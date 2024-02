Braunschweig - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 10.2.2024

Unser Braunschweig - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Die Partien des KSC gehören ligaweit zu den torreichsten. In unserem Wett Tipp heute greifen wir diesen Fakt für das Duell mit Braunschweig auf.

Am vergangenen Zweitliga-Spieltag endete sowohl die Siegesserie von Braunschweig als auch von Karlsruhe. Während der KSC aber immerhin noch einen Punkt holen konnte, ging die Eintracht völlig leer aus. Am Samstag kommt es nun zum direkten Duell der beiden Kontrahenten, in dem die Löwen weiter Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen.

Die Gäste hingegen wollen eine weitere Serie verteidigen. Denn schließlich sind sie seit über drei Monaten ungeschlagen. Wir erwarten nicht nur deshalb einen munteren Schlagabtausch und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Karlsruhe auf „Über 2,5 Tore“:

Braunschweig kassierte in 16 der letzten 17 Zweitliga-Partien Gegentreffer.

In jedem der letzten 11 Liga-Spiele des KSC gab es mindestens 3 Tore.

In den Zweitliga-Begegnungen von Karlsruhe fallen ligaweit die meisten Tore.

Braunschweig vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Der Quotenverteilung der Wettanbieter zufolge haben wir es hier mit dem Inbegriff eines völlig ausgeglichenen Spiels zu tun. Die Quoten sowohl für Wetten auf einen Heim- als auch für einen Tipp auf einen Auswärtssieg sind bei den meisten Buchmachern identisch und liegen im Schnitt bei 2,55. Das Remis ist mit 3,75 quotiert.

Wer hier auf einen Sieger setzen will, sollte vorher einen Sportwetten Einzahlungsbonus in unserer Übersicht aussuchen. Mit einem Bonus könnt ihr eine Wette völlig ohne Risiko platzieren. Wir würden einen Bonus aber eher für eine Torwette verwenden. Denn gerade Partien des KSC versprechen in der Regel einige Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Karlsruhe Prognose: Duell auf Augenhöhe

Viermal in Folge hatte Braunschweig gewonnen und sich damit eindrucksvoll im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet, nachdem einige Experten die Löwen schon mehr oder weniger abgeschrieben hatten. Der Siegeszug endete am vergangenen Spieltag durch eine 0:1-Pleite auf Schalke.

Mit 20 Punkten steht die Eintracht nur aufgrund eines weniger geschossenen Tores hinter dem punktgleichen Team von Hansa Rostock auf dem vorletzten Platz. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage belegt der BTSV trotz der letzten Pleite den ersten Rang. Kein anderes Team konnte vier der letzten fünf Zweitliga-Spiele gewinnen.

In diese Phase fiel auch der 1:0-Erfolg Braunschweigs gegen Magdeburg. Das ist insofern besonders, da es die einzige weiße Weste war, die die Eintracht in ihren letzten 17 Zweitliga-Partien wahren konnte. Saisonübergreifend hielten die Löwen in nur zwei ihrer letzten 28 Pflichtspiele hinten die Null.

In direkten Duellen mit Karlsruhe konnte Braunschweig in nur einer der letzten acht direkten Begegnungen den Kasten sauber halten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Statistik gehen wir davon aus, dass die Gäste hier mindestens einmal zum Torerfolg kommen. Die weiteren Gründe liegen bei den Badenern selbst.

Braunschweig - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:1 Schalke (A), 1:0 Magdeburg (H), 2:1 Kiel (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 3:1 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:2 Wehen Wiesbaden (H), 4:3 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H), 3:2 Elversberg (H), 2:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Karlsruhe: 0:2 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 1:3 (H)

Denn diese konnten an elf der letzten zwölf Spieltage mindestens einmal treffen. Allerdings gab es in diesem Zeitraum auch reichlich Gegentore. Allein in den letzten acht Zweitliga-Spielen mit Beteiligung des KSC konnten beide Teams treffen. In jeder der letzten elf Begegnungen der Karlsruher gab es mindestens drei Tore zu bestaunen.

So kommt es dann auch nicht von ungefähr, dass in den bisherigen 20 Liga-Partien der Badener insgesamt 74 Treffer erzielt wurden - Liga-Höchstwert! Nur noch in den Spielen von Kaiserslautern und Schalke gab es diese Anzahl an Toren. Im Schnitt gab es damit 3,7 Treffer pro Zweitliga-Match des KSC.

Insofern lässt sich auch ohne weiteres über einen Tipp auf „Über 3,5 Tore“ nachdenken. Dieser wirft zum Beispiel bei NEObet eine Quote von 2,58 ab und mit dem NEObet Gutschein kann man diesen Tipp ohne Risiko abgeben. Am vergangenen Wochenende gab es im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden jedenfalls vier Tore. Beim 2:2 gab Karlsruhe eine zweimalige Führung aus der Hand und vergab damit den vierten Liga-Dreier in Serie. Nichtsdestotrotz ist der KSC seit mittlerweile drei Monaten oder umgerechnet acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen (4S, 4U). Aktuell ist nur Spitzenreiter St. Pauli im deutschen Unterhaus länger unbesiegt.

Unser Braunschweig - Karlsruhe Tipp: „Über 2,5 Tore“

Der Spielausgang ist für uns völlig offen. Wenn wir uns hier für ein Team entscheiden müssten, dann würden das die Gäste sein. Wir denken aber, dass Torwetten hier die bessere Option sind. In den letzten elf Partien des KSC gab es immer mindestens drei Tore. Wir sind uns dessen bewusst, dass das nicht immer so weitergehen wird. Da es allerdings in sieben der letzten acht Zweitliga-Spiele der Karlsruher sogar mindestens vier Treffer gab und auch die Löwen zuletzt weitestgehend torhungrig unterwegs waren, gehen wir nicht davon aus, dass dieser Trend im direkten Duell der beiden Teams gestoppt wird.