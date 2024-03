Bayern - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2024

Unser Bayern - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.03.2024 lautet: Die Münchner müssen sich zusammenreißen, um ein frühes CL-Aus zu vermeiden. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren sogar einen deutlichen Sieg zu.

Im DFB-Pokal ist der FC Bayern schon lange ausgeschieden. In der Bundesliga hat der Rekordmeister zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen. So können die Münchner in dieser Saison eigentlich nur noch in der Champions League etwas reißen. Doch nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom droht auch hier ein frühes Aus. Die Aufgabe im Rückspiel in der Allianz Arena scheint allerdings machbar. Scheidet der FCB gegen die Italiener aus, nimmt das Image des Vereins in Europa großen Schaden. Zudem ist dann eine vorzeitige Trennung von Trainer Thomas Tuchel sehr wahrscheinlich.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Bayern mit HC -1″ zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Bayern vs Lazio Rom auf „Sieg Bayern mit HC -1″:

Die Bayern haben nur eines der letzten 22 Heimspiele in der Königsklasse verloren

In der BL hat der FCB daheim nur einen Punkt weniger geholt (31) als der souveräne Tabellenführer Leverkusen (32)

In der Serie A hat Lazio in 14 Gastspielen 2023/24 schon sieben Niederlagen kassiert



Bayern vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die Buchmacher lassen sich von der Krise der Münchner vor dem CL-Rückspiel nicht beeindrucken. Die Hausherren sind bei der Bayern vs Lazio Rom Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,27 die haushohen Favoriten.

So bekommt ihr auf der Gegenseite für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 11,1. Wenn ihr euch so hohe Quoten auf den Serie-A-Vertreter nicht entgehen lassen wollt, könnt ihr euch zuvor am besten eine Gratiswette ohne Einzahlung sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Lazio Rom Prognose: Geht die Ära von Trainer Tuchel vorzeitig zu Ende?

In München ging es natürlich nach der Bekanntgabe der Trennung im Sommer von Trainer Thomas Tuchel darum, mit welcher Einstellung die Mannschaft in den Endspurt der Spielzeit geht. Am vorletzten Spieltag beim 2:1 daheim gegen Leipzig gab es keine Anzeichen, dass die Spieler die Saison schleifen lassen könnten. Doch am Freitag zu Gast in Freiburg zeigte der Rekordmeister wieder zu wenig und hatte zunächst schwach begonnen sowie schwach aufgehört. So reichte es am Ende nur zu einem 2:2.

Damit hat sich der Rückstand auf Leverkusen weiter vergrößert. Nun geht es in der Liga nur noch darum, sich einen Platz unter den Top 4 zu sichern. Hier haben die Bayern elf Punkte Polster auf Rang 5. In der Königsklasse ist der FCB in den letzten zwölf Spielzeiten nur einmal im Achtelfinale gescheitert: 2018/19 gegen den späteren Gewinner Liverpool. Seit 13 CL-Heimspielen sind die Bayern ungeschlagen. Allerdings ist der Verein in den letzten sieben CL-K.o.-Spielen, wenn man das Hinspiel verloren hat, immer ausgeschieden.

Nach dem Vizemeistertitel in der Vorsaison hinkt Lazio in dieser Spielzeit in der heimischen Liga den eigenen Erwartungen auch weit hinterher. Das 0:1 am Freitag daheim gegen AC Milan, bei dem die Hausherren gleich drei Platzverweise hinnehmen mussten, war die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Liga-Spielen (2S). Damit sind die Adler aus der Hauptstadt auf Platz 9 abgerutscht. Der erste Champions-League-Rang in der Liga ist schon elf Punkte entfernt.

So kann und muss sich die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri auf die Pokalwettbewerbe konzentrieren. In der Coppa Italia ist man noch im Rennen und trifft im Halbfinale auf Juventus Turin. In der Königsklasse möchten die „Biancocelesti“ nach 23 Jahren das zweite Viertelfinale der Klubgeschichte erreichen. Auf deutschem Boden sind die Römer in der Champions League mit zwei Remis und zwei Niederlagen noch ohne Sieg. Wenn man das Hinspiel gewonnen hat, kam Lazio in zwölf der letzten 13 Fälle aber eine Runde weiter.

Bayern - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 SC Freiburg (A), 2:1 RB Leipzig (H), 2:3 Bochum (A), 0:1 Lazio Rom (A), 0:3 Bayer Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:1 AC Milan (H), 1:2 AC Florenz (A), 2:0 FC Turin (A), 1:2 FC Bologna (H), 1:0 Bayern (H)

Letzte Spiele Bayern vs Lazio Rom: 0:1 (A), 2:1 (H), 4:1 (H)



Auch in der Saison 2020/21 waren beide Vereine im CL-Achtelfinale aufeinandergetroffen. Damals gewannen die Bayern schon das Hinspiel in Rom mit 4:1 und erreichten dann mit einem 2:1-Heimsieg die nächste Runde. 61 Prozent Ballbesitz und 17:11 Gesamt-Schüsse sprachen im Hinspiel des laufenden Wettbewerbs eigentlich für die Münchner. Die Tuchel-Elf hatte aber keinen einzigen Schuss direkt aufs gegnerische Gehäuse gebracht.

Trotzdem hätten die Roten das Spiel nie verlieren dürfen und bauten den Gegner auf, unter anderem durch die Rote Karte für Dayot Upamecano, die auch zum spielentscheidenden Elfmeter führte. In der Liga kommen die Bayern auf einen Schnitt von 3,25 Toren pro Heimspiel. Treffen die Münchner auch am Dienstag mindestens dreimal, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 1,98. Neukunden sollten sich zuvor noch den Crazybuzzer Bonus mit einem 100-Prozent-Bonus bis zu 100 Euro sichern.

Unser Bayern - Lazio Rom Tipp: Sieg Bayern mit HC -1

Eigentlich treffen hier zwei Krisen-Teams aufeinander. Die Bayern haben nur eines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Lazio kassierte in den vergangenen sechs Serie-A-Partien vier Pleiten. Daheim in der Königsklasse sind die Münchner aber mit nur einer Niederlage in den letzten 22 Partien (18S, 3U) stark. Um sicher ins Viertelfinale einzuziehen, braucht es ein Erfolgserlebnis mit zwei Toren Differenz.

Lazio verlor die letzten beiden CL-Auswärtsspiele dieser Saison jeweils mit zwei Toren Unterschied. Wir rechnen damit, dass wir am Dienstagabend einen Rekordmeister erleben, der sich von den Problemen der letzten Wochen nicht viel anmerken lässt. Vielleicht schießen sich die Hausherren sogar etwas Frust von der Seele.