Braunschweig - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2024

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 09:00 Uhr Braunschweig - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zeigen die Hamburger gegen die Löwen eine Reaktion?

Unser Braunschweig - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.11.2024 lautet: Nach zwei ganz schwachen Leistungen stehen die Rothosen am Freitag unter Druck. Der Wett Tipp heute verspricht gegen einen Lieblingsgegner aber sofortige Besserung.

Nach einem schwachen Start in die Saison 2024/25 schien der HSV mit den Siegen in den Spitzenspielen in Düsseldorf (3:0) und gegen Magdeburg (3:1) auf dem richtigen Weg zu sein. Doch auf einmal tauchen wieder Rätsel bezüglich der Stabilität und des wahren Leistungsvermögens des Kaders auf. Auf ein 2:4 in Elversberg folgte am vergangenen Spieltag ein schmeichelhaftes 1:1 daheim gegen Nürnberg. Noch haben die Rothosen nur drei Punkte Rückstand auf Rang 1. Schon am Freitag gibt es bei den abstiegsbedrohten Löwen aus Braunschweig die Chance auf Wiedergutmachung. Diese trauen wir den Gästen in unserer Braunschweig HSV Prognose auch zu.

So spielen wir mit einer Quote von 1,56 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg HSV (DNB)“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs HSV auf „Sieg HSV (DNB)“:

Der HSV hat die letzten 7 Pflichtspiele gegen den BTSV alle gewonnen

Die Hamburger stehen auf Rang 4 - Braunschweig auf Platz 17

Die drittschwächste Defensive empfängt die beste Offensive

Braunschweig vs HSV Quoten Analyse:

Schon alleine der Blick auf die Tabelle müsste einen großen Unterschied bei den Braunschweig vs HSV Quoten mit sich bringen. Denn während die Hamburger auf Rang 4 stehen, belegen die Löwen einen direkten Abstiegsplatz (17).

Doch der Unterschied fällt gar nicht mal so deutlich aus. Ein Dreier der Hanseaten wird mit der Höchstquote von 2,15 belohnt. Für einen Erfolg der Gastgeber gibt es bei den besten Buchmachern auch nur Braunschweig gegen HSV Wettquoten zwischen 3,10 und 3,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs HSV Prognose: Die Löwen hoffen auf den Heimvorteil

Die Eintracht kommt in dieser Saison nicht in die Gänge. Besser als auf Rang 15 waren die Niedersachsen vor dem Braunschweig HSV Tipp noch nicht platziert. Sieben der neun Punkte holte man immerhin im eigenen Stadion. Eine bessere Heimbilanz hat seit Beginn des 6. Spieltags im Unterhaus nur Hannover 96 (9). Dafür warten die Löwen saisonübergreifend seit acht BL2-Auswärtspartien auf ein Erfolgserlebnis. Nur drei Mal stand der BTSV in der eingleisigen 2. Bundesliga nach elf Runden noch schlechter da. Immerhin reichten Braunschweig in der Vorsaison sogar schon fünf Punkte zu diesem Zeitpunkt zum Klassenerhalt.

Bei einem xG-Wert von 14,7 haben die Löwen lediglich elf Mal getroffen. Das bedeutet die schwächste Offensive hinter Ulm (10) und Regensburg (5). Zudem haben nur zwei Teams im Unterhaus eine schwächere „Shot Conversion“ (10,3 Prozent). Auf der anderen Seite des Spielfeldes führten 18,3 x-Goals zu 23 Gegentoren. Immerhin spielte die Eintracht schon drei Mal zu Null. Gerade mal drei Teams haben mehr Weiße Westen. An einem Freitag konnte ein BTSV-Keeper aber seit 18 BL2-Spielen nicht mehr ohne Gegentor bleiben. Das rettende Ufer verpasst man nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses.

Der HSV schafft es auch im siebten Zweitliga-Jahr nicht, im Unterhaus die nötige Konstanz zu finden. Sobald die Hamburger Schritte in die richtige Richtung gehen, folgen wieder bittere Rückschritte. Sicherlich muss Coach Steffen Baumgart aktuell mit einer angespannten Personalsituation klarkommen, doch mit der Qualität und der Breite im Kader müssten die Rothosen das eigentlich ausgleichen können. So spielen die Hanseaten mit 19 Punkten nach elf Partien ihre zweitschwächste Zweitliga-Saison.

