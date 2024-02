Bournemouth - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Bournemouth - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.02.2024 lautet: In der 71. Spielminute versenkte Erling Haaland gegen Brentford die Kugel im Netz und sicherte den Citizens einen 1:0-Erfolg. Für unseren Wett Tipp heute ziehen wir klare Rückschlüsse aus diesem Nachholspiel.

Es benötigt nicht immer ein Torfestival, manchmal reicht ein einziger Treffer zum Erfolg. Jüngst gewann Manchester City sein Nachholspiel gegen Brentford (1:0) und ließ im gesamten Spiel nur 0,35 erwartbare Gegentore zu. Ein solches Szenario würde Pep Guardiola für das Auswärtsspiel in Bournemouth sicher auch begrüßen. Zuletzt lag Manchester City in sechs aufeinanderfolgenden Gastspielen jeweils zurück, kehrte von den letzten vier Auswärtsspielen aber stets als Sieger zurück.

Wir prognostizieren in unserem Wett Tipp heute einen „Manchester City Sieg ohne Gegentor“. Der Buchmacher Interwetten lässt dafür eine Quote von 2,60 springen.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Manchester City auf „Manchester City gewinnt zu Null“:

Bournemouth vs Manchester City Quoten Analyse:

In der Hinrunde pflückte Manchester City die Defensive der Cherries auseinander und schickte Bournemouth mit einer 1:6-Pleite auf die Heimreise. Die letzten vier Auswärtssiege in Serie stärken die Favoritenrolle der Skyblues, die von den Buchmachern mit Quoten bis 1,43 in den Vergleich geschickt werden.