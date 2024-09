Bayern - Dinamo Zagreb Tipp, Prognose & Quoten 17.09.2024

SPORT1 Betting 16.09.2024 • 10:35 Uhr Bayern - Dinamo Zagreb Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Löst der FCB seine Pflichtaufgabe?

Unser Bayern - Dinamo Zagreb Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.09.2024 lautet: Der deutsche Rekordmeister aus München gab sich bisher auf nationaler Ebene keine Blöße und wird sich in unserem Wett Tipp heute auch in der Königsklasse nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Die Münchner schoben sich zuletzt in der Bundesliga mit einem starken 6:1-Erfolg bei Aufsteiger Holstein Kiel an die Tabellenspitze und gehen mit breiter Brust in unsere Bayern Dinamo Zagreb Prognose. Der kroatische Meister hat kürzlich auf nationaler Ebene gehörig Federn gelassen und ging auf heimischem Boden gegen Hajduk Split (0:1) leer aus.

Spielerisch sind die Hausherren aus München den Kroaten deutlich überlegen und agieren zudem in der heimischen Allianz Arena. In unserem Bayern Dinamo Zagreb Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Bayern (1. Halbzeit) & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Bayern vs Dinamo Zagreb auf „Sieg Bayern (1. Halbzeit) & Unter 5,5 Tore“:

Der deutsche Rekordmeister lag in allen 3 BL-Duellen bereits zur Pause in Front.

Alle 4 Aufeinandertreffen beider Konkurrenten endeten mit weniger als 5,5 Toren.

Mit 945,6 Millionen Euro zeichnet sich der FCB durch den beinahe 13-fachen Kader-Marktwert der Gäste (73,15 Millionen Euro) aus.



Bayern vs Dinamo Zagreb Quoten Analyse:

Unabhängig vom Austragungsort haben die Bayern die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen mit den Kroaten siegreich gestaltet. In einem Duell lag der deutsche Rekordmeister bereits zur Pause mit 4:0 vorne. Die niedrigen Bayern Dinamo Zagreb Quoten in Höhe von ca. 1,15 für den Heimsieg haben somit durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ lässt sich auf eine torreiche Angelegenheit schließen. Drei oder mehr Treffer bringen in der Bet365 Sportwetten App den 1,3-fachen Wetteinsatz mit sich. Darüber hinaus deuten die Bayern Dinamo Zagreb Wettquoten nicht zwingend auf beiderseitige Tore hin. Sollten nämlich beide Teams treffen, steht teilweise der doppelte Wetteinsatz im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Dinamo Zagreb Prognose: Glänzt Harry Kane einmal mehr?

Mit satten drei Toren fertigte der englische Nationalspieler Harry Kane am Wochenende Holstein Kiel quasi im Alleingang ab und verbuchte im deutschen Oberhaus bereits vier Treffer. Lediglich beim 3:2 in Wolfsburg verpasste der Neuner ein Tor. In unserer Bayern vs. Dinamo Zagreb Prognose ist dem 31-Jährigen auch in der Königsklasse ein Tor zuzutrauen.

Wie bereits eingangs erwähnt, dominiert die Elf von Trainer Vincent Kompany auf nationaler Ebene das Geschehen. Fairerweise gilt es aber auch zu erwähnen, dass die Konkurrenz mit Wolfsburg (3:2), Freiburg (2:0) und Holstein Kiel (6:1) auf überschaubarem Niveau agierte. In allen drei Begegnungen lag der deutsche Rekordmeister bereits zur Pause in Front. Darüber hinaus brachten zwei der drei Spiele weniger als 5,5 Tore mit sich. Defensiv standen die Münchner nicht immer sicher und hielten nur einen „Clean Sheet“ in drei Duellen.

In der vergangenen Spielzeit haben die Bayern in der Königsklasse kein einziges Heimspiel verloren. Vier Siege und zwei Remis deuten auf ein gewisses Maß an Heimstärke hin. Fünf der sechs Begegnungen endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Bayern - Dinamo Zagreb Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 6:1 Holstein Kiel (A), 2:0 SC Freiburg (H), 3:2 VfL Wolfsburg (A), 4:0 SSV Ulm (A), 2:4 TSG Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 0:1 Hajduk Split (H), 1:1 HNK Rijeka (A), 2:0 Qarabag Agdam (A), 2:1 Gorica (H), 3:0 Qarabag Agdam (H).

