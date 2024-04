Benfica Lissabon - Marseille Tipp, Prognose, Quoten 11.4.

Jean-Louis Gasset sitzt seit Ende Februar auf der Trainerbank von Olympique Marseille. Sein vielversprechender Start (5 Siege in Serie) ist schnell verpufft. Vier Pflichtspiel-Pleiten haben den anfänglichen Erfolg verblassen lassen. Das Viertelfinal-Hinspiel im Estadio da Luz scheint kein geeigneter Ort, um diese Negativ-Serie zu beenden. Benfica hat nach dem Abstieg aus der Königsklasse in beiden Heimspielen in der Europa League Über 1,5 Tore erzielt. Außerdem haben die Adler noch nie ein EL-Heimspiel verloren (21S, 7U).

In unserem Wett Tipp heute entscheiden wir uns für eine Wette auf „Benfica Lissabon Über 1,5 Tore“. NEObet bietet euch dafür eine Quote von 1,72 .

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Marseille auf „Benfica Über 1,5 Tore“:

Benfica Lissabon vs Marseille Quoten Analyse:

Olympique Marseille ist ein kniffliger Kontrahent, selbst wenn die Franzosen vier Niederlagen in Serie angehäuft haben. Keine Mannschaft in der Europa League erzielte mehr erwartbare Tore (19,8 xG). Gleichzeitig kassierte nur Qarabag mehr erwartbare Gegentore als OM (15,4 xGA).

Benfica Lissabon vs Marseille Prognose: Zu viele Ausfälle in der Defensive

Die aktuelle Serie von vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge zeichnet ein ähnliches Bild der Franzosen. Gäste-Trainer Jean-Louis Gasset fand in diesen vier Begegnungen kein Rezept, um den jeweiligen Gegner bei „Unter 1,5 Toren“ zu halten.

Benfica Lissabon - Marseille Statistik & Bilanz:

Darüber hinaus sind die Adler mit 13 von 16 möglichen Siegen in der Europa League zu Spezialisten für Hinspiele der K.o.-Runde herangereift. Des Weiteren erzielte Benfica in zwei der letzten drei Pflichtspiel-Duelle gegen Marseille „Über 1,5 Tore“.

All diese Zahlen regen zu einer Wette auf „Sieg Benfica Lissabon“ an. Diese könnt ihr mit einer Quote von 1,85 relativ komfortabel in der Happybet App abgeben.