Auch aus den ersten fünf Gastspielen holte der HSV lediglich in der Vorsaison (5) weniger Punkte als 2024/25 (7). Nur drei Teams haben 2024/25 mehr Schüsse zugelassen als die Hamburger. Dafür haben die Norddeutschen die zweitbeste „Shot Conversion“ im Unterhaus (21,2 Prozent) und haben bei nur 19,3 xG schon 25 Mal getroffen. Das ist die beste Offensive! Mehr Treffer nach elf Runden hatte der Verein in Liga 2 nur 2019/20 (28) auf dem Konto. Davie Selke traf in seinen letzten sieben Zweitliga-Spielen sechsmal. Seit Beginn des 5. Spieltags war nur Darmstadts Isac Lidberg noch torgefährlicher (7).

Braunschweig - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:0 Paderborn (A), 1:1 Preußen Münster (H), 1:3 Hertha BSC (A), 2:0 Hannover 96 (H), 1:3 SSV Ulm (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1 Nürnberg (H), 1:2 SC Freiburg (A), 2:4 Elversberg (A), 3:1 Magdeburg (H), 1:1 Aarhus GF (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs HSV: 0:4 (H), 1:2 (A), 2:4 (A), 0:2 (H), 1:2 (H)

Die beiden Vereine trafen schon 82 Mal aufeinander. Der HSV führt die Bilanz mit 50 Siegen zu 19 Niederlagen (13U) klar an. In Braunschweig haben aber die Löwen mit 17 Erfolgen zu 16 Pleiten (9U) knapp die Nase vorne.

Die letzten sieben Pflichtspiele gingen mit 22:6 Toren aber alle an die Rothosen. Schaffen die Hamburger in der Braunschweig gegen HSV Prognose den achten Pflichtspielsieg in Serie, stellen sie damit einen Vereinsrekord ein.

Kein Team hat im Unterhaus prozentual in Halbzeit 2 mehr Gegentore kassiert als die Hamburger (86 Prozent). Auch der BTSV kommt auf 14 von 23 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel. Dieses Wissen machen wir uns für einen Braunschweig HSV Tipp zunutze.

Bei Betano werden mehr Tore im zweiten Durchgang mit einer Quote von 1,93 belohnt. Wenn ihr noch kein Konto habt, bietet der Betano Willkommensbonus die perfekte Starthilfe für euch.

So seht ihr Braunschweig - HSV im TV oder Stream:

08. November 2024, 18:30 Uhr, Eintracht-Stadion, Braunschweig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Da sich die Zweitliga-Rrechte fest in der Hand von Sky befinden, wird auch das Duell zwischen den Löwen und den Rothosen bei diesem Bezahlsender übertragen. Der Countdown zum Spiel startet am Freitag um 18 Uhr auf Sky Sport.

Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff im Braunschweiger Eintracht-Stadion.

Braunschweig vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Johansson - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers - Kaufmann, Krauße, S. Köhler, Bell Bell, Gomez, C. J. Conteh - Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Grill (Tor), Ba, Di Michele Sanchez, Nikolaou, Borsum, W. Ould-Chikh, Polter, Szabo, Raebiger

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Perrin, Heyer, Muheim - Elfadli, Katterbach, Reis, Poreba, Dompé, Karabec - Selke

Ersatzbank HSV: Raab (Tor), Öztunali, Jatta, Stange, Richter, Baldé, Pherai, Mikelbrencis, Königsdörffer, Meffert, Schonlau

Bei den Löwen fehlen immer noch Casali, Tauer und Sane nach einem Kreuzbandriss. Beim HSV dürfen Meffert und Schonlau nach ihren Sperren wieder mitwirken.

Allerdings wird der verletzte Top-Stürmer Robert Glatzel schmerzlich vermisst, was schon eine Auswirkung auf die Braunschweig HSV Prognose haben kann.

Unser Braunschweig - HSV Tipp: Sieg HSV (DNB)

Mit jeder schlechten Leistung und jedem verpassten Sieg wächst der Druck beim HSV. Am Freitag stehen die Chancen für eine Reaktion aber nicht schlecht, denn die Eintracht wartet seit zehn Jahren auf einen Sieg gegen die Hamburger.

Sicherlich war Braunschweig zuletzt recht heimstark, sogar gegen Tabellenführer Hannover wurde vor kurzem gewonnen. Wir rechnen aber damit, dass die Rothosen wieder ihr anderes Gesicht zeigen und beim Lieblingsgegner gewinnen. Da die Männer von Coach Steffen Baumgart jedoch eine Wundertüte bleiben, sichern wir unseren Einsatz mit der Option „Draw no bet“ ab.