekommt ihr die Bundesliga-Spiele aus der Alpenrepublik bei Sky im TV und Stream zu sehen. Voraussetzung hierfür ist ein kostenpflichtiges Abo.

Die letzten drei Gastspiele bei den Veilchen haben die Grazer alle gewonnen. Alle Partien zusammengenommen hat der Meister sechs der letzten sieben Vergleiche für sich entschieden (1N). Auch das unterstützt noch einmal unsere Austria Wien Sturm Graz Prognose.

Austria Wien - Sturm Graz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Austria Wien: Radlinger; Ranftl, Dragovic, Lucas Galvao, Perez Vinlöf; Fischer, Barry, Gruber, Fitz, Malone; Prelec

Ersatzbank Austria Wien: Kos, Aleksa, Maybach, Wels, do Amaral, Platovic, Wiesinger

Startelf Sturm Graz: Scherpen; Johnston, Aiwu, Lavalee, Gazibegovic; Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Zvonarek; Biereth, Böving

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov, Camara, Grgic, Karic, Chukwuani, Hierländer, Wüthrich

Die Wiener plagen nach wie vor einige Personalsorgen. Gleich sieben Akteure der Veilchen sind verletzt. Gäste-Trainer Christian Ilzer kann dagegen nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Im bisher letzten Aufeinandertreffen im Viertelfinale des ÖFB-Cups in der vergangenen Saison sorgten Tomi Horvat und Mika Biereth für einen 2:0-Erfolg der Grazer. Beide Akteure dürften auch am Sonntag in der Startelf stehen. Biereth ist mit drei Treffern zudem aktuell bester Torschütze der Gäste.

Unser Austria Wien - Sturm Graz Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Die letzten Leistungen der Austria waren gut, aber jene der Grazer waren besser. Die vergangenen fünf Pflichtspiele hat Sturm allesamt gewonnen und auch die letzten drei Auswärtspartien in Wien für sich entschieden sowie überhaupt nur eines der letzten sieben direkten Duelle verloren. Insofern gehen wir fest von mindestens einem Punkt für die Gäste aus. Da die Veilchen zu Hause aber beide bisherigen Liga-Spiele gewonnen und sich zuletzt auch treffsicher gezeigt haben, gehen wir nicht davon aus, dass der Tabellenführer hier ohne Gegentor nach Hause fährt.