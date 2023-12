Barcelona - Girona Tipp, Prognose & Quoten | 10.12.2023

Unser Barcelona - Girona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 10.12.2023 lautet: Girona mischt weiterhin die spanische Liga auf und verleiht dem Titelkampf in La Liga zusätzlichen Reiz. Unser Wett Tipp heute beinhaltet zumindest einen Treffer der Sensations-Mannschaft.

Marc-Andre ter Stegen wird am Rücken operiert und steht dem FC Barcelona für das wichtige Duell gegen das Überraschungsteam aus Girona nicht zur Verfügung. Das hinderte die Katalanen dennoch nicht daran, ihr letztes Ligaspiel gegen Atletico Madrid mit 1:0 zu gewinnen. Kommendes Wochenende erwartet die Blaugrana bereits das nächste Top-Spiel.

Girona gastiert beim amtierenden spanischen Meister und reist mit der besten Offensive der Liga an (2,3 Tore pro Spiel). Gegen das andere Spitzenteam Real Madrid verloren die Gäste ihr einziges Ligaspiel (0:3).Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Barcelona vs Girona auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Barcelona vs Girona Quoten Analyse:

Xavi holte mit den Katalanen bisher 2,63 Punkte pro Heimspiel, insgesamt 21 Zähler aus acht Partien. Daher gibt es für uns keinen Grund, an der Favoritenrolle und Quoten von 1,45 bis 1,59 zu zweifeln.

Barcelona vs Girona Prognose: Die Katalanen müssen sich strecken

Es bahnt sich ein spannender Titelkampf in der spanischen Primera Division an. Zwischen Tabellenführer Real Madrid und dessen Stadtrivalen Atletico Madrid (4.) liegen nur sieben Zähler. Mittendrin befinden sich die beiden Kontrahenten dieser Partie: Barcelona (34 Punkte) und Girona (38 Punkte).

Wir erwarten eine attraktive Begegnung, in der die Überraschungsmannschaft aus Girona ein Wörtchen mitzureden hat. Vor allem im Angriff sind die Gironistas brandgefährlich. Nur Gastgeber Barcelona (30,9 xG) erarbeitete sich mehr erwartbare Tore als die Mannschaft von Trainer Míchel (28,3 xG).

Barcelona - Girona Statistik & Bilanz:

Für unsere Wette ist folgende Statistik von Bedeutung: Girona beendete 86 Prozent seiner Gastauftritte mit „Beide Teams treffen“. In keinem der sieben Auswärtsspiele mussten die Gäste auf einen eigenen Torjubel verzichten.

Ein Unentschieden halten wir hingegen für möglich. Girona ist seit sieben Spieltagen ungeschlagen und wird den Katalanen ein schweres Spiel bescheren. Allerdings hat Barca in vielen Statistiken nur hauchdünn die Nase vorne, so auch bei den erarbeiteten Chancen, wo die Hausherren (42) knapp vor den Gästen (40) liegen.

Seid ihr in diesem Duell auf eine etwas höhere Quote aus, könnte sich folgende Wette als sinnvoll erweisen: „Sieg Barcelona & Beide Teams treffen“. Bet3000 hat für diese Option eine Quote von 2,65 im Angebot.