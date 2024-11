Bills - Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.2024

SPORT1 Betting 02.11.2024 • 09:00 Uhr Bills - Dolphins Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Welche Änderungen gibt es im Vergleich zum Duell am 2. Spieltag?

Unser Bills - Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 03.11.2024 lautet: Buffalo gilt bei den Wettanbietern als riesiger Favorit und wird dieser Rolle in unserem Wett Tipp heute vollkommen gerecht.

Die Quoten in den besten Sportwetten Apps geben uns den Weg in der Bills Dolphins Prognose vor. Buffalo (6-2) kann Miami (2-5) mit einem Sieg fast vollständig die Resthoffnungen auf die Playoffs nehmen. Zwar ist Tua Tagovailoa bei den Gästen zurück auf dem Feld, doch in der Verteidigung stehen mehrere Leistungsträger auf der Kippe. Wir konzentrieren uns im Bills Dolphins Wett Tipp deshalb speziell auf das vielversprechende Matchup für die Offensive rund um Josh Allen.

Mit einer Quote von 1,87 wählen wir bei ODDSET „Bills über 27,5 Punkte“.

Darum tippen wir bei Bills vs Dolphins auf „Bills über 27,5 Punkte“:

Buffalo kommt auf einen Schnitt von 28,5 Punkten pro Spieltag.

Die Bills erzielten in 5 von 8 Spielen 30+ Punkte, zuletzt 2 Mal in Folge.

Bufallo brachten in 4 der letzten 5 direkten Duelle mindestens 30 Punkte aufs Board.

Bills vs Dolphins Quoten Analyse:

Die Außenseiterrolle von Miami bei den Bills Dolphins Wettquoten ist gigantisch. Head Coach Mike McDaniels ist in diesem Spiel gefragt, denn trotz der Siegquoten bis 3,25 hilft den Gästen nur ein Erfolg im Rennen um die Playoffs weiter.

Gewinnt Buffalo, könnt ihr aus den Bills Dolphins Quoten keinen großen Gewinn ziehen. Die Gastgeber sind bei Siegquoten von circa 1,40 eingeordnet und auf beiden Seiten des Feldes ein unangenehmes Matchup für Miami.

Bills vs Dolphins Prognose: Grandiose Voraussetzungen

Buffalo kann den Division-Rivalen mit einem Sieg die Lichter ausknipsen und die Playoff-Hoffnungen der Dolphins auf ein Minimum reduzieren. Bereits im ersten Vergleich am zweiten Spieltag siegten die Bills äußerst souverän (31:10).

Das Ergebnis reihte sich nahtlos in die vorangegangenen Resultate dieser Paarung ein. Buffalo erzielte in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen mindestens 30 Punkte und entschied die letzten fünf Duelle allesamt für sich.

Josh Allen agiert in diesem Jahr erneut auf einem herausragenden Level und hat seit kurzer Zeit sogar eine zusätzliche Waffe für das Passspiel bekommen. Seit dem Trade für Amari Cooper erzielte Buffalo in beiden Partien über 30 Punkte.

Seine Präsenz verhilft den weiteren Receivern zu mehr Räumen und die Last wird wesentlich passender verteidigt. Ein großer Profiteur der Neuverpflichtung ist Khalil Shakir, der in den beiden vorangegangenen Wochen zwei seiner drei besten Leistungen der Saison gezeigt hat und am letzten Spieltag erstmals auf über 100 Receiving-Yards gekommen ist (107).

Bills - Dolphins Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bills: 31:10 Seahawks (A), 34:10 Titans (H), 23:20 Jets (A), 20:23 Texans (A), 10:35 Ravens (A).

Letzte 5 Spiele Dolphins: 27:28 Cardinals (H), 10:16 Colts (A), 15:10 Patriots (A), 12:31 Titans (H), 3:24 Seahawks (A).

Letzte 5 Spiele Bills vs. Dolphins: 31:10 (A), 21:14 (A), 48:20 (H), 34:31 (H), 32:29 (H).

Schon in Woche zwei schenkte Buffalo den Dolphins 31 Punkte ein. Im Vergleich zum ersten Saison-Duell steht die Defensive von Miami sogar noch schlechter dar.

Pass-Rusher Jaelan Phillips fällt für die restliche Saison aus. Zusätzlich drohen drei weitere Stützen in der Verteidigung für das kommende Matchup auszufallen. Zach Sieler (Defensive Lineman), Kader Kohou (Nickel-Cornerback) und Jevan Holland (Safety) haben diese Woche allesamt noch nicht trainiert.

Aus dieser Perspektive betrachtet sollten die Bills sogar den Split der Buchmacher covern können und eine Wette auf „Sieg Bills (HC -6,5)“ mit Erfolg krönen. Ein Sportwetten Bonus für die Quoten von circa 1,91 ist ideal.

Zudem brennen die Hausherren auf ihr Heimspiel. Zuletzt musste Buffalo in fünf von sieben Spieltagen in der Ferne ran. Bisher erzielten die Bills in allen drei Heimspielen mindestens 34 Punkte.

Unser Bills - Dolphins Tipp: Bills über 27,5 Punkte

Fünf von acht Spieltagen beendeten die Bills mit mindestens 30 erzielten Punkten. Miami wird die drohenden Ausfälle in der Defensive nicht verkraften und sich der brandheißen Offensive aus Buffalo geschlagen geben müssen.