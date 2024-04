Sturm Graz - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 01.05.2024

Sturm Graz - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ÖFB Cup Wette | Wer gewinnt den österreichischen Pokal?

In der deutschen Bundesliga hat Leverkusen in dieser Saison nach elf Triumphen die Meister-Serie der Bayern beendet. Und in der österreichischen Bundesliga droht Serienmeister Salzburg erstmals nach zehn Titeln hintereinander leer auszugehen. Hier könnte der SK Sturm zum Spielverderber werden. Doch bevor sich die Grazer die erste Meisterschaft seit 2011 holen können, steht am Mittwoch das Cupfinale gegen Rapid Wien an. Die „Blackys“ wollen in Klagenfurt ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Auch im Vorjahr ging es im Endspiel gegen die Hütteldorfer.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.50 bei Betway für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Rapid Wien auf „DC 1/x & Unter 4,5 Tore“:

Graz ist seit 6 Pflichtspielen ungeschlagen

Rapid wartet seit 5 Partien auf einen Sieg

Von den letzten 15 Vergleichen gegen die Steirer konnten die Hütteldorfer nur einen für sich entscheiden



Sturm Graz vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Schaut man auf die Bundesliga-Tabelle, sind die „Blackys“ als Tabellenführer natürlich im Vorteil. Der Vorsprung auf die Grün-Weißen beträgt vier Plätze und 17 Punkte. So werden die Steirer auch am Mittwoch von den deutschen Wettanbietern favorisiert.

Für einen Sieg der Grazer in der regulären Spielzeit gibt es Quoten von maximal 2.05. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hütteldorfer nach 90 Minuten mit Quoten im Schnitt von 3.40 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Rapid Wien Prognose: Holt Graz sogar das Double?

Ende März hatte der SK Sturm mit 0:1 daheim gegen Salzburg verloren und danach fünf Punkte Rückstand auf den Serienmeister. Doch dann begann bei den Steirern ein toller Monat April. Nur vier Tage nach der Heimpleite gegen die Bullen gewannen die Männer von Trainer Christian Ilzer im Pokal-Halbfinale mit 4:3 bei RB. In der Liga folgten vier Siege in Serie. So ging Graz am Sonntag mit einem Polster von drei Punkten auf den Titelverteidiger ins Spitzenspiel bei den Mozartstädtern.

Und bis zur 72. Minute lagen die Gäste sogar mit 2:0 vorne. Doch am Ende konnten die Salzburger eine Vorentscheidung in der Meisterschaft durch ein 2:2-Unentschieden doch noch mal vertagen. Prunkstück der Mannschaft ist die beste Defensive der Liga mit gerade mal 20 Gegentoren. Im Endspurt der Liga trifft Sturm noch auf Hartberg (H), den LASK (A) und Klagenfurt (H). Die „Schwoazn“ wollen nun das Double holen. Für den Coach sind die Wiener aber der leichte Favorit im Cup-Finale.



Rapid war unter Coach Robert Klauß gut ins Jahr 2024 gestartet und blieb in den ersten elf Pflichtspielen des Jahres ungeschlagen (5S, 6U). Damit durften die Wiener auch auf den dritten Platz und das internationale Geschäft hoffen. Das 0:5 am Sonntag beim LASK war aber schon die dritte Pleite in Serie. Hier zeigen die Hütteldorfer eine indiskutable Leistung. Damit ist der SK auf den fünften Platz abgerutscht und hat drei Spieltage vor dem Saisonende schon acht Zähler Rückstand auf Rang 3.

Seit fünf Spielen ist Rapid ohne Sieg. Vor allem gegen die Top-Teams gibt es nicht viel zu holen. Grün-Weiß holte in 17 Begegnungen gegen die Meistergruppen-Konkurrenz in dieser Saison nur elf Zähler. Der einzige Dreier gelang in Hartberg. Je acht Mal gab es eine Punkteteilung bzw. eine Niederlage. Trotzdem hoffen die Wiener am Mittwoch auf den ersten Cup-Titel seit 1995. Der SK Rapid trifft in dieser Pokal-Saison nun auch erstmals auf einen Liga-Konkurrenten.

Sturm Graz - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:2 RB Salzburg (A), 3:1 Rapid Wien (A), 1:0 Rapid Wien (H), 3:1 TSV Hartberg (A), 1:0 LASK (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 0:5 LASK (A), 1:3 Sturm Graz (H), 0:1 Sturm Graz (A), 1:1 Austria Klagenfurt (H), 1:1 RB Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Rapid Wien: 3:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 1;1 (A), 2:3 (A)



Diese Paarung wurde erst vor wenigen Tagen in der Bundesliga zweimal ausgetragen (19. und 24. April). Die Grazer entscheiden beide Duelle für sich. Auf einen 1:0-Heimsieg folgte ein 3:1-Erfolg in Wien.

Von den letzten 15 Vergleichen konnte der SK Rapid nur einen einzigen gewinnen (5U, 9N). Der Pokal macht den Hütteldorfern Hoffnung. Hier feierten die „Blackys“ in sieben Aufeinandertreffen lediglich zwei Siege (1U, 4N).

Schon im Vorjahr bestritten beide Mannschaften erstmals das ÖFB-Cup-Finale gegeneinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied der SK Sturm am Ende mit zwei Toren das Finale für sich.

Gewinnt der Favorit auch dieses Mal mit 2:0, gibt es dafür bei Sunmaker eine Quote von 8.05. Diese durchaus riskante Wette spielt sich deutlich einfacher in Verbindung mit dem Sunmaker Bonus.

Unser Sturm Graz - Rapid Wien Tipp: DC 1/x & Unter 4,5 Tore

Bei Rapid musste man in den letzten Wochen das Gefühl haben, dass sie mit dem Kopf schon lange beim Finale waren. Einige Stammspieler wurden für das wichtigste Spiel des Jahres geschont.

Ob dieser Plan aufgeht, ist aber fraglich. Die Hütteldorfer werden sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende sicher deutlich steigern und den „Blackys“ einen engen Fight auf Augenhöhe liefern.

Mehr als ein Remis dürfte nach 90 Minuten aber nicht drin sein. Denn man trifft auf den Tabellenführer, der seit Wochen in Topform ist. Auch der direkte Vergleich spricht klar für Sturm. So bleibt die aktuell stärkste Mannschaft Österreichs zu Recht der Favorit.