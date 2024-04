Knicks - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 01.05.2024

Unser Knicks - 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 01.05.2024 lautet: Im Madison Square Garden haben die Knicks die Möglichkeit mit ihrem vierten Sieg die Erstrundenserie gegen die 76ers zu beenden. Wir gehen in unserem Wett Tipp heute abermals von einer defensiv geprägten Partie mit Vorteilen für das Heimteam aus.

Die Defense der Knicks ist for real und Jalen Brunson ist ein absoluter Superstar! Diese beiden Thesen konnten vom Team aus New York in dieser Playoff-Serie eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass Joel Embiid auf Seiten der Sixers nicht bei 100 Prozent ist, sehen wir auch in Spiel fünf die Knickerbockers in der Rolle der Favoriten und empfehlen daher eine „Sieg Knicks & Über 201,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 2,55 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Knicks vs 76ers auf „Sieg Knicks & Über 201,5 Punkte“:

Die Knicks gewannen vier der letzten fünf Heimspiele gegen Philly.

In drei der vier Spiele in dieser Serie wurden mehr als 201,5 Punkte erzielt.

Joel Embiid scheint nach seiner Verletzung weiterhin nicht komplett fit zu sein.

Knicks vs 76ers Quoten Analyse:

Das Heimteam aus New York geht in der fünften Partie gegen die 76ers wenig überraschend als Favorit aufs Parkett des Madison Square Gardens. Mit einer Siegquote in Höhe von 1,56 liegen die Hausherren daher ein gutes Stück vor den Gästen aus Philadelphia mit einer Siegquote in Höhe von 2,35.

Nach der offensiven Meisterleistung von Jalen Brunson im letzten Spiel mit 47 Punkten werden dem Guard auch in der kommenden Partie die meisten Punkte zugetraut. Die Over/Under-Line wurde daher bei 34,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,85 recht hoch angesetzt und könnte gut in einen Wettschein in Kombination mit einem Sportwetten Bonus integriert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs 76ers Prognose: Führt Jalen Brunson seine Farben zum Erfolg?

Bei der Traditions Franchise aus New York steht und fällt alles mit dem Allstar-Guard Jalen Brunson, der auch in diesem Jahr einen großen Schritt in seiner Entwicklung nehmen und sich als absoluter Superstar dieser Liga etablieren konnte. Trotz seiner körperlichen Limitationen konnte der Aufbauspieler der Knicks in den letzten beiden Spielen mit 39 und 47 Punkten dominieren.

Der bullige Point Guard legte neben seinem Scoring im letzten Spiel zudem noch zehn Assists auf, was zeigt, dass gefühlt jeder Angriff der Knicks über den 27-jährigen geht. Ein weiterer Garant für den knappen Sieg in Spiel vier der Serie war die starke Team-Defense der New Yorker. Allen voran sollte hier O.G. Anunoby erwähnt werden, der vor allem in der zweiten Halbzeit Joel Embiid weitestgehend kalt stellen konnte und so gut wie jedes sich auftuende Loch in der Verteidigung zu stopfen wusste.

Über den Star-Center der 76ers müssen wir auch an dieser Stelle ein paar Worte verlieren. Embiid kann zweifelsohne einer der Top-3-Spieler der besten Basketball-Liga der Welt sein, wenn sein Körper es denn erlaubt. In dieser Serie ist dies leider nicht der Fall, zu offensichtlich scheinen die Fitness Probleme des Kameruners zu sein. Das Coach Nurse den amtierenden MVP dann über die kompletten 24 Minuten der zweiten Hälfte des letzten Spiels auf dem Court beließ, scheint daher eine sehr fragwürdige Maßnahme gewesen zu sein, die am Ende auch keine Früchte trug.

Ohne ihren Superstar in Topform sind die Sixers vor allem in der Offensive zu berechenbar und können sich bisher auch nicht auf ihren Wurf verlassen. Bei der 92:97 Niederlage vor heimischem Publikum legte das Team aus Pennsylvania eine unterirdische Wurfquote von 35,4 Prozent auf.

Knicks - 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 97:92 76ers (A), 114:125 76ers (A), 104:101 76ers (H), 111:104 76ers (H), 120:119 Bulls (H).

Letzte 5 Spiele 76ers: 92:97 Knicks (H), 125:114 Knicks (H), 101:104 Knicks (A), 104:111 Knicks (A), 105:104 Heat (H).

Letzte 5 Spiele Knicks vs. 76ers: 97:92 (A), 114:125 (A), 104:101 (H), 111:104 (H), 106:79 (H).



Auch die Knicks überzeugten mit einer Wurfquote von 43 Prozent nicht wirklich, konnten sich jedoch wie so oft auf ihr offensives Rebounding verlassen. Durch die vielen gesicherten Abpraller im Angriff gewann das Team aus dem Big Easy das Possession-Game deutlich, was auch eine minimal höhere Turnover Rate nicht zunichte machen konnte und auch in der anstehenden Partie ein Faktor werden dürfte.

Dass Embiid trotz seines Zustandes für außergewöhnliche Einzelleistungen sorgen kann, zeigte das dritte Spiel der Serie, als der Center 50 Punkte auflegte und seinen Farben den ersten Sieg der Serie bescherte. Solltet ihr auch im kommenden Match mit einer starken Partie des MVPs rechnen, findet ihr bei Bet365 für eine „Embiid über 32,5 Punkte“-Wette eine Quote von 1,80.

Unser Knicks - 76ers Tipp: Sieg Knicks & Über 201,5 Punkte

Die Knicks gewannen die beiden ersten Heimspiele in der laufenden Serie gegen die Sixers und konnten dabei mindestens 104 Punkte auflegen. Im Schnitt wurden in diesen Spielen 210 Punkte erzielt. Wir sehen die Knicks aufgrund der offensichtlichen Verletzungsprobleme von Embiid und der ansteigenden Leistung von Jalen Brunson im Vorteil und somit in die zweite Runde der Postseason vorstoßen.