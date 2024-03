Besiktas - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten |03.03.2024

Unser Besiktas - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 03.03.2024 lautet: Auf den ersten Blick spricht im Istanbul-Derby viel für den Tabellenführer. Doch wir trauen den Gästen beim Wett Tipp heute nicht mehr als ein Unentschieden zu.

In der türkischen Süper Lig ziehen Galatasaray mit 72 Punkten und Fenerbahce mit 70 Zählern einsam ihre Kreise. Der erste Verfolger des Spitzenduos hat schon 24 Punkte Rückstand auf Rang 2. Beide Teams an der Tabellenspitze mussten in dieser Saison erst eine Liga-Pleite hinnehmen und wollen diese Bilanz so lange wie möglich aufrechterhalten. Ob das den „Aslanar“ auch am Wochenende gelingt, ist allerdings fraglich. Denn der türkische Rekordmeister ist am Sonntag zum Derby beim Nachbarn Besiktas zu Gast. Bei diesem gab es schon lange nichts mehr zu holen.

So spielen wir mit einer Quote von 1,85 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Galatasaray auf „Doppelte Chance 1X“:

Seit über 9 Jahren und 8 Gastspielen wartet Gala auf einen Sieg bei Besiktas und holte in diesem Zeitraum nur einen Punkt

Die letzten 6 Heimspiele hat Besiktas alle ohne Gegentor gewonnen

Die „Aslanar“ haben 2 der letzten 3 Pflichtpartien verloren



Besiktas vs Galatasaray Quoten Analyse:

Die „Aslanar“ liegen in der Tabelle drei Plätze und 26 Punkte vor den Schwarz-Weißen. So sind die Gäste bei der Besiktas vs Galatasaray Prognose wenig überraschend mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,98 leicht favorisiert.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Quoten im Schnitt von 3,48. Wenn ihr den Hausherren im Derby etwas zutraut, könnt ihr mit einer Gratiswette ohne Einzahlung völlig risikolos einen Versuch starten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Galatasaray Prognose: Wer knackt die Abwehr der Schwarz-Weißen?

Anfang Oktober war zunächst Coach Senol Günes bei Besiktas zurückgetreten. Danach wurde Assistenzcoach Burak Yilmaz vorläufig zum Chefcoach befördert. Doch dieser trat nach nur einem Monat auf eigenen Wunsch wieder von seinem Amt zurück. Auch Nachfolger Riza Calimbay durfte sich nur bis kurz vor Weihnachten in sieben Spielen versuchen. Im Januar wurde die Mannschaft schließlich von Trainer Fernando Santos übernommen. Nach einem etwas holprigen Start ist nun Ruhe eingekehrt.

In den elf Spielen unter Santos steht die Bilanz bei sieben Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Schwarz-Weißen sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 1U). Der Portugiese hat vor allem die Abwehr stabilisiert. An den ersten 23 Spieltagen setzte es 31 Gegentreffer. Die letzten sechs Heimspiele hat Besiktas alle ohne Gegentor gewonnen. Am Mittwochabend zogen die „Schwarzen Adler“ mit einem ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen Konyaspor ins Pokal-Halbfinale ein.

Im Vorjahr holte Galatasaray nach vier Jahren endlich wieder einen Liga-Titel. Auch in dieser Saison ist der Rekordmeister unter Coach Okan Buruk, der die Mannschaft seit Sommer 2022 betreut, wieder auf Kurs. Die erste und einzige Niederlage in der Liga setzte es am 12. Spieltag mit 1:2 zu Gast bei Hatayspor. Der Trainer lässt eigentlich mit hohem Pressing und schnellem Offensivfußball spielen. Trotzdem stellen die „Aslanar“ mit 15 Gegentoren die beste Abwehr. Daheim hält sich Gala mit 14 Siegen in 14 Spielen und 34:10 Toren makellos.

Auswärts kommen zu der einen Pleite noch drei Remis. Auch in den acht Liga-Spielen der Rückrunde hat sich „Cimbom“ mit acht Siegen und 21:5 Toren nichts zu Schulden kommen lassen. Bis vor kurzem tanzte der Verein noch auf drei Hochzeiten. In der vergangenen Woche folgte das Aus in der Europa League gegen Sparta Prag. Nach einem 3:2 im Hinspiel daheim verlor man das Rückspiel 1:4. Am Donnerstag verabschiedete sich Galatasaray auch aus dem nationalen Pokal - mit 0:2 im Viertelfinale daheim gegen Karagümrük.

Besiktas - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:0 Konyaspor (H), 2:0 Istanbulspor (A), 2:0 Konyaspor (H) 0:0 Kayserispor (A), 2:1 Antalyaspor (A)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 0:2 Fatih Karagümrük (H), 2:1 Antalyaspor (H), 1:4 Sparta Prag (A), 3:0 Ankaragücü (A), 3:2 Sparta Prag (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas - Galatasaray: 1:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (A), 2:1 (H)



Seit 13 Derbys zwischen den beiden Vereinen aus Istanbul gab es keinen Auswärtssieg mehr. Zwölf dieser Partien endeten mit einem Dreier der Heimmannschaft, so auch das Hinspiel in dieser Süper-Lig-Spielzeit. Durch einen Doppelpack von Mauro Icardi siegte Gala vor den eigenen Fans mit 2:1. Zu Gast bei Besiktas hat „Cimbom“ die letzten sechs Gastspiele verloren. Der letzte Erfolg bei den Schwarz-Weißen stammt vom Januar 2015.

In den letzten sechs Duellen der beiden Rivalen hätten die Wetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ jeweils Erfolg gehabt. Fallen auch dieses Mal mindestens drei Tore, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 1,55. Als Neukunde solltet ihr euch den Crazybuzzer Einzahlungsbonus nicht entgehen lassen. Nach der ersten Anmeldung bekommt ihr einen 100-Prozent-Bonus bis zu 100 Euro sowie eine 5-Euro-Freebet.

Unser Besiktas - Galatasaray Tipp: Doppelte Chance 1X

Galatasaray spielt bisher in der Süper Lig eine außergewöhnliche Saison. Doch in den letzten drei Pflichtspielen setzte es gleich zwei Niederlagen. Nun muss man auch noch bei Besiktas antreten, auswärts ist der Nachbar ein wahrer Angstgegner. Da die Schwarz-Weißen unter Coach Santos ihre Abwehr stabilisiert haben und immer besser in Form kommen, können wir den Gästen im Derby nicht mehr als einen Punkt zutrauen.