Besiktas - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2024

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 11:00 Uhr Besiktas - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Holt sich die Eintracht den ersten Dreier?

Unser Besiktas - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 03.10.2024 lautet: Nach dem unnötigen Remis in der Vorwoche will die SGE in Istanbul den ersten Sieg in dieser Europapokal-Saison holen. Etwas Zählbares muss man den Hessen im Wett Tipp heute auf jeden Fall zutrauen.

In der vergangenen Woche sah zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison bei einem 3:1-Vorsprung schon alles nach einem Heimsieg für die Eintracht aus. Doch in den letzten fünf Minuten kassierten die Frankfurter gegen Viktoria Pilsen noch zwei Gegentore und mussten sich letztendlich mit einem Punkt begnügen. Am Donnerstag ist nun Wiedergutmachung angesagt. Die Adler vom Main reisen zu den „Schwarzen Adlern“ vom Bosporus. Die Besiktas Frankfurt Prognose lässt keinen klaren Favoriten erkennen.

Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,69 bei Bet365 für den Besiktas Frankfurt Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Frankfurt auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Besiktas konnte (ohne Qualifikation) nur eines der letzten 11 Europapokal-Heimspiele gewinnen

Frankfurt ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen (4S, 1U)

Die „Schwarzen Adler“ konnten lediglich 2 von 13 Duellen gegen deutsche Vereine für sich entscheiden

Besiktas vs Frankfurt Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Gäste aus der Bundesliga mit 248 zu 135 Millionen Euro etwas die Nase vorne. Dagegen spricht der Heimvorteil für den Verein aus Istanbul. So sind die Besiktas Frankfurt Quoten keine wirkliche Hilfe.

Mit einer Höchstquote von 2,55 sind die Hessen bei den Buchmachern, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit Apple Pay befinden, die leichten Favoriten. Die Besiktas vs. Frankfurt Wettquoten für einen Heimsieg klettern aber auch nur maximal auf 2,75.

Besiktas vs Frankfurt Prognose: Die Schwarz-Weißen hoffen auf den Heimvorteil

Im Vorjahr landete Besiktas in der Süper Lig auf einem enttäuschenden 6. Platz, konnte sich aber immerhin mit dem elften Pokalsieg der Vereinsgeschichte etwas trösten. Damit es für die „Schwarzen Adler“ in diesem Jahr wieder aufwärts geht, wurde Giovanni van Bronckhorst im Sommer als neuer Trainer verpflichtet. Der neue Mann fügte sich mit einem 5:0-Sieg im Supercup gegen Meister Galatasaray gleich gut ein. Auch in der Liga läuft es bisher mit fünf Siegen, einem Remis und 14:4 Toren ganz ordentlich.

Neuzugang Ciro Immobile kommt in zehn Pflichtspielen schon auf zehn Treffer. International lösten die Schwarz-Weißen das Ticket für den Europa-League-Hauptwettbewerb mit einem Weiterkommen gegen Lugano (3:3, 5:1). Der Start in die Liga-Phase ging mit einer 0:4-Pleite bei Ajax Amsterdam allerdings gründlich daneben. Klammert man die Qualifikation einmal aus, konnte Besiktas in den vergangenen elf Europapokal-Heimpartien lediglich einen Sieg feiern. Zuletzt gab es sogar sechs Pleiten in Serie. Setzt sich dieser Negativlauf auch im Besiktas Frankfurt Tipp fort?

In der Bundesliga hat die Eintracht mit zwölf Punkten aus fünf Spielen den zweitbesten Saisonstart der Vereinsgeschichte hingelegt. Nur zum Auftakt der neuen BL-Saison setzte es in Dortmund eine 0:2-Pleite. Das 4:2 am Sonntag in Kiel war somit der vierte Liga-Sieg in Folge. Das verletzte Fehlen von Hugo Ekitike machte sich dabei überhaupt nicht bemerkbar. Denn Omar Marmoush war mit zwei Treffern und zwei Assists der Mann des Tages. In den bisherigen sieben Pflichtspielen kam der Ägypter auf sechs Tore und fünf Assists.

Noch kein Frankfurter hatte nach fünf BL-Spieltagen sechs Tore auf dem Konto. Da kann aktuell nicht mal Harry Kane (5 Treffer) mithalten. Am Sonntag wartet in der Bundesliga dann auch das Duell gegen die Bayern. Zuvor will die SGE ihre gute Auswärtsbilanz in der Europa League ausbauen. Seit sechs EL-Gastspielen ist die Truppe von Coach Dino Toppmöller mit fünf Siegen und einem Remis ungeschlagen. Nimmt man auch die Heimspiele mit dazu, ist die Eintracht sogar seit 14 EL-Partien ohne Niederlage.

Besiktas - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 3:0 Kayserispor (A), 0:4 Ajax Amsterdam (A), 2:1 Eyüpspor (H), 1:1 Trabzonspor (A), 2:0 Sivasspor (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 4:2 Holstein Kiel (A), 3:3 Viktoria Pilsen (H), 2:0 Gladbach (H), 2:1 Wolfsburg (A), 3:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas vs Frankfurt: -

Die Teams von Besiktas und der Eintracht treffen am Donnerstag in der Besiktas Frankfurt Prognose erstmals aufeinander. Die „Schwarzen Adler“ konnten von 13 internationalen Duellen gegen Vereine aus Deutschland nur zwei gewinnen, bei zehn Niederlagen (1U).

Die Frankfurter kommen in sieben Vergleichen mit türkischen Mannschaften auf zwei Erfolge, vier Remis und lediglich eine Niederlage.

So seht ihr Besiktas - Frankfurt im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 21 Uhr, Besiktas Stadion, Istanbul

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Bekannterweise hat sich RTL die Exklusivrechte für die Europa-League-Saison 2024/25 gesichert. Das Duell zwischen Besiktas und Frankfurt ist am Donnerstag sogar im Free-TV zu sehen.

Anpfiff im Besiktas Stadion ist um 21 Uhr.

Besiktas vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Besiktas: Günok – Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Massuaku – Al-Musrati, Gedson Fernandes – Rashica, Rafa, Joao Mario – Immobile

Ersatzbank Besiktas: Destanoglu (Tor) , Terzi, Oxlade-Chamberlain, Hekimoglu, Keles, Topcu, Muci, Onana, Kikicsoy, Ucan, Sanuc, Zaynutdinov

Startelf Frankfurt: Santos – Kristensen, Tuta, Koch, Theate – Skhiri, Larsson – Chaibi, Götze – Marmoush, Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Brown, Chandler, Collins, Amenda, Dahoud, Uzun, Knauff, Matanovic, Dina Ebimbe

Die Hausherren müssen auf ihren langzeitverletzten Kapitän Necip Uysal verzichten.

Die Frankfurter rechnen in der Besiktas Frankfurt Prognose mit der Rückkehr von Stürmer Hugo Ekitike. Zudem darf Mario Götze auf einen Platz in der Startaufstellung hoffen.

Unser Besiktas - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In den nationalen Wettbewerben stehen die „Schwarzen Adler“ bisher ganz gut da. Doch schon im ersten EL-Spiel in der Vorwoche gegen Ajax Amsterdam wurde klar, dass Besiktas aktuell nicht zur europäischen Elite gehört.

Die Hessen sind dagegen in Top-Form, fühlen sich in der Europa League immer wohl und können sich vor allem auf eine gefährliche Offensive verlassen. Das sollte in einem einigermaßen torreichen Spiel mindestens für einen Zähler reichen.