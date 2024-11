Bayern - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 06:00 Uhr Bayern - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verhindert Bayern die Konter?

Unser Bayern - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Beim deutschen Rekordmeister wird jeder Fehler schnell als Anfang einer Krise interpretiert. Im Wett Tipp heute sehen wir die Entwicklung der Münchner und geben Bayern einen souveränen Sieg mit.

Noch nie hat der deutsche Rekordmeister gegen die Eisernen verloren (7S, 3U). Diese Serie bleibt in unserer Bayern Union Berlin Prognose bestehen. Bis jetzt war die Restverteidigung gegen Konter in mehreren Spielen ein Problem, das der FCB im Heimspiel gegen die Köpenicker aber in den Griff bekommt. Auswärts erzielte die Mannschaft von Bo Svensson in zwei von vier Ligaspielen keinen Treffer und konnte erst eine Partie gewinnen (2U, 1N).

Für den Bayern Union Berlin Wett Tipp wählen wir eine Match-Kombi. Für „Bayern gewinnt ohne Gegentor“ gibt es bei Bwin eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Bayern vs Union Berlin auf „Bayern gewinnt ohne Gegentor“:

Bayern gewann zuletzt 2 Bundesliga-Spiele in Folge ohne Gegentor.

Union Berlin erzielte in 2 von 4 Bundesliga-Auswärtsspielen kein Tor.

Bayern kassierte in 3 Heimspielen erst ein Gegentor (7:1 Tore).

Bayern vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Bayern Union Berlin Wettquoten zeichnen in den besten Wett-Apps ein klares Bild. Bislang duellierten sich die beiden Mannschaften in zehn Partien - nie ging Union Berlin als Sieger hervor (3U, 7N). Zweistellige Siegquoten im Bereich von circa 14,0 dürften daher keine Überraschung für euch sein.

Wenig überraschend, aber ebenso wenig verlockend, fallen die Bayern Union Berlin Quoten für einen Heimsieg aus, der maximal den 1,20-fachen Gewinn ermöglicht. Selbst mit einer Handicapwette (-1) erhält der FCB kaum spielbare Quoten von ungefähr 1,51.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Union Berlin Prognose: Die Rekorde purzeln

Gemeinsam mit Omar Marmoush führt Harry Kane die Torjägerliste der Bundesliga an (9). In seinen ersten 40 Bundesliga-Partien erzielte der FCB-Stürmer nun 45 Treffer und jubelte in 28 verschiedenen Begegnungen - beides sind neue Rekorde im deutschen Oberhaus!

In Zusammenarbeit mit seinen Teamkollegen ließ Kane die Bayern-Fans in acht Ligaspielen bereits über 29 Treffer jubeln. Damit stellten die Münchner ihren eigenen Rekord ein (1976, 2021).

Die Auftritte der Bayern unter Vincent Kompany wirken in dieser Saison erfrischender als in den letzten Jahren und die meisten erwartbaren Treffer der Bundesliga (19,4 xG) verleihen diesem Eindruck auch einen statistischen Hintergrund.

Zielstrebig und schnell ist der Bayern-Angriff vor allem im deutschen Oberhaus unterwegs. Bis jetzt traf der aktuelle Tabellenführer in sechs von acht Ligaspielen mindestens dreifach und ließ die gegnerischen Defensivreihen im Regen stehen.

Bayern - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:0 Bochum (A), 1:4 Barcelona (A), 4:0 VfB Stuttgart (H), 3:3 Frankfurt (A), 0:1 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Frankfurt (H), 2:0 Kiel (A), 2:1 Dortmund (H), 0:1 Gladbach (A), 2:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Union Berlin: 5:1 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 1:1 (A), 4:0 (H)

Kritik am Spiel der Bayern gab es bislang vor allem in Bezug auf die Restverteidigung. Der deutsche Rekordmeister nahm in acht Ligaspielen sieben Gegentore hin und zeigte sich anfällig für Umschaltsituationen.

Allzu groß sollten diese Sorgen in unserer Bayern Union Berlin Prognose aber nicht sein. Zu Hause erlaubten die Münchner erst ein Gegentor in drei Ligaspielen (7:1) und zerlegten zuletzt den VfB Stuttgart (4:0).

Die zwei vorangegangenen Bundesliga-Partien des FCB endeten jeweils mit einem Zu-Null-Sieg. In unserem Bayern Union Berlin Tipp erwarten wir den dritten Sieg dieser Sorte.

Die Mannschaft von Bo Svensson hat eine klare Vorstellung von der eigenen Spielidee und nimmt dafür dürftige Offensiv-Auftritte in Kauf. Auswärts erzielte Union nur drei Treffer in vier Begegnungen.

Passend zu dieser Darstellung verpassten die Köpenicker in zwei der drei vorangegangenen Bundesliga-Auswärtsspiele einen eigenen Treffer. Die erwartbaren Tore (8,2 xG) der Gäste werden aktuell nur von St. Pauli unterboten (7,2 xG).

So seht ihr Bayern - Union Berlin im TV oder Stream:

02. November 2024, 15.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Trotz all der kritischen Äußerungen bezüglich der FCB-Restverteidigung erlaubte der deutsche Rekordmeister die wenigsten erwartbaren Gegentore (5,6 xGA).

Die Stärke der Eisernen liegt offensichtlich ebenfalls in der Verteidigung, die mit 8,1 erwartbaren Gegentoren die zweitbeste Mannschaft dieser Kategorie ist.

Bayern vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Joao Palhinha – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Ulreich (beide Tor), Dier, Coman, Goretzka, Laimer, Müller, Sané, Tel, Ibrahimovic

Startelf Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe – Jeong, Vertessen – Hollerbach

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow (Tor), Querfeld, Roussillon, Benes, Haberer, Schäfer, Skov, Tousart, Jordan, Skarke, Volland

Daraus ergibt sich womöglich ein passendes Ziel für euren Sportwetten Bonus, den ihr in Quoten von circa 1,75 für den Bayern Union Berlin Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ sinnvoll verpacken könnt.

Knackt Bayern früh im Spiel die Defensive der Eisernen, könnte der deutsche Rekordmeister aber auch „Über 2,5 Tore“ erzielen. Das gelang dem FCB in vier der letzten sechs direkten Duelle.

Unser Bayern - Union Berlin Tipp: „Bayern gewinnt ohne Gegentor“

Bayern gewann acht der ersten zwölf Partien unter Vincent Kompany und war im Angriff fast immer überzeugend. Gegen Union Berlin zeigen die Münchner nun, dass sie auch mit Kontermannschaften umgehen können und kontrollieren das Spiel über die vollen 90 Minuten.