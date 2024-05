Bayern – Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2024

Unser Bayern - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.05.2024 lautet: Ob die Bayern nach dem schwachen 1:3 in Stuttgart auf nationaler Ebene wieder in die Spur finden, gilt es in unserem Wett Tipp heute herauszufinden.

Nach drei Bundesliga-Erfolgen leistete sich der deutsche Rekordmeister FC Bayern am vergangenen Spieltag beim VfB Stuttgart einen Aussetzer und kassierte durch zwei späte Gegentore eine 1:3-Klatsche. In Wolfsburg ging es zuletzt mit drei Siegen am Stück deutlich bergauf. In Sachen Klassenerhalt braucht sich der VfL keine Gedanken mehr zu machen.

Bayern hat bisweilen noch nie zu Hause gegen Wolfsburg verloren. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem Heimsieg mit weniger als 4,5 Toren. Für diesen Spielausgang serviert Bwin eine Quote von 1,93.

Darum tippen wir bei Bayern vs Wolfsburg auf “Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore”:

Nach Leverkusen fungieren die Münchner als stärkstes Heimteam der Bundesliga (13S, 1U, 2N).

Der VfL verlor alle Auswärtsspiele gegen Teams, die momentan auf einem CL-Platz (1 bis 5) rangieren (4N).

Bisher hat Wolfsburg noch nie in der Münchner Allianz-Arena gewonnen (2U, 28N).



Bayern vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine klare Linie und lassen die Gastgeber aus München als heißen Kandidaten auf drei Punkte erkennen. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,35 untermauert wird.

Wer entgegen jeglicher Statistik auf die Wölfe wetten möchte, erhält teilweise mehr als den siebenfachen Wetteinsatz. Da es sich hierbei um eine sehr risikobehaftete Wette handelt, könnte eine Freebet ohne Einzahlung für den Wettabschluss genutzt werden.

75 Prozent ihrer Heimspiele bestritten die Mannen von Trainer Thomas Tuchel mit mehr als 2,5 Toren. Auch diesmal zeichnet sich bei den Wettanbietern eine sehr deutliche Tendenz zu mindestens drei Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs. Wolfsburg Prognose: Holen die Wölfe den 4. Sieg am Stück?

Nach elf Meisterschaften in Serie gelang es dem FCB in dieser Saison nicht, den Titel zu verteidigen. Leverkusen war einfach nicht zu stoppen. Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Liga-Primus satte 15 Punkte.

Selbst die Vizemeisterschaft ist keineswegs fix. Zuletzt setzte es nämlich beim Tabellendritten in Stuttgart eine 1:3-Pleite. Somit ist der Vorsprung auf den direkten Verfolger auf zwei Punkte geschrumpft.

Dennoch spielten die Münchner in erster Linie auf heimischem Boden eine sehr gute Saison und mussten nur zwei Niederlagen akzeptieren. Diese kamen gegen Werder Bremen (0:1) und Borussia Dortmund (0:2) zum Vorschein. Satte 13 Siege und ein Remis sprechen für sich.

Sechs der jüngsten sieben Heimspiele wurden im deutschen Oberhaus siegreich gestaltet. Zwölf der insgesamt 16 Ansetzungen vor heimischer Kulisse führten zu weniger als 4,5 Toren.

Bayern - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:3 VfB Stuttgart (A), 2:2 Real Madrid (H), 2:1 Eintracht Frankfurt (H), 5:1 Union Berlin (A), 1:0 Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 3:0 SV Darmstadt (H), 2:1 SC Freiburg (A), 1:0 VfL Bochum (H), 0:3 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H).

Letzte Spiele Bayern vs. Wolfsburg: 2:1 (A), 4:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 4:0 (H).



Mitte März dieses Jahres hat Ralph Hasenhüttl in Wolfsburg das Amt des Trainers übernommen und konnte nach anfänglichen Problemen (1S, 2N) zuletzt mit neun Punkten aus drei Spielen in der Bundesliga beeindrucken. Fairerweise agierte die Konkurrenz mal abgesehen von Freiburg (2:1) mit Bochum (1:0) und Darmstadt (3:0) auf überschaubarem Niveau. Auswärts überzeugte Wolfsburg unter dem neuen Coach durchaus und behielt in zwei der drei Fernduelle die Oberhand. Dennoch machen die bisherigen Ergebnisse in der Fremde gegen potenzielle Champions-League-Anwärter auf den Plätzen 1 bis 5 nur wenig Mut auf einen Dreier. Die Paarungen in Leverkusen (0:2), Stuttgart (1:3), Leipzig (0:3) und Dortmund (0:1) gingen alle verloren.

Defensiv zeigte sich der VfL in den Stadien des Gegners sehr anfällig und musste sich über 16 Spiele hinweg 29 Gegentore ankreiden lassen. Die Offensive kann diese Schwäche mit lediglich 16 erzielten Treffern bei weitem nicht ausmerzen. 15 der insgesamt 16 Heimspiele führten zu weniger als 4,5 Toren. Merkur Bets stellt ein prall gefülltes Wett-Portfolio zum Kräftemessen zwischen Bayern und Wolfsburg bereit. Das eine oder andere Quoten-Juwel ist durchaus anzutreffen. Genauere Informationen zu den Quoten, dem Wettangebot, sowie dem Neukundenbonus sind in unserer umfassenden Merkur Bets Bewertung ersichtlich.

Unser Bayern – Wolfsburg Tipp: Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore

Für die Bayern geht es in dieser Saison zumindest um die Vizemeisterschaft. Wenngleich es zum Titel nicht gereicht hat, soll hinter der Werkself zumindest Rang 2 eingefahren werden. Bereits in der Hinrunde stellte der FCB in Wolfsburg seine Klasse unter Beweis und setzte sich knapp mit 2:1 durch. Keines der 30 direkten Duelle in der Allianz-Arena haben die Bayern gegen den VfL verloren (28S, 2U). Auch diesmal sehen wir die Hausherren vorne und tendieren zu weniger als 4,5 Toren.