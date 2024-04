Barcelona - Valencia Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2024

Unser Barcelona - Valencia Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 29.04.2024 lautet: Viele Tore fielen in den letzten Duellen zwischen Barca und den Fledermäusen nicht. Eine Tendenz, die wir in unserem Wett Tipp heute bestätigt sehen.

Knapp 600 Spielminuten blieb Marc-André ter Stegen in La Liga ohne Gegentor. Dann stand El Clasico auf dem Spielplan und Barcelona verlor mit 2:3 gegen Real Madrid. Valencia hat nicht annähernd die Qualitäten im eigenen Angriffsspiel und wird deutlich größere Mühe damit haben, die Defensive der Katalanen zu überwinden. Eine einfache Aufgabe steht Barcelona jedoch nicht bevor. Valencia hat die drittbeste Hintermannschaft im spanischen Oberhaus (34 Gegentore) und absolvierte drei der letzten vier Liga-Spiele ohne Gegentor.

In unserem Wett Tipp heute konzentrieren wir uns auf die Quote von 1,80 bei Happybet für „Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Valencia auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Barcelona hat 6 der letzten 7 Liga-Spiele ohne Gegentor abgeschlossen.

Keine Defensive ließ in der Rückrunde weniger Gegentore zu als Valencia (11).

In 2 der letzten 3 Aufeinandertreffen traf nur eine der beiden Mannschaften.



Barcelona vs Valencia Quoten Analyse:

Die Katalanen haben seit sieben Liga-Duellen nicht mehr gegen die Fledermäuse verloren. Dementsprechend eindeutig werden die Gastgeber mit Siegquoten bis 1,44 favorisiert.

Valencia hat seine letzten beiden Gastauftritte jeweils mit 1:0 für sich entschieden und ist für die mutigen unter euch ein Kandidat für eine Gratiswette. In der Spitze findet ihr eine Siegquote von 8,50 für einen Dreier der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Valencia Prognose: Ein Torhüter mit Weltklasse-Format

Marc-André ter Stegen ist ein besonderer Rückhalt im Tor der Katalanen, das hat der deutsche Nationalspieler seit seiner Rückkehr nach der Verletzungspause im Februar eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Seitdem der 31-Jährige wieder das Tor der Hausherren hütet, hat Barcelona in sechs von neun Liga-Spielen kein Gegentor mehr kassiert. Die Bilanz des Torhüters in dieser Spielzeit ist mit zwölf Weißen Westen in 22 Liga-Partien bemerkenswert.

Zwischenzeitlich lag der FC Barcelona im Vergleich der erwartbaren Gegentore deutlich weiter zurück als aktuell. Mittlerweile zählt die Hintermannschaft der Gastgeber wieder zu den drei besten erwartbaren Defensiven der spanischen Primera Division (33,6 xGA).

Zuletzt hat Barcelona drei Heimspiele in Serie ohne Gegentor für sich entschieden und auch gegen Valencia in zwei der drei vorangegangenen direkten Duelle kein Gegentor kassiert. Die Fledermäuse werden einen exzellenten Tag brauchen, um die Blaugrana herausfordern zu können.

Barcelona - Valencia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:3 Real Madrid (A), 1:4 PSG (H), 1:0 Cadiz (A), 3:2 PSG (A), 1:0 Las Palmas (H).

Letzte 5 Spiele Valencia: 1:2 Betis Sevilla (H), 1:0 Osasuna (A), 1:0 Granada (A), 0:0 Mallorca (H), 0:1 Villarreal (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Valencia: 1:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (A), 4:1 (A), 3:1 (H).



Dafür muss in erster Linie die Defensive der Mannschaft von Rubén Baraja ihren Job erledigen. Das tat sie in den meisten Partien dieser Saison auf besondere Art und Weise. In der Rückrunde gibt es keinen spanischen Erstligisten, der sich weniger Gegentore gefangen hat (11).

Die letzten beiden Auswärtsspiele haben die Gäste jeweils mit 1:0 für sich entschieden. Eine Bestätigung der drittbesten Hintermannschaft der Liga (34 Gegentore), aber ebenso ein Fingerzeig in Richtung der Schwächen des Tabellen-Achten.

Mehr als ein Drittel der Auswärtspartien endete für die Fledermäuse ohne eigenen Torerfolg (38 Prozent). Gepaart mit den eigenen Stärken im Defensivverbund hieß das in der Regel: Wenig Tore in Auswärtsspielen der Baraja-Auswahl.

Im Schnitt fielen exakt 2,50 Tore pro Gastauftritt, aber nur 44 Prozent der Fernreisen hielten eine Partie mit „Über 2,5 Toren“ im Spiel für die mitgereisten Fans bereit. Deshalb scheint die Quote von 2,25 bei Happybet für „Unter 2,5 Tore“ ein attraktives Wett-Ziel zu sein.

Unser Barcelona - Valencia Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die Katalanen haben in dieser Spielzeit bereits 14 Weiße Westen einkassiert. Valencia kann mit zwölf Liga-Spielen ohne Gegentor ebenfalls eine achtbare Bilanz in dieser speziellen Kategorie auf den Rasen bringen.