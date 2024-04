Bayern – Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 17.04.2024

Unser Bayern - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.04.2024 lautet: Die Bayern sorgten mit dem 2:2 im Hinspiel für eine Überraschung und haben das Tor zum Halbfinale ein Stück aufgestoßen. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber vorne.

Die Pflichtaufgabe am vergangenen Bundesliga-Spieltag meisterte der deutsche Rekordmeister FC Bayern München mit einem wenig glanzvollen, aber absolut verdienten 2:0-Triumph gegen Köln. Die Meisterschaft ging dennoch in diesem Jahr nach Leverkusen.

Arsenal leistete sich nach dem 2:2 im Hinspiel gegen die Bayern auch auf nationaler Ebene einen Patzer. Auf heimischem Boden setzte es gegen Aston Villa eine 0:2-Pleite. Somit ging die Tabellenführung an Manchester City verloren.

Der Wett Tipp heute lautet: “Bayern kommt weiter” zu einer Quote von 1,71 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bayern vs Arsenal auf “Bayern kommt weiter”:

Bayern hat keines seiner CL-Heimspiele verloren (3S, 1U).

Die Londoner holten nur einen Auswärtssieg in der Königsklasse (1U, 2N).

4 der 6 Duelle mit den Gunners gingen in der Allianz-Arena an den FCB (1U, 1N).

Bayern vs Arsenal Quoten Analyse:

Anders als im Hinspiel, in dem die Recken aus London als Favorit auf den Triumph gehandelt wurden, gehen die Wettanbieter diesmal von einem Kräftemessen auf Augenhöhe aus. Die Quoten für Siegwetten belaufen sich zwischen 2,30 und 2,80, wobei die Hausherren aus München etwas niedriger bewertet sind.

Im Hinspiel fielen vier Tore. Auch diesmal tendieren die Bookies zu einem offensiv geführten Match. Wer erneut von vier oder mehr Treffern ausgeht, darf sich in der Betway App über den 2,5-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs. Arsenal Prognose: Finden die Gunners zurück in die Erfolgsspur?

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern spielt bisweilen eine starke Champions-League-Saison. Bis auf die Pleite im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom (0:1) ging keines der insgesamt neun Spiele verloren (6S, 2U).

Bereits in der Gruppenphase präsentierte sich die Elf von Trainer Thomas Tuchel, der den Klub zum Ende der Saison verlässt, dominant und holte fünf Siege und ein Remis, wobei die Konkurrenz mit Kopenhagen, Galatasaray und dem Tabellenschlusslicht Manchester United auf überschaubarem Niveau agierte. Satte acht Punkte Vorsprung zeigte der FCB auf den ersten Verfolger aus Kopenhagen auf.

Zu Hause gaben sich die Bayern bisweilen im Turnier keine Blöße und sind mit drei Siegen und einem Remis nach wie vor ungeschlagen. Mal abgesehen vom 0:0 gegen Kopenhagen hat die Tuchel-Elf bisher in jedem Heimspiel mindestens doppelt getroffen und konnte zudem zwei Mal die Null halten. In vier CL-Heimspielen stehen satte neun Tore zu Buche.

Sieben der insgesamt zwölf Treffer im Wettbewerb gehen auf das Konto von Neuzugang Harry Kane, der auch in der Liga mit 32 Toren in 29 Spielen überzeugte. Dennoch reichte es nicht zur 34. Meisterschaft. An Leverkusen war einfach kein Vorbeikommen.

Bayern - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:0 1. FC Köln (H), 2:2 FC Arsenal (A), 2:3 FC Heidenheim (A), 0:2 Borussia Dortmund (H), 5:2 SV Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:2 Aston Villa (H), 2:2 Bayern (H), 3:0 Brighton (A), 2:0 Luton Town (H), 0:0 Manchester City (A).

Letzte Spiele Bayern vs. Arsenal: 2:2 (A), 5:1 (A), 5:1 (H), 5:1 (H), 0:2 (A).

Arsenal hat innerhalb von nicht einmal einer Woche den Faden komplett verloren. Erst führte das Hinspiel im CL-Viertelfinale im Emirates Stadion gegen Bayern nur zu einem 2:2 und anschließend ging nach dem 0:2 gegen Aston Villa auf nationaler Ebene die Tabellenführung an Manchester City verloren.

Trotzdem spielten die Gunners in der bisherigen Champions League auf einem ansprechenden Niveau und stellten in der Vorrunde mit 13 erbeuteten Punkten vor PSV Eindhoven den Platz an der Sonne sicher. Als Gruppensieger galt es im Achtelfinale gegen Porto zu bestehen. Nach einem 0:1 im Hinspiel lösten die Kicker aus London im Rückspiel erst im Elfmeterschießen (4:2) das Ticket fürs Viertelfinale.

Auswärts legte die Elf von Trainer Mikel Arteta in der Königsklasse aber Probleme an den Tag und holte nur einen Sieg in vier Spielen. Dem 2:1 in Sevilla stehen auf der anderen Seite ein Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Die defensive Standfestigkeit ließ in jedem Fall zu wünschen übrig. In keinem der vier Fernduelle stand ein “Clean Sheet” zu Buche. Fünf Gegentore musste sich die von Arteta präferierte Viererkette ankreiden lassen, die Offensive konnte diese Anfälligkeit mit vier Auswärtstoren nicht kompensieren. Um das Maximum aus seinen Bayern Arsenal Tipp herauszuholen, könnte es sich anbieten, seine Wetten ohne Steuer zu platzieren.

Unser Bayern – Arsenal Tipp: Bayern kommt weiter

Seit 2009 standen die Gunners nicht mehr im Halbfinale der Champions League. Laut unserer Einschätzung dürfte sich an dieser Bilanz auch in diesem Jahr nichts ändern. Die Bayern spielten bereits im Hinspiel in der Ferne stark auf und werden auch in der heimischen Allianz-Arena überzeugen, um das Ticket fürs Semifinale zu lösen - zumal sich bei den Gunners wettbewerbsübergreifend mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen eine Krise anbahnt. Mit dem Ausscheiden in der Königsklasse dürfte sich diese weiter zuspitzen.