Letzte Spiele Bayern vs. Dinamo Zagreb: 2:0 (A), 5:0 (H), 0:0 (A), 1:4 (H).



Bisher kamen die Kroaten noch nie in der Königsklasse über die Vorrunde hinaus. Ob es diesmal für die Qualifikationsspiele bzw. den direkten Einzug in die Playoffs reicht, dürfte bei der starken Konkurrenz mehr als fraglich sein.

Bereits der erste Spieltag bringt mit Bayern München eine Mammutaufgabe zum Vorschein, zumal die Recken von Trainer Sergej Jakirovic zuletzt auf nationaler Ebene Probleme an den Tag legten. Der 5. Spieltag offenbarte im kroatischen Oberhaus nämlich ein 1:1 bei HNK Rijeka und zuletzt musste auf heimischem Boden gegen Hajduk Split sogar eine Niederlage (0:1) hingenommen werden. Mit 13 erbeuteten Punkten reicht es für die Blauen momentan nur für den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Rijeka ist aber nur auf einen Punkt angewachsen. Auf nationaler Ebene bestritt der kroatische Rekordmeister alle sechs Spieltage mit weniger als 5,5 Toren.

18 Mal ist Dinamo auf internationaler Ebene gegen ein deutsches Team angetreten. Nur drei der 18 Duelle waren von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus standen drei Remis und zwölf Niederlagen zu Buche.

Wer das Maximum aus seinem Bayern Dinamo Zagreb Tipp herausholen möchte, setzt auf die Verwendung eines Sportwetten Bonus. Der Auswahl sind von Gratiswetten über Cashbacks bis hin zu Einzahlungs-Boni keine Grenzen gesetzt.

So seht ihr Bayern - Dinamo Zagreb im TV oder Stream:

17. September 2024, 21:00 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Der Streaming-Anbieter DAZN wird die Begegnung zwischen dem deutschen und dem kroatischen Rekordmeister übertragen. Die Übertragung der Partie startet bereits ab 20:15 Uhr mit den Vorbereitungen, um 21:00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um den Bayern Dinamo Zagreb Tipp anhand von Live-Bildern in die korrekte Richtung zu lenken, ist ein Abo bei DAZN erforderlich.

Bayern vs Dinamo Zagreb: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Joao Palhinha, Gnabry, Musiala, Coman - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Dier, Davies, Pavlovic, Laimer, Tel, L. Sané, Olise, Müller

Startelf Dinamo Zagreb: Nevistic - S. Ristovski, Theophile-Catherine, S. Mmaee, Pierre-Gabriel - Sucic, Cordoba, Ademi, Baturina, Pjaca - B. Petkovic

Ersatzbank Dinamo Zagreb: Zagorac, Bernauer, Ogiwara, Torrente, Kacavenda, Pavic, Rog, Hoxha, Mbuku, Spikic, Stojkovic, Kulenovic

Harry Kane überzeugte zuletzt mit einem Dreierpack auf nationaler Ebene und ist auch heiß auf die Königsklasse. Darüber hinaus erzielte Neuzugang Michael Olise, der für 53 Millionen Euro von Crystal Palace kam, als Edeljoker sein erstes Saisontor. Ob er Serge Gnabry von der rechten Außenbahn verdrängt, wird sich zeigen.

Spielerisch reicht das Potenzial der Kroaten bei weitem nicht an Bayern heran. Dennoch ist vor allem Sandro Kulenovic auf der Neuner-Position nicht zu unterschätzen. Gegen Hajduk Split kam der 24-Jährige von der Bank und erzielte keinen Treffer. Trotzdem fungiert der Mittelstürmer mit fünf Toren als treffsicherster Spieler der Gäste.

Unser Bayern - Dinamo Zagreb Tipp: Sieg Bayern (1. Halbzeit) & Unter 5,5 Tore

Der deutsche Rekordmeister dürfte von der ersten Minute an aufs Gaspedal drücken, um bereits frühzeitig den ersten Dreier in der Königsklasse dingfest zu machen. In unserer Bayern Dinamo Zagreb Prognose wäre alles andere als ein deutlicher Heimsieg als Katastrophe für den FCB einzustufen.

Spielerisch herrscht zwischen beiden Konkurrenten ein Klassenunterschied vor. Da die Gäste aus Kroatien recht defensiv agieren werden, rechnen wir zudem mit weniger als 5,5 Toren.