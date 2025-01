Benfica Lissabon - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 21.1.

Unser Benfica Lissabon - Barcelona Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2025 lautet: Die Portugiesen können vor allem daheim viel bewirken, das haben sie schon gezeigt. Trotzdem geht im Wett Tipp heute der Favorit aus Barcelona als Sieger vom Platz.

Barcelona, derzeit Zweiter der Tabelle, geht als Favorit ins Spiel, während Benfica auf Platz 15 steht. Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen starke Offensivleistungen gezeigt. Benfica erzielte durchschnittlich 2,40 Tore pro Spiel, Barcelona 3,40 Tore.

Robert Lewandowski, der bisher sieben Tore in diesem Wettbewerb erzielte, wird eine Schlüsselrolle in der Benfica Lissabon Barcelona Prognose spielen. Kerem Akturkoglu, Benficas Topscorer, hat drei Tore auf dem Konto.

Daher lautet unser Benfica Lissabon Barcelona Wett Tipp heute: “Sieg Barcelona” zu einer Quote von 1,95 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Barcelona auf “Sieg Barcelona”:

Benfica Lissabon vs Barcelona Quoten Analyse:

Unser empfohlener Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg für Barcelona. Dieser Tipp basiert auf der beeindruckenden Form und der technischen Überlegenheit Barcelonas sowie auf ihrer Fähigkeit, auch unter Druck zu bestehen. Trotzdem überraschen die relativ hohen Benfica Lissabon gegen Barcelona Quoten von rund 1,95 für den Auswärtssieg. Diese Quote könnt ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen.