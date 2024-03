Braunschweig – Elversberg Tipp, Prognose, Quoten|30.03.24

Unser Braunschweig - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Dass Eintracht Braunschweig doch noch gewinnen kann, wurde zuletzt in Paderborn bewiesen. Ob es im Wett Tipp heute zum weiteren Erfolgserlebnis reicht, bleibt abzuwarten.

Nach vier sieglosen Liga-Spieltagen schöpfte Braunschweig zuletzt beim 2:1-Erfolg in Paderborn wieder Mut im Abstiegskampf. Obwohl der Triumph zweifelsohne etwas glücklich war, ließ er den Rückstand zum rettenden Ufer weiter schrumpfen. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen vier Begegnungen bewegt sich die SV Elversberg auf Abwegen, muss sich derzeit aber noch keine Gedanken um den Klassenerhalt machen. Nach dem 0:3 in der Hinrunde gilt es für die Niedersachsen, eine Rechnung zu begleichen.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Elversberg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Braunschweig vs Elversberg Quoten Analyse:

Nur einmal standen sich beide Klubs bisweilen gegenüber. Hierbei handelte es sich um das Kräftemessen in der Hinrunde. Damals setzte sich der Aufsteiger aus Elversberg souverän mit 3:0 zu Hause durch. Laut Buchmacher-Bewertung ist diesmal nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Am Drei-Weg-Markt werden den Gastgebern aus Niedersachsen sogar leichte Vorteile eingeräumt.

Braunschweig vs. Elversberg Prognose: Startet Braunschweig eine Serie?

Nur in zwei der letzten zwölf Heimspiele verpasste die Scherning-Elf einen Torerfolg. Defensive Anfälligkeit ist kein Fremdwort in Braunschweig. Lediglich zwei der vergangenen elf Heimspiele endeten als „Clean Sheet“.

Braunschweig - Elversberg Statistik & Bilanz:

Elversberg stellte im Vorjahr die Drittliga-Meisterschaft sicher und ist in dieser Saison in erster Linie um den Klassenerhalt bemüht. Bisher konnten sich die Leistungen durchaus sehen lassen. Wenngleich nur eines der vergangenen vier Liga-Duelle siegreich gestaltet wurde, rangieren die Kicker aus dem Saarland im gesicherten Mittelfeld (11.). Satte sieben Punkte trennen die Mannen von Trainer Horst Steffen von der Abstiegszone. In der Fremde gab die SVE bisweilen eine gute Figur ab und gehört zu den fünf besten Auswärtsteams der 2. Bundesliga. Dennoch zeichnete sich zuletzt in den Stadien des Gegners ein deutlicher Abwärtstrend ab. Nur eines der vergangenen sechs Fernduelle war von Erfolg gekrönt.