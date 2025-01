Bochum - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2025

SPORT1 Betting 14.01.2025 • 09:00 Uhr Bochum - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer landet einen großen Coup im Abstiegskampf?

Unser Bochum - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.01.2025 lautet: Für Bochum und St. Pauli steht viel auf dem Spiel. Die Hamburger haben die bessere Ausgangsposition als das Schlusslicht, auch bei uns im Wett Tipp heute.

Am 15. Januar 2025 um 18:30 Uhr erwartet uns im Vonovia Ruhrstadion ein spannendes Duell zwischen VfL Bochum und St. Pauli in der Bundesliga. Für beide Teams ist dieses Spiel von großer Bedeutung, da sie dringend Punkte benötigen, um ihre Positionen in der Tabelle zu verbessern.

Bochum steht derzeit auf dem letzten Platz mit nur acht Punkten, während St. Pauli mit 14 Punkten auf Platz 14 liegt. Der Schiedsrichter des Spiels ist Daniel Siebert.

Unser Bochum St. Pauli Wett Tipp heute lautet: „Sieg St. Pauli (DNB)“ zu einer Quote von 1,98 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Bochum vs St. Pauli auf „Sieg St. Pauli (DNB)“:

Bochum hat in dieser Saison durchschnittlich 2,3 Tore pro Spiel erhalten.

St. Pauli hat in 75 Prozent ihrer Auswärtsspiele getroffen.

Bochum hat in den letzten 3 Spielen 2 Mal eine Weiße Weste behalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs St. Pauli Quoten Analyse:

Für dieses Spiel empfehlen wir die Wette „St. Pauli Draw No Bet“. Diese Wahl basiert auf der aktuellen Form und den Leistungen beider Teams. Die Bochum vs. St. Pauli Quoten sind relativ ausgeglichen, für den Heimsieg winken Werte um 2,63, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Für einen Erfolg von St. Pauli könnt ihr eine Quote von 2,88 anstreben. Das Unentschieden wird bei den Bochum St. Pauli Wettquoten mit 3,35 bewertet. Wenn möglich, sichert euch auch unbedingt einen Sportwetten Bonus , solltet ihr eine 1x2-Wette anstreben.

Bochum - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:2 Mainz (A), 2:0 Heidenheim (H), 2:0 Union Berlin (A), 0:1 Werder Bremen (H), 0:1 Augsburg (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:1 Frankfurt (H), 1:0 VfB Stuttgart (A), 0:2 Werder Bremen (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:1 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. St. Pauli: 3:2 (A), 2:2 (H), 2:0 (H), 1:1 (A), 0:0 (A).

Bochum hat mehrere Verletzungen in der Verteidigung, was ihre Stabilität beeinträchtigen könnte. St. Pauli hat in den letzten Begegnungen gegen Bochum gut abgeschnitten und wird motiviert sein, Punkte zu holen.

Diese Wette bietet Sicherheit, falls das Spiel unentschieden endet, und ist daher eine vernünftige Wahl.