Betis Sevilla - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 09:00 Uhr Betis Sevilla - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleibt Atletico in der Liga ohne Niederlage?

Unser Betis Sevilla - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 27.10.2024 lautet: Nach der bitteren Pleite in der Champions League sind die Rot-Weißen auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen auch mindestens einen Punkt zu.

In La Liga haben sich Barcelona und Real Madrid nach den ersten zehn Spieltagen schon ein wenig abgesetzt. Dahinter geht es aber eng zu. Zwischen Platz 3 und Rang 8 liegen nur fünf Punkte. Auf dem dritten Rang steht aktuell Atletico Madrid. Die Männer von Diego Simeone wollen am 11. Spieltag den Abstand zu den Top 2 aber wieder etwas verkleinern. Dafür muss man zu Gast in Sevilla punkten. Die Chancen für etwas Zählbares stehen laut der Betis Sevilla Atletico Madrid Prognose auch gar nicht so schlecht.

Wir sehen das ähnlich und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Sportwetten.de den Betis Sevilla Atletico Madrid Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Atletico Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Betis wartet seit 10 Duellen mit Atletico Madrid auf einen Sieg

Atletico ist in dieser Saison noch ohne Niederlage

Die Rojiblancos stellen die beste Abwehr in La Liga

Betis Sevilla vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Die Colchoneros müssen am Sonntag zwar auswärts antreten, haben aber in der Tabelle (Platz 3 zu Rang 7) und bei der Qualität klare Vorteile. Das spiegelt sich auch in den Betis Sevilla vs Atletico Madrid Quoten wider.

So sind die Gäste mit Siegquoten zwischen 2,30 und 2,38 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr aber auch nur Betis Sevilla gegen Atletico Madrid Wettquoten im Schnitt von knapp über 3,10. Wenn ihr den Gastgebern etwas zutraut, könnt ihr das Risiko durch eine Gratiswette minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Atletico Madrid Prognose: Welches Gesicht zeigen die Colchoneros?

Seit Trainer Manuel Pellegrini die Andalusier im August 2020 übernommen hat, geht es mit Real Betis aufwärts. Mit dem siebten Platz am Ende der Vorsaison qualifizierten sich die Verdiblancos zum vierten Mal in Folge für den Europapokal. Nach den ersten zehn Spieltagen 2024/25 steht der Verein aus Sevilla erneut auf dem siebten Platz. Die Bilanz steht aktuell bei vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen. Probleme macht im Betis Sevilla gegen Atletico Madrid Tipp auf jeden Fall die Offensive.

Zehn Treffer sind aktuell der schwächste Wert in den Top 10 der La-Liga-Tabelle. In der Fremde steht aus den letzten sieben Liga-Gastspielen auch nur ein Sieg zu Buche (4U, 2N). In der UEFA Conference League tut sich Betis ebenfalls noch schwer. Nach zwei Spielen steht durch ein 0:1 bei Legia Warschau und einem 1:1 am Donnerstag daheim gegen Kopenhagen gerade mal ein Punkt auf der Habenseite. Coach Pellegrini muss aktuell in der Offensive auf viele wichtige Spieler verzichten.

In La Liga ist Atletico nach zehn Spieltagen noch ungeschlagen. Zwar haben die Männer von Coach Diego Simeone mit fünf Remis schon einige Punkte liegen gelassen, trotzdem sind die Colchoneros die ersten Verfolger von Barcelona und Real Madrid. Da sich die beiden Top-Teams am Wochenende im Clasico direkt gegenüberstehen, können die „Rojiblancos“ den Rückstand von sieben Punkten auf Rang 1 und vier Zählern auf Platz 2 verkürzen. Zudem hat die Mannschaft laut Betis Sevilla Atletico Madrid Prognose in der Liga eine alte Stärke wiedergefunden.

