Brentford - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 01.01.2025

Unser Brentford - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.01.2025 lautet: Die Bees sind das stärkste Heimteam der Liga. Durch große Verletzungssorgen müssen sich die Hausherren im Wett Tipp heute aber maximal mit einem Punkt begnügen.

Arsenal hat es sich in London gemütlich gemacht. Seit einem Gastspiel am 10. November bei Chelsea haben die Gunners acht Spiele in der Premier League in Folge in der Hauptstadt bestritten (4 daheim, 4 auswärts). Und am Neujahrstag müssen die Männer von Coach Mikel Arteta erneut nicht weit reisen.

Im Westen der Metropole steht das Derby gegen Brentford an. Die Quoten der Brentford Arsenal Prognose sehen die Gäste klar vorne. Uns geht es ähnlich. Deswegen spielen wir mit einer Quote von 1,67 bei Bet365 den Wett Tipp heute "Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Brentford vs Arsenal auf “Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore”:

Arsenal ist seit 11 Pflichtspielen ungeschlagen (8S, 3U)

Brentford wartet wettbewerbsübergreifend seit 4 Partien auf einen Sieg

Die Bees konnten keines der jüngsten 5 Duellen gegen die Gunners gewinnen

Brentford vs Arsenal Quoten Analyse:

Schon der Blick auf das Tabellenbild sorgt für klare Brentford vs Arsenal Quoten. Denn die Gunners belegen Rang 3, während sich die Bees auf Platz 12 wiederfinden. So müsst ihr euch für einen Sieg der Gäste mit einer Höchstquote von 1,49 begnügen.

Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Hausherren bei den Buchmachern, die immer wieder auch Sportwetten ohne Einzahlung ermöglichen, Brentford gegen Arsenal Wettquoten zwischen 6,00 und 6,60.

Brentford vs Arsenal Prognose: Kann die Heimstärke das Verletzungspech kompensieren?

Brentford spielt erst seit 2021/22 in der Premier League. Der Verein aus dem Westen der Hauptstadt konnte sich in dieser Zeit aber schon voll in der höchsten englischen Spielklasse etablieren. Im Vorjahr schafften es die Bees am Ende allerdings nur auf einen enttäuschenden Rang 16. In diesem Jahr soll Coach Thomas Frank die Mannschaft wieder nach oben führen. Und schaut man auf die Heimbilanz läuft es für die “Bienen” auch prächtig. Kein Team hat mehr Heimpunkte gesammelt als Brentford. In den vergangenen 15 PL-Heimspielen setzte es lediglich eine Pleite (8S, 6U). Trotzdem steht der BFC in der Tabelle lediglich im grauen Mittelfeld.

Das hat mit der Ausbeute in der Fremde zu tun. Mit nur zwei Siegen aus neun Gastspielen hat kein Liga-Konkurrent auf des Gegners Platz weniger Punkte gesammelt. Aktuell sind die Londoner seit vier Pflichtspielen ohne Sieg (1U, 3N). Der Trainer sucht noch nach der richtigen Balance. Brentford kann die beste “Shot Conversion” (23,9%) und die beste “Shooting Accuracy” (61,9% der Schüsse kommen aufs Tor) der Liga vorweisen. Aber kein PL-Team spielte seltener zu null (1-mal). Auch haben nur die Aufsteiger Southampton und Leicester mehr Schüsse zugelassen.

In den letzten beiden Jahren konnte Arsenal nicht mit Manchester City mithalten und musste sich jeweils mit Rang 2 begnügen. In dieser Saison müssen sich die Gunners aktuell keine Sorgen um die Skyblues machen. Dafür haben die Männer von Coach Mikel Arteta schon neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool. Die Londoