Benfica - Sporting Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2024

Unser Benfica - Sporting Lissabon Sportwetten Tipp zum Portugal Cup Spiel am 02.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwartet uns das Halbfinal-Rückspiel im portugiesischen Ligapokal zwischen den beiden Erzrivalen von Benfica und Sporting Lissabon. Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe mit einigen Torchancen auf beiden Seiten des Feldes.

Nach der knappen Hinspielniederlage müssen die Mannen von Benfica ein Tor Rückstand aufholen, um ins Finale des Portugal Cups vorstoßen zu können. Im portugiesischen Clasico fallen traditionell einige Tore, sodass wir uns für eine „Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,75 bei Happybet entscheiden.

Darum tippen wir bei Benfica vs Sporting Lissabon auf „Über 2,5 Tore“:

Benfica vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Das Duell im Portugal Cup zwischen den beiden großen Teams aus Lissabon findet auch in dieser Saison auf Augenhöhe statt. Das sehen auch die Wettanbieter so und vergeben für einen Sieg der beiden Teams Quoten im Bereich von 2,25 bis 2,85, wobei die Gastgeber leicht favorisiert werden.

Dass beide Teams einen Treffer im kommenden Spiel erzielen werden, wird als recht wahrscheinlich erachtet. Die Quote für eine entsprechende Wette liegt mit 1,57 recht niedrig. Solltet ihr dagegen tippen wollen, empfehlen wir euch ein Angebot im Bereich der Gratiswetten zu nutzen, um euer Risiko so gering wie möglich zu halten.

Benfica vs Sporting Lissabon Prognose: Wer kann das Finale klar machen?

Natürlich handelt es sich im kommenden Spiel um das Duell zwischen dem Ersten und dem Zweiten der portugiesischen Liga-Tabelle. Momentan stehen die Männer von Benfica Lissabon mit einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Rang. Dabei stellt der Rekordmeister die zweitbeste Defensive der gesamten Liga und musste in 27 Spielen erst 21 Gegentreffer einstecken.

Sporting Lissabon reist hingegen mit der mit Abstand besten Offensive der Liga an. In 26 Spielen kommen die Grün-Weißen auf starke 77 Treffer. Im Schnitt fingen sich in dieser Saison die Spieler von Trainer Ruben Amorim genau einen Gegentreffer pro Partie ein.