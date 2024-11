Barcelona - Brest Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2024

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 14:55 Uhr Barcelona - Brest Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bleiben die Bretonen weiterhin ungeschlagen?

Unser Barcelona - Brest Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Die Piraten sind bisher die große Überraschung dieser Königsklassen-Saison. Im Wett Tipp heute droht den Nordfranzosen aber die erste Niederlage.

Barcelona startete mit einer 1:2-Pleite in Monaco in diese Champions-League-Saison. Aber danach legten die Männer von Coach Hansi Flick in der Königsklasse mit Siegen gegen die Young Boys (5:0), gegen die Bayern (4:1) und Roter Stern Belgrad (5:2) so richtig los. Kein Team hat im laufenden Wettbewerb mehr Treffer erzielt und kann eine bessere „Shot Conversion“ (25,9 Prozent) vorweisen. Schaut man auf die Quoten der Barcelona vs. Brest Prognose, spricht auch am Dienstag im Heimspiel gegen Brest alles für die Hausherren.

Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 2,10 bei NEO.bet den Barcelona Brest Wett Tipp heute „Sieg Barcelona HC -2“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Brest auf „Sieg Barcelona HC -2“:

Brest steht in der Ligue 1 mit nur 4 Siegen aus 12 Spielen gerade mal auf Rang 12

In den letzten 3 CL-Partien haben die Katalanen zusammen 14 Tore erzielt

Barca hat die vergangenen 3 Spiele in der Königsklasse immer mit mindestens 3 Treffern Vorsprung gewonnen

Barcelona vs Brest Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Marktwerte treffen hier Welten aufeinander. Der Kader der Katalanen wird mit 946 Millionen Euro bewertet. Die Bretonen kommen dagegen lediglich auf einen Wert von 120 Millionen Euro.

Da die Blaugrana auch noch den Heimvorteil auf ihrer Seite haben, wird ein Heimsieg nur mit Barcelona vs Brest Quoten von maximal 1,17 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für den Dreier der Gäste Barcelona gegen Brest Wettquoten zwischen 15,0 und 17,5.

Barcelona vs Brest Prognose: Kehrt Lamine Yamal zurück?

Spätestens nach dem 4:0 im Clasico beim Erzrivalen Real Madrid Ende Oktober wurden in Spanien zahlreiche Lobeshymnen auf Trainer Hansi Flick verfasst. Zwischenzeitlich hatte Barca schon neun Punkte Vorsprung auf die Königlichen. Doch mit der Verletzung von Jungstar Lamine Yamal entstand ein Bruch im Spiel der Katalanen. In drei Spielen ohne den Europameister in der Startelf konnten die Blaugrana nicht gewinnen. Nach dem 2:4 bei Osasuna Ende September kamen nun zwei weitere Spiele ohne Sieg hinzu.

Nach einem 0:1 bei San Sebastian folgte am Wochenende ein 2:2 bei Celta Vigo. Dabei hatten die Gäste bis zur 84. Minute noch mit 2:0 geführt. Innerhalb von wenigen Minuten flog zunächst Mittelfeldmann Casado mit Gelb-Rot vom Platz, dann leisteten sich die Außenverteidiger Kounde und Fort bittere Patzer, die zu Gegentoren führten. Ohne Yamal kommt Barcelona auf deutlich weniger Torchancen als gewohnt. So ist der Vorsprung in der La-Liga-Tabelle auf vier Punkte zusammengeschrumpft. Zudem hat Real noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Durch den tollen dritten Platz am Ende der Vorsaison hat sich Stade Brest erstmals in seiner Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Dabei durften die „Ti’Zefs“ gleich in der Champions League ran. In dieser schlagen sich die Bretonen überraschend gut. Nach Siegen gegen Sturm Graz (2:1), RB Salzburg (4:0) und Sparta Prag (2:1) sowie einem Remis daheim gegen Bayer Leverkusen (1:1) ist der Neuling die große Überraschung dieser Königsklassen-Saison, im Barcelona Brest Tipp aber der klare Außenseiter.

