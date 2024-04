Braunschweig - Hannover Tipp, Prognose, Quoten 14.04.2024

Unser Braunschweig - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.04.2024 lautet: Zuletzt ist die Offensive der Gäste etwas träge geworden und hat in drei von vier Liga-Spielen Unter 1,5 Tore erzielt. Im Wett Tipp heute spielt das eine elementare Rolle.

Grundsätzlich ist Hannover 96 auf einem guten Weg und kann womöglich nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen. Die Gäste verloren nur eines ihrer letzten 11 Zweitliga-Spiele (5S, 5U) und holten die drittmeisten Zähler in der zweiten Saisonhälfte. Zuletzt holte H96 aber nur noch einen Sieg in den vergangenen sechs Partien. Passend zum Derby hat sich Braunschweig wieder in Form gespielt. Die Löwen gewannen zwei ihrer letzten drei Zweitliga-Spiele und mussten sich nur in der Ferne Düsseldorf (0:2) geschlagen geben.