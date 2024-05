Bochum - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2024

Unser Bochum - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.05.2024 lautet: Die Werkself zog unter der Woche ins Finale der Europa League ein. Zurück im Liga-Alltag gastiert der neue deutsche Meister in Bochum und kann sich laut unserem Wett Tipp heute auf eine torreiche Begegnung einstellen.

Nur Bayern (90) hat in dieser Saison mehr Tore erzielt als Leverkusen (82). Die Werkself erspielte sich bislang 116 Großchancen (3.) und gab pro Spieltag 7,0 Torschüsse ab (2.). In der Defensive hat B04 nach der feststehenden Meisterschaft etwas nachgelassen, seit drei Spieltagen nicht mehr zu Null gespielt. Bochum spielt unter Heiko Butscher mutiger nach vorne und hatte damit großen Erfolg. Der VfL hat in den beiden letzten Begegnungen insgesamt sieben Tore erzielt und hat in diesem Duell die Chance auf den Klassenerhalt.