In der heimischen Liga läuft es für die Brestois dagegen nicht so gut. Nur vier Siege an den ersten zwölf Spieltagen (1U, 7N) reichen gerade mal für Rang 12, drei Zähler vor der Abstiegszone. In der kompletten Vorsaison hatte die Mannschaft sieben Pleiten kassiert. Vor allem in der Fremde tun sich die Piraten mit nur drei Punkten und 6:15 Toren aus sechs Gastspielen schwer. Mit dem 0:1 daheim gegen Nizza und den Auswärtspleiten in Montpellier (1:3) und Monaco (2:3) hat die Mannschaft von Coach Eric Roy die letzten drei Ligue-1-Partien alle verloren.

Barcelona - Brest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:2 Celta Vigo (A), 0:1 Real Sociedad (A), 5:2 Roter Stern Belgrad (A), 3:1 Espanyol Barcelona (H), 4:0 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Brest: 2:3 AS Monaco (A), 1:3 HSC Montpellier (A), 2:1 Sparta Prag (A), 0:1 OGC Nizza (H), 2:1 Stade Reims (A)

Letzte Spiele Barcelona vs Brest: -

Beide Vereine stehen sich am Dienstag erstmals gegenüber. Barca kommt gegen Vereine aus Frankreich auf eine Bilanz von 15 Siegen, sieben Remis und acht Niederlagen. Die letzten beiden Duelle in der Champions League gegen PSG (April 2024) und Monaco (September 2024) gingen verloren.

Dafür sind die Katalanen in der Barcelona Brest Prognose gegen eine Mannschaft, auf die man das erste Mal im Europapokal trifft, seit 20 Partien und einem 1:2 gegen Rubin Kazan im Oktober 2009 ohne Niederlage (17S, 3U).

In dieser Saison war Barca-Angreifer Raphinha in der Königsklasse an elf Toren direkt beteiligt (8 Treffer, 3 Vorlagen). Für den Barcelona gegen Brest Tipp „Raphinha trifft“ bekommen wir bei Winamax eine Quote von 2,05.

Barcelona vs Brest: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, G. Martin - Pedri, Casado, Raphinha, Gavi, Dani Olmo - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Szczesny (Tor), Balde, Cortes, Dominguez, Darvich, Fernandez, Fort, de Jong, Fermin, Pau Victor, Pablo Torre

Startelf Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Lees-Melou, Magnetti - del Castillo, Ajorque, Sima

Ersatzbank Brest: Coudert (Tor), Ndiaye, Zogbe, Salah, Fernandes, Doumbia, Mama Baldé, Martin, Pereira Lange

Hansi Flick muss am Dienstag ohne Ansu Fati, ter Stegen, Christensen, Bernal, Araujo und Ferran Torres verzichten. Ob Lamine Yamal wieder dabei sein wird, ist noch fraglich.

Bei den Gästen fehlen in der Barcelona vs Brest Prognose Leistungsträger wie Locko, Haidara, Faivre und Coulibaly. Der Einsatz von Lees-Melou steht noch auf der Kippe.

Unser Barcelona - Brest Tipp: Sieg Barcelona HC -2

Nur zu gerne will Stade Brest am Dienstag wieder sein Champions-League-Gesicht zeigen. Doch dieses Mal wartet die schwierigste Aufgabe auf die Bretonen, die in dieser Ligue-1-Saison bisher nicht viel auf die Reihe kriegen.

Bei den Hausherren steht der Einsatz von Lamine Yamal noch auf der Kippe. Doch ob mit oder ohne den Superstar sehen wir die Katalanen klar vorne. Die Blaugrana haben mit Lewandowski, Dani Olmo und Raphina noch genug Offensiv-Power für einen klaren Sieg.