Schon in den vergangenen Jahren hatte der Verein aus Madrid oft die beste Defensive in La Liga. Aktuell sind sechs Gegentore ebenfalls der Bestwert in der Primera Division. In der Königsklasse zeigt Atletico aber ein anderes Gesicht. Hier gab es zum Auftakt noch einen knappen 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig. Das 1:3 am Mittwoch daheim gegen den OSC Lille war nach dem 0:4 zu Gast bei Benfica Lissabon aber schon die zweite CL-Pleite in Serie. Hier stehen die Rot-Weißen nun schon in drei Partien bei acht Gegentoren.

Betis Sevilla - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 1:1 FC Kopenhagen (H), 2:1 Osasuna (A), 0:1 FC Sevilla (A), 0:1 Legia Warschau (A), 1:0 Espanyol Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:3 OSC Lille (H), 3:1 Leganes (H), 1:1 Real Sociedad (A), 0:4 Benfica Lissabon (A), 1:1 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs Atletico Madrid: 1:2 (A), 0:0 (H), 0:1 (A), 1:2 (H), 1:3 (H)

Diese Paarung gab es in Spanien schon 124 Mal. Atletico hat mit 66 Siegen zu 33 Niederlagen (28U) klar die Nase vorne. In Andalusien geht es mit 24 Erfolgen für das Heimteam, bei 25 Pleiten (13U), aber ganz eng zu.

Seit zehn Duellen und einem 1:0-Heimsieg im Februar 2019 wartet Betis Sevilla auf einen Erfolg gegen die Colchoneros. In diesem Zeitraum reichte es gerade mal für zwei Unentschieden.

Die Hausherren empfangen am Sonntag die aktuell beste Abwehr in La Liga. Da Atletico selbst die schwächste Offensive in den Top 5 der Tabelle hat, rechnen wir eher mit einem torarmen Spiel.

Den Buchmachern geht es genauso. So gibt es bei Betano für den Betis Sevilla Atletico Madrid Tipp „Unter 2,5 Tore“ gerade mal eine Quote von 1,65. Zusammen mit dem aktuellen Betano Promo Code spielt sich die Wette aber trotzdem hervorragend.

So seht ihr Betis Sevilla - Atletico Madrid im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Estadio Benito Villamarin, Sevilla

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich seit Jahren die Exklusivrechte an der ersten spanischen Liga gesichert. Jede Woche werden alle Partien aus Spanien live bei dem Streaming-Anbieter übertragen. So gibt es am Sonntag auch das Duell zwischen Betis und Atletico bei DAZN zu sehen.

Los geht es am Sonntag ab 18:30 Uhr im Estadio Benito Villamarin von Sevilla.

Betis Sevilla vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Betis Sevilla: Rui Silva - Bellerin, Bartra, Llorente, Perraud - Aitor Ruibal, Johnny, Altimira, Pablo Fornals - Bakambu, Vitor Roque

Ersatzbank Betis Sevilla: Adrian, Fran Vieites (Tor) - Diao, Juanmi, Chimy Avila, Abde, Flores, Losada, Rodriguez

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Witsel, Lenglet, Javi Galan - Koke, Barrios, Riquelme, Griezmann - A. Correa, Sörloth

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso (Tor), Reinildo, Gallagher, Lemar, Samuel Lino, de Paul, Simeone, Alvarez, Gimenez

Betis muss aktuell auf Spieler wie Isco, Lo Celso, William Carvalho, Natan und Marc Roca verzichten.

Bei den Colchoneros fehlen laut Betis Sevilla Atletico Madrid Prognose Profis wie Lenglet, Barrios, Azpilicueta, Llorente und Le Normand.

Unser Betis Sevilla - Atletico Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Atletico musste unter der Woche in der Königsklasse eine bittere Enttäuschung hinnehmen. Nun ist Wiedergutmachung angesagt. Doch das Gastspiel bei Real Betis wird sicher kein Selbstläufer.

Dafür sind die „Verdiblancos“ zu stark. Doch ein Punkt müsste für die Gäste mindestens drin sein. Dafür sprechen der direkte Vergleich und auch die Ungeschlagen-Serie der Madrilenen in dieser Saison. Allzu viele Tore dürften dabei nicht fallen.