Borac Banja Luka - PAOK Tipp, Prognose & Quoten | 31.7.24

von SPORT1 Betting 30.07.2024 • 16:00 Uhr Borac Banja Luka - PAOK Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wer zieht in Runde 3 ein?

Unser Borac Banja Luka - PAOK Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 31.07.2024 lautet: Im Hinspiel hatte der griechische Meister vor den eigenen Fans überraschend viele Probleme mit dem Titelträger aus Bosnien. Im Rückspiel müsste sich aber nun im Wett Tipp heute die Qualität der Gäste durchsetzen.

Auf den ersten Blick war das Hinspiel in der Vorwoche in der Champions League-Quali zwischen PAOK und dem FK Borac eine klare Sache. Die Hausherren konnten dem Meister aus Bosnien auch drei Treffer einschenken. Da aber die Abwehr des griechischen Titelträgers im ersten Pflichtspiel der neuen Saison auch alles andere als sattelfest war, verspricht der 3:2-Sieg von Thessaloniki für das Rückspiel in Banja Luka am Mittwoch viel Spannung.

Wir entscheiden uns beim Borac Banja Luka PAOK Tipp mit einer Quote von 1.58 bei NEObet für die Wette „Sieg PAOK“.

Darum tippen wir bei Borac Banja Luka vs PAOK auf „Sieg PAOK“:

PAOK hat bei der Qualität klar die Nase vorne.

Banja Luka kam im Europapokal noch nie über die zweite Runde hinaus.

Thessaloniki stand schon 8-mal in der Europa League-Gruppenphase und 2-mal in der Conference League-Gruppenphase.

Borac Banja Luka vs PAOK Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert zeigt sich ein großer Unterschied zwischen beiden Teams. Der bosnische Meister kommt hier nur auf 6,5 Mio. Euro und hat gegen die 85 Mio. Euro der Griechen ganz klar das Nachsehen.

Allerdings haben die Rot-Blauen im Hinspiel auswärts nur knapp verloren und spielen nun daheim. Trotzdem sind die Hausherren am Mittwoch mit Quoten von im Schnitt 4.78 die klaren Außenseiter.

Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr dagegen maximal Quoten von knapp über 1.50. Wenn ihr den Gastgebern trotzdem etwas zutraut, könnt ihr euch durch eine der zahlreichen Gratiswetten helfen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Borac Banja Luka vs PAOK Prognose: Kriegen die Griechen die Abwehr stabilisiert?

Der FK Borac feierte in der Saison 2010/11 die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Zehn Jahre später holten sich die Rot-Blauen den zweiten Titel. Und nach einem dritten und einem zweiten Platz standen die Männer aus Banja Luka am Ende der abgelaufenen Spielzeit wieder ganz oben. Das Polster auf den amtierenden Doublesieger Zrinjski Mostar hatte zwei Punkte betragen. In 17 Heimspielen hatte der FKBBL nur eine einzige Pleite kassiert. Meistertrainer Vinko Marinovic verließ den Verein im Sommer und übernahm die U21 des Landes.

Nachfolger auf dem Trainerstuhl ist Mladen Zizovic, der von 2012 bis 2014 auch als Profi für den Verein gespielt hatte. In Runde 1 der Champions League-Quali hatte sich der bosnische Meister schon gegen den KF Egnatia Rrogozhine aus Albanien durchgesetzt. Allerdings musste das Rückspiel im Elfmeterschießen entschieden werden. Borac hatte das Hinspiel daheim mit 1:0 gewonnen (Siegtreffer 96. Minute), das Rückspiel aber mit 1:2 verloren. Die neue Saison in Bosnien beginnt am kommenden Wochenende. Banja Luka startet daheim gegen Velez Mostar.

Schon in seiner ersten Amtszeit bei PAOK hatte Razvan Lucescu den Verein zu einem Double (2019) und einem Pokalsieg (2018) geführt. Nach einer Station in Saudi-Arabien kehrte der rumänische Coach 2021 nach Thessaloniki zurück. Dieses Mal dauerte es etwas, bis sich die ersten Erfolge einstellten. Doch in der vergangenen Saison war es dann so weit. In der Conference League hatten die „Aspromavri“ das Viertelfinale erreicht und waren dort knapp am Club Brügge gescheitert. In der Liga hatte PAOK nach 36 Spieltagen zwei Punkte Vorsprung auf Athen und sich den vierten Meistertitel der Geschichte gesichert.

Coach Lucescu hat großen Anteil am Titelgewinn, da er die richtige Mischung aus Routiniers und Talenten fand. Zudem war die Mannschaft in den direkten Duellen mit den Titelrivalen in der Meisterrunde bestens eingestellt. Die Weiß-Schwarzen hatten nun jüngst allerdings mit nur einem Sieg und drei Niederlagen keine gute Vorbereitung gespielt. Das Hinspiel gegen den FK Borac daheim wurde immerhin knapp gewonnen. Bei einem Expected-Goals-Wert von 1.04 für die Gäste waren zwei Gegentore am Ende aber zu viel. Die neue Saison in Griechenland beginnt erst Mitte August.

Borac Banja Luka - PAOK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Borac Banja Luka: 2:3 PAOK (A), 1:2 Egnatia (A), 1:0 Egnatia (H), 2:0 Corvinul (H), 2:1 UTA Arad (A)

Letzte 5 Spiele PAOK: 3:2 Borac Banja Luka (H), 1:2 Vitesse Arnheim (A), 1:2 Union St. Gilloise (H), 0:1 Hibernian FC (H), 2:1 AEK Larnaca (H)

Letztes Spiel Borac Banja Luca vs PAOK: 2:3 (A)

Beide Vereine trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Für PAOK war es auch der erste Vergleich mit einer Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina gewesen. Auch Banja Luka hatte zuvor noch nie gegen ein griechisches Team gespielt.

Da im Hinspiel schon viele Tore gefallen sind, gehen die Buchmacher nun auch im Rückspiel von einigen Treffern aus. Geht auch dieses Mal kein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Platz, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 1.62.

Wie der Buchmacher bei Themen wie Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen oder der Sportwetten App abschneidet, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Tipwin Test.

Unser Borac Banja Luca - PAOK Tipp: Sieg PAOK

Die große Überraschung im Hinspiel war die Tatsache, dass PAOK zwei Gegentore kassiert hat und somit nur knapp gewinnen konnte. Zum Teil lässt sich das sicher mit der fehlenden Spielpraxis der Griechen erklären.

Im Rückspiel dürfte der Knoten bei Thessaloniki nun aber etwas gelockert sein. Zudem wird man den bosnischen Meister, der international noch nie eine zweite Quali-Runde überstanden hat, nicht nochmal unterschätzen.

Die „Aspromavri“ waren in den vergangenen Jahren Stammgast in den diversen UEFA-Gruppenphasen und dürften mit einem Sieg im Rückspiel auch in dieser Spielzeit auf Kurs bleiben.