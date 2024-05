Paderborn – HSV Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2024

Unser Paderborn - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.05.2024 lautet: Der HSV greift nach dem letzten Strohhalm, um den Aufstieg bzw. die Relegation zu realisieren. Im Wett Tipp heute sehen wir die Rothosen in der leichten Favoritenrolle.

Paderborn bot in Hannover kürzlich eine solide Vorstellung, musste sich am Ende aber dennoch mit 2:3 geschlagen geben. Somit fand eine Serie von zwei Siegen und einem Remis ein Ende. Der Hamburger SV hielt jüngst mit zwei Siegen weiterhin die Chance auf den Aufstieg ins deutsche Oberhaus am Leben. Zuletzt sprang sogar gegen den einstigen Tabellenführer St. Pauli ein knapper 1:0-Triumph heraus.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,82 bei Betano.

Darum tippen wir bei Paderborn vs HSV auf “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore”:

Lediglich eines der vergangenen 6 Liga-Heimspiele brachte für Paderborn einen Triumph mit sich (2U, 3N).

Die Nordlichter spielten in der Ferne guten Fußball und verloren nur eines der letzten neun Auswärtsduelle (4S, 4U).

Der Hamburger SV ist in der Benteler-Arena kein gern gesehener Gast. 5 der letzten 6 direkten Aufeinandertreffen gingen dort an die Rothosen.



Paderborn vs HSV Quoten Analyse:

Paderborn kann in dieser Saison nichts mehr bewerkstelligen und liegt im Mittelfeld der Tabelle. Ein Umstand, der unmittelbaren Einfluss auf die Wettquoten nimmt. Am klassischen Drei-Weg-Markt sind die Gäste aus der norddeutschen Hafenstadt leicht favorisiert und zeigen eine durchschnittliche Quote von 1,90 auf.

Sechs der vergangenen sieben direkten Aufeinandertreffen in der Benteler-Arena brachten drei oder mehr Tore mit sich. Auch diesmal gehen die Sportwetten Anbieter von mindestens drei Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs. HSV Prognose: Macht Paderborn die Aufstiegsträume der Hamburger zunichte?

Mit 46 erbeuteten Punkten rangiert Paderborn auf Platz 8 und zeigt 13 Zähler Rückstand auf den Tabellendritten auf. Bei nur noch zwei ausstehenden Duellen kann der Aufstieg nicht mehr realisiert werden.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Leistungen nicht gehalten. Die Recken aus Nordrhein-Westfalen haben an Boden verloren und rutschten auf Platz 8 ab.

Für Trainer Lukas Kwasniok gilt es in der kommenden Spielzeit in erster Linie, die eigene Heimstärke zu verbessern. Nur eines der vergangenen sechs Heimspiele war von Erfolg gekrönt. Dem 3:1 gegen Elversberg standen auf der anderen Seite zwei Remis und drei Niederlagen gegenüber.

Die Offensive war auf heimischem Boden sehr gefährlich und brachte 25 Tore zustande. Defensiv steht Paderborn zu Hause auf wackeligen Beinen und musste ebenfalls 25 Gegentore hinnehmen. Elf der 16 Heimspiele endeten mit drei oder mehr Treffern.

Paderborn - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:3 Hannover 96 (A), 3:1 SV Elversberg (H), 2:0 1. FC Nürnberg (A), 1:1 Karlsruher SC (H), 2:3 Hertha BSC (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 1:0 St. Pauli (H), 4:0 Eintracht Braunschweig (A), 0:1 Holstein Kiel (H), 2:2 Magdeburg (A), 2:1 1. FC Kaiserslautern (H).

Letzte Spiele Paderborn vs. HSV: 2:1 (A), 2:2 (A), 2:3 (H), 2:1 (A), 1:2 (H).



Der Hamburger SV spielte zuletzt erfolgsorientierten Fußball und setzte sich sogar im Hamburger Stadtderby mit 1:0 gegen St. Pauli durch. Zum Matchwinner avancierte Robert Glatzel, der den Siegtreffer erzielte. Der 30-jährige Neuner ist mit 19 Treffern der beste Angreifer in den Reihen des HSV. An den vergangenen beiden Spieltagen verbuchte der gebürtige Münchner drei Tore.

Auswärts lässt sich der HSV im deutschen Unterhaus nicht die Butter vom Brot nehmen und verlor nur eines der vergangenen neun Duelle. Der Pleite in Düsseldorf (0:2) stehen vier Siege und vier Remis gegenüber. Die offensive Durchschlagskraft kann sich mit 28 Auswärtstoren sehen lassen. Sieben der jüngsten zehn Liga-Spiele in der Ferne führten zu mindestens drei Toren und lassen auch diesmal auf eine offensive Angelegenheit schließen.

Vier Punkte fehlen den Nordlichtern auf den Relegationsplatz. Um weiterhin die Chance auf Platz 3 zu wahren, muss gegen Paderborn ein Sieg zu Buche stehen und gleichzeitig darf Düsseldorf nicht in Kiel punkten. Um das Maximum aus dem Paderborn HSV Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung des Happybet Neukundenbonus anbieten. Der Bookie gewährt auf die Ersteinzahlung 150 Prozent Bonus bis zu 100 Euro.

Unser Paderborn – HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Für den HSV gilt es noch eine alte Rechnung zu begleichen. In der Hinrunde setzte es nämlich auf heimischem Boden eine knappe 1:2-Pleite gegen Paderborn. Mit einem Sieg soll zudem die Hoffnung auf den dritten Tabellenplatz weiterhin am Leben gehalten werden. Ob es am Ende für einen Auswärtserfolg reicht, bleibt abzuwarten. Wir visieren ein enges Spiel mit mindestens drei Toren an und schließen das Remis nicht gänzlich aus. Nur eines der vergangenen sechs Duelle in der Benteler-Arena haben die Rothosen verloren (5S).