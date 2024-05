Barcelona - Real Sociedad Tipp, Prognose, Quoten 13.05.24

Unser Barcelona - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 13.05.2024 lautet: Robert Lewandowski hat in seinen letzten beiden Liga-Spielen insgesamt vier Tore erzielt. Angeführt vom besten Angreifer erwarten wir im Wett Tipp heute mehr als ein Barcelona-Tor.

Fernab der eigenen Arena hat Barcelona die letzten beiden Liga-Spiele verloren. Auf eine 2:3-Niederlage im Clasico folgte ein 2:4 zu Gast bei Girona. Im eigenen Stadion gewannen die Katalanen zuletzt vier Liga-Spiele in Folge. Der Glaube an die Vizemeisterschaft ist weiterhin vorhanden.

Real Sociedad spielt eine bescheidene Rückrunde (22 Punkte) und holte in der zweiten Saisonhälfte zehn Zähler weniger als der FC Barcelona (32). Wir nehmen in unserem Wett Tipp heute bei Bet-at-Home Kurs auf eine Quote von 1,85 für „Barcelona Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Sociedad auf „Barcelona Über 1,5 Tore“:

Barcelona (72,1 xG) hat in La Liga die meisten erwartbaren Tore auf dem Zettel.

Robert Lewandowski hat an den letzten beiden Spieltagen insgesamt 4 Tore erzielt.

Keine Mannschaft erzielte in der Rückrunde mehr Tore als der FC Barcelona (34).

Barcelona vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Vier Heimsiege in Serie haben die Bilanz des Tabellendritten im eigenen Stadion auf 13 Siege aus 17 Partien verbessert. Ein Sportwetten Bonus ist mit diesen Zahlen in der Spitzenquote von 1,85 gut aufgehoben.

Die Gäste aus San Sebastian straucheln in der Rückrunde und haben mittlerweile nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den siebten Tabellenplatz. Gewinnt Real Sociedad, geben sie euch damit die Chance auf den 4,40-fachen Gewinn eures Einsatzes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Real Sociedad Prognose: Der beste Angriff der Rückrunde

Nicht immer gehen die Katalanen in dieser Spielzeit sorgsam mit ihren Torchancen um. Barcelona hat mit Abstand die beste erwartbare Offensive in La Liga (72,1 xG) und die meisten Großchancen im spanischen Oberhaus herausgespielt (117).

Trotzdem haben Real Madrid (74) und Girona (73) etwas mehr Treffer erzielt als die Blaugrana (70). Im zweiten Saisonabschnitt erzielte jedoch kein Liga-Konkurrent mehr Treffer als die Truppe von Xavi Hernandez (34).

Barca hat zwei der letzten drei Spieltage mit einer Niederlage hinter sich gelassen, in jeder dieser drei Begegnungen aber „Über 1,5 Tore“ erzielt. Zu Hause explodierten die Katalanen zuletzt des Öfteren und jubelten in zwei von vier Heimspielen über exakt vier Treffer.

Durchschnittlich schenkt Barca den eigenen Anhängern 2,24 Tore pro Heimspiel und Robert Lewandowski ist mit neun Treffern aus den letzten elf Liga-Spielen in bestechender Form.

Barcelona - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:4 Girona (A), 4:2 Valencia (H), 2:3 Real Madrid (A), 1:4 PSG (H), 1:0 Cadiz (A).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 2:0 Las Palmas (H), 0:1 Real Madrid (H), 1:1 Getafe (A), 2:2 Almeria (H), 1:0 Alaves (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Real Sociedad: 1:0 (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 4:1 (A), 1:0 (A).

Einfach wird der Vergleich mit Real Sociedad auf keinen Fall. Die Gäste sind das viertbeste Auswärtsteam in La Liga (27 Punkte), haben zuletzt aber nur eines von vier Liga-Spielen für sich entschieden (1N, 2U).

Für Barcelona wären „Über 1,5 Tore“ in einem Heimspiel nicht unüblich. Bisher erzielten die Blaugrana in 59 Prozent ihrer Liga-Heimspiele mindestens zwei Tore, in 41 Prozent gab es sogar drei Torjubel der Katalanen.

Den Gästen liegt viel an der Defensive und ihr hohes Pressing ist im spanischen Oberhaus unvergleichlich. Allerdings begehen die Spieler von Imanol Alguacil auch die zweitmeisten Fouls pro Spiel (15,9).

Den Katalanen spielt das möglicherweise in die Karten. Bis auf Sevilla (11,57 xG) war kein Team gefährlicher nach ruhenden Bällen als der FC Barcelona (10,55 xG). Gewinnen die Katalanen ihr Heimspiel, versorgt euch Happybet mit einer Quote von 1,80.

Unser Barcelona - Real Sociedad Tipp: Barcelona Über 1,5 Tore

Die Hausherren sind mit 56,99 xG das gefährlichste Team aus dem laufenden Spiel heraus und auch ihre Standards bringen die gegnerischen Torhüter ständig in Bedrängnis (10,55 xG). Real Sociedad sucht in der Rückrunde nach der Form der ersten Saisonhälfte und ist nicht so stabil wie noch in anderen Phasen dieser Spielzeit.