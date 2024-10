Bengals - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2024

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 09:00 Uhr Bengals - Ravens Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Setzt Baltimore ein weiteres Ausrufezeichen?

Unser Bengals - Ravens Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 06.10.2024 lautet: Nachdem der erste Saisonsieg endlich eingetütet wurde, will Cincinnati in Week 5 nachlegen. Doch im Wett Tipp heute droht gegen den Rivalen aus Baltimore die nächste Pleite.

Die Bengals waren mit drei Niederlagen in Serie in die neue NFL-Saison 2024 gestartet. Dadurch rutschten die Playoff-Chancen für Cincinnati bedrohlich in den Keller. In Week 4 gab es dann mit einem 34:24 bei den Panthers endlich den ersten Sieg. Nun dürfen sich Joe Burrow und Co. im Laufe der Spielzeit nicht mehr viele Ausrutscher leisten. Doch schon am Sonntag steht das schwierige AFC-North-Duell gegen Baltimore an. Bei der Bengals Ravens Prognose schlagen sich die Quoten schon mal auf die Seite der Gäste aus Maryland.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,73 bei Bet-at-home den Bengals Ravens Wett Tipp heute „Sieg Ravens“.

Darum tippen wir bei Bengals vs Ravens auf „Sieg Ravens“:

Cincinnati konnte 2023 nur eines von 6 Division-Duellen gewinnen

Die Bengals entschieden 8 der vergangenen 12 Spiele gegen die Bengals für sich

Baltimore setzte zuletzt mit Siegen gegen die Cowboys und die Bills Ausrufezeichen - Cincy konnte 2024 lediglich gegen die Panthers gewinnen

Bengals vs Ravens Quoten Analyse:

Baltimore muss am Sonntag auswärts ran. Mit den letzten beiden Erfolgen hat das Team von Head Coach John Harbaugh aber seinen Status unter den Top-Teams der NFL bestätigt. So werden die Gäste mit einem Spread von minus 2,5 Punkten aufs Feld geschickt. Das „Über/Unter“ liegt bei 49,5 Punkten. Ihr bekommt für einen Sieg des Auswärtsteams Bengals Ravens Quoten zwischen 1,70 und 1,75.

Auf der anderen Seite gibt es bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Hausherren Bengals vs. Ravens Wettquoten im Schnitt von 2,15.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bengals vs Ravens Prognose: Cincinnati darf eigentlich nicht verlieren

Die Bilanz der Bengals von 1-3 sieht immer noch nicht gut aus. Doch in den ersten Wochen hätte es für Cincinnati auch anders laufen können. Gegen die Patriots fehlten ein paar Zentimeter für einen möglichen Game-Winning-Touchdown. Gegen die Chiefs war Cincy eine Pass-Interference-Strafe von einem Sieg entfernt. Gegen die Commanders machten Joe Burrow und Co. selbst eigentlich keine Fehler. Aber trotzdem reichten 33 Punkte der Offense nicht für einen Erfolg.

Immerhin ist die Angriffsreihe um Joe Burrow, Ja‘Marr Chase und Tee Higgins wieder fit und findet vor dem Bengals Ravens Tipp immer besser zusammen. So kamen in den letzten drei NFL-Partien immerhin 92 Punkte aufs Scoreboard. Doch die drei Niederlagen in dieser Saison haben auch die Defizite der Bengals aufgedeckt: Die Defense lässt im Schnitt 26 Punkte und 326,8 Yards pro Spiel zu. Gegen New England konnte man den Run stoppen und kassierte gegen Washington zu viele Passing Yards.

Vier Wochen in der neuen Saison brauchten die Ravens, um ihre beste Form zu erreichen. Schon das 28:25 bei den Cowboys in Week 3 war recht stark. Doch hier hätte sich Baltimore mit einem 0:19 im letzten Quarter fast mal wieder um den eigenen Lohn gebracht. Doch gegen die Bills am vergangenen Spieltag waren die Männer gleich vom ersten Play, einem 87 Yard TD Run von Derrick Henry, zur Stelle und ließen kaum locker. In diesem Jahr muss Lamar Jackson nicht alleine kämpfen.

Der Spielmacher wurde in Woche 4 von seinem Running Back mit 199 Yards und zwei Touchdowns unterstützt. Auch die Passing Defense konnte überraschen. Nachdem man in den ersten drei Spielen 291,7 Yards pro Partie zugelassen hatte, hielt man dieses Mal Buffalo-QB Josh Allen und seine zuvor so starke Offense in Schach. Allerdings haben die Ravens weiterhin Schwachstellen in der Offensive Line und im Receiving Corps. Zudem hat die Defense von Baltimore in dieser Saison schon zehn Pässe über 20 Yards oder mehr zugelassen. Das ist der Negativwert in der NFL.

Bengals - Ravens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bengals: 34:24 Panthers (A), 33:38 Commanders (H), 25:26 Chiefs (A), 10:16 Patriots (H), 14:27 Colts (H)

Letzte 5 Spiele Ravens: 35:10 Bills (H), 28:25 Cowboys (A), 23:26 Raiders (H), 20:27 Chiefs (A), 7:30 Packers (A)

Letzte 5 Spiele Bengals vs Ravens: 20:34 (A), 24:27 (H), 24:17 (H), 27:16 (H), 17:19 (A)

Nach 57 Aufeinandertreffen führen die Ravens die Serie gegen die Bengals knapp mit 30-27 an. In Cincinnati haben aber die Hausherren in der Bengals Ravens Prognose mit 18 Siegen zu elf Niederlagen die Nase vorne.

Von den vergangenen zwölf Duellen konnte Cinci gerade mal vier für sich entscheiden. Auch 2023 gingen beide Partien an Baltimore. Auf ein 27:24 im Paycor Stadium folgte ein 34:20 im M&T Bank Stadium.

Lamar Jackson warf in beiden Spielen zwei Touchdowns und blieb ohne Interception. Kommt der Ravens-QB auch dieses Mal auf mindestens zwei Passing-TDs, wird das von Bet365 mit einer Quote von 2,30 bezahlt.

Mit dem aktuellen Bet365 Promocode für Neu- und Bestandskunden könnt ihr euren Bengals Ravens Tipp etwas absichern.

Unser Bengals - Ravens Tipp: Sieg Ravens

Eigentlich müsste Cincy laut Bengals Ravens Prognose dieses Spiel gewinnen. Doch die Ravens werden immer besser. Der vergangene Spieltag hat auch gezeigt: Baltimore muss in erster Linie offensiv über den Run kommen. Dann kann man jeden Gegner dominieren.

Doch die Cincy-Defense ist vor allem gegen den Run anfällig. Wenn die Gäste am Sonntag das Spiel mit dem Lauf kontrollieren, bekommt die Offense der Hausherren kaum den Ball. Im letzten Jahr hat Cincinnati nur eines von sechs Division-Duellen gewonnen.