Galatasaray - Fenerbahce Tipp, Prognose, Quoten 19.5.2024

Unser Galatasaray - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Süperlig Spiel am 19.05.2024 lautet: Das Interkontinental-Derby bringt keinen klaren Favoriten auf den Sieg mit sich. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe.

Galatasaray und Fenerbahce liefern sich einen Zweikampf um die Meisterschaft. Die deutlich besseren Karten hat Galatasaray auf der Hand und zeigt sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger und Revier-Rivalen auf. Sofern die „gelben Kanarienvögel“ das Derby gewinnen, würde zum Ende der Saison noch einmal Spannung im Kampf um den Titel aufkeimen.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir jedoch die Hausherren aus dem Istanbuler Stadtbezirk Beyoğlu im Vorteil und spielen „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Fenerbahce auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Galatasaray holte 54 Punkte in 18 Liga-Heimspielen - mehr geht nicht!

Fenerbahce absolvierte 14 der 18 Auswärtsspiele mit weniger als 4,5 Toren.

Nur eines der letzten 7 direkten Kräftemessen zwischen beiden Teams ging im Rams Park aus der Sicht der Gastgeber verloren.

Galatasaray vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk auf den klassischen Drei-Weg-Markt richtet, findet ein recht ausgeglichenes Verhältnis der Galatasaray Fenerbahce Wettquoten vor, wobei den Hausherren leichte Vorteile eingeräumt werden. Durchaus nachvollziehbar, da Galatasaray die letzten beiden direkten Duelle auf heimischem Boden für sich entschieden hat.

Beide Mannschaften zeigen in dieser Spielzeit einen Hang zu drei oder mehr Toren auf. Eine Tatsache, die auch den Bookies nicht entgangen ist. In der Bwin Sportwetten App wird für mindestens drei Tore im Spiel eine Quote von 1,51 geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs. Fenerbahce Prognose: Fixiert Galatasaray die 24. Meisterschaft?

Galatasaray befindet sich in einer sehr guten Verfassung und holte zuletzt 17 Siege am Stück. Mit 99 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Okan Buruk an der Spitze der Süperlig und spielt eine sehr starke Saison.

Ein Remis würde gegen Fenerbahce bereits ausreichen, um den Titel einzufahren. Nach dem Interkontinental-Derby gilt es am letzten Spieltag gegen Konyaspor zu bestehen.

Auf heimischem Boden sind die Löwen eine Bank und haben nach wie vor keinen einzigen Punkt abgegeben. Satte 18 Siege stehen zu Buche. Die Offensive ist im eigenen Stadion mit 51 Toren extrem gefährlich. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite 14 Gegentore im heimischen Stadion ankreiden lassen. Der amtierende türkische Meister beendete 14 seiner 18 Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren. Ein Drittel der Begegnungen auf heimischem Boden wurde mit weißer Weste beendet.

Mauro Icardi ist mit 23 Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen bzw. in der höchsten türkischen Liga.

Galatasaray - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:2 Fatih Karagümrük (A), 6:1 Sivasspor (H), 3:0 Adana (A), 4:1 Pendikspor (H), 4:0 Alanyaspor (A).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 3:0 Kayserispor (H), 0:0 Konyaspor (A), 2:1 Besiktas (H), 2:2 Sivasspor (A), 2:3 n.E. Olympiakos Piräus (H).

Letzte Spiele Galatasaray vs. Fenerbahce: 3:0 (H), 0:0 (A), 3:0 (H), 3:0 (A), 0:2 (A).



Mit sechs Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter dürfte es für Fenerbahce nur sehr schwer werden, die nationale Meisterschaft zu holen. Zwei Begegnungen stehen auf der Agenda. Nach dem Gipfeltreffen mit Galatasaray gilt es zudem, das Kräftemessen mit Istanbulspor zu bewältigen. Rang 2 und somit die Qualifikation für die Königsklasse ist bereits fix. Der Vorsprung auf den Tabellendritten Trabzonspor beträgt schon 32 Punkte.

Die Kicker von Trainer İsmail Kartal fungieren als stärkstes Auswärtsteam der Liga und sind nach wie vor in der Ferne ungeschlagen (15S, 3U). Auf gegnerischem Boden erzielte Fenerbahce mit 39 Treffern die meisten Tore. Mehr als 60 Prozent der Auswärtsspiele endeten ohne Gegentor. Im Allgemeinen ließ die Abwehr auswärts nur elf Tore in 18 Duellen zu. 14 der insgesamt 18 Begegnungen in der Fremde führten zu maximal vier Toren.

Kapitän Edin Dzeko ist hinter Mauro Icardi mit 20 Treffern der beste Angreifer in der türkischen Liga. Tipp-Freunde, die ihren Galatasaray Fenerbahce Tipp mit einem zusätzlichen Bonus versüßen möchten, könnten einen Blick in unseren Wettbonus Vergleich werfen.

Unser Galatasaray - Fenerbahce Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Zweifelsohne handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen. Das Interkontinental-Derby ist als Highlight des kommenden Spieltages zu betrachten.

Beide Konkurrenten dominieren die Liga nach Belieben und spielen bisweilen eine sehr gute Saison. Galatasaray setzte sich in allen Heimspielen durch. Selbst ein Remis würde bereits zum Titelgewinn reichen. Beide Mannschaften sind sich der offensiven Qualitäten des jeweiligen Kontrahenten bewusst und werden das Match aus einer sicheren Defensive heraus gestalten. Letztlich räumen wir den Gastgebern in einem Spiel mit weniger als 4,5 Toren Vorteile ein.