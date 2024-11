Besiktas - Malmö Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2024

SPORT1 Betting 05.11.2024 • 07:00 Uhr Besiktas - Malmö Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Kassiert Besiktas die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie?

Unser Besiktas - Malmö Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.11.2024 lautet: Die Defensive der Hausherren verhindert im Wett Tipp heute einen Heimsieg der „Kara Kartal“.

Die Gastgeber laufen in unserer Besiktas Malmö Prognose weiterhin ihren Ambitionen hinterher. Zuletzt kassierte der türkische Vertreter zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und verliert in der heimischen Süper Lig allmählich den Anschluss an die Tabellenspitze. Auf europäischer Ebene haben die „Kara Kartal“ ebenfalls noch nicht überzeugt.

Ebenso wenig konnte Malmö gegen die starken Konkurrenten in der Europa League mithalten. Die Gäste haben drei Zähler und liegen in der Tabelle gleichauf mit den Gastgebern. Für den Besiktas Malmö Wett Tipp hat sich folgende Variante durchgesetzt: „Sieg Malmö (HC +1)“, mit einer Quote von 2,20 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Malmö auf „Sieg Malmö (HC +1)“:

Besiktas erlaubte in der Europa League die zweitmeisten erwartbaren Gegentore (7,4 xGA).

Ciro Immobile (8 Ligatore) droht für das Duell gegen Malmö auszufallen.

Besiktas gewann nur 2 der letzten 6 Pflichtspiele.

Besiktas vs Malmö Quoten Analyse:

An den Besiktas Malmö Wettquoten gibt es einige Zweifel, die allen voran mit der schwachen Form der Hausherren zu tun haben. Die Gastgeber gewannen nur zwei ihrer letzten sechs Pflichtspiele und kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

Ruft ihr die Sportwetten Apps auf und sucht nach den Besiktas Malmö Quoten, findet ihr trotzdem nur Siegquoten bis 1,70 für die Mannschaft von Giovanni van Bronckhorst. Ein Gäste-Sieg wird bei Siegquoten von knapp unter 5,00 eingeordnet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Malmö Prognose: Bangen um den Topstürmer

Längst ist Ciro Immobile (34) in die Jahre gekommen und doch ist der italienische Angreifer der beste Stürmer seiner Mannschaft. Auf nationaler Ebene erzielte Immobile bereits 8 Saisontore. Mit dieser Ausbeute führt er die Torjägerliste der türkischen Süper Lig an.

Vergangenes Wochenende musste Giovanni van Bronckhorst den Mittelstürmer zur Halbzeit runternehmen - Diagnose: Zerrung im hinteren Oberschenkel. Ohne Immobile fehlt den schwarzen Adlern die beste Option für Torgefahr.

Als möglicher Ersatz kommt Mustafa Hekimoglu in Frage, der mit erst 17 Jahren nur halb so alt ist und noch in der Entwicklungsphase steckt. Somit könnte Besiktas bei der bisherigen Torausbeute von nur zwei Treffern aus drei Europa-League-Spieltagen stehen bleiben.

Das wäre für die Gastgeber fatal. Defensiv klaffen die Lücken, die Zweikämpfe wurden in den letzten Partien nicht angenommen, was sich vor allem im europäischen Wettbewerb gerecht hat.

Besiktas - Malmö Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 1:3 Kasimpasa (H), 1:2 Galatasaray (A), 1:0 Lyon (A), 2:0 Konyaspor (H), 1:1 Gaziantep (A).

Letzte 5 Spiele Malmö: 2:2 Hammarby (A), 2:1 Göteborg (H), 0:1 Olympiakos (H), 1:1 Västeraas (A), 1:1 Värnamo (H).

Letzte 5 Spiele Besiktas vs. Malmö: 0:1 (H), 0:2 (A), 4:1 (A), 0:1 (H), 2:4 n.E. (H).

Der jüngste Sieg in der Europa League gegen Lyon (1:0) war bei 1,82:2,83 xG mehr als schmeichelhaft und wurde dem Spielverlauf überhaupt nicht gerecht. Fast drei erwartbare Gegentore unterstreichen die Sorgen um den Defensivverbund.

Bis auf Elfsborg (7,8 xGA) erlaubte kein EL-Teilnehmer mehr erwartbare Gegentore als Besiktas (7,4 xGA). Da wird auch die Rückkehr von Stammtorhüter Mert Günok nicht ausreichen.

Auf dem Papier ist Malmö natürlich zu Recht in der Underdog-Rolle. Allerdings verkauften sich die Gäste in der Europa League bislang besser als Besiktas und ließen zumindest erst vier Gegentreffer zu (2:4 Tore).

Im Angriff konnte zwar noch niemand bei Malmö überzeugen (2,7 xG), doch die Verteidigung war im Vergleich zu Besiktas wesentlich stabiler (5,3 xGA).

Womöglich erwartet die Zuschauer im „Tüpras Stadyumu“ ein träges Spiel ohne viel Alarm in den beiden Sechzehnern. Bei Merkur Bets könnt ihr davon profitieren und eine Quote von 2,40 für „Unter 2,5 Tore“ verwenden.

So seht ihr Besiktas - Malmö im TV oder Stream:

06. November 2024, 16.30 Uhr, Vodafone Park, Istanbul

Übertragung Stream: RTL +

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in der Gruppenphase der Europa League 2018 aufeinander. Manch einen mag es überraschen, aber damals gewann Malmö beide Vergleiche ohne Gegentor (1:0, 2:0).

Mit der aktuellen Ergebniskrise im Schlepptau fehlt den Hausherren das Selbstverständnis. Eine weitere Niederlage wäre eine absolute Katastrophe. Konzentrieren sich beide Teams auf die eigene Abwehr, ist auch eine Quote von 2,29 für „Beide Teams treffen: Nein“ spielbar.

Besiktas vs Malmö: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Besiktas: Günok, Bulut, Uduokhai, Topcu, Masuaku, Ndour, Fernandes, Kilicsoy, Rafa, Muci, Hekimoglu

Ersatzbank Besiktas: Destanoglu, Sanuc, Terzi, Svensson, Al-Musrati, Joao Mario, Ucan, Uaynutdinov, Keles

Startelf Malmö: Friedrich, Makolli, Rösler, Zätterström, Busanello, Rosengren, Bolin, Skogmar, Loukili, Ali, Botheim

Ersatzbank Malmö: Persson, Lewicki, Busuladzic, Pena, Berg, Rieks, Jörgensen, Gudjohnsen, Kiese Thelin

Die Gäste führen die Tabelle in der heimischen Liga souverän an. Wettbewerbsübergreifend verlor Malmö nur eines der letzten sieben Pflichtspiele (0:1 vs. Olympiakos).

Im nationalen Wettbewerb erhält die Mannschaft von Henrik Rydström nur wenig Gegenwehr und hat mit einem Vorsprung von knapp zehn erwartbaren Treffern die meisten xG der Allsvenskan auf dem Konto (52,0 xG).

Unser Besiktas - Malmö Tipp: Sieg Malmö (HC +1)

Die Krise der Hausherren hält weiterhin an. Malmö hat den Liga-Wettbewerb im eigenen Land beinahe sicher in der Tasche, sodass jegliche Energiereserven in das anstehende Duell mit Besiktas gesteckt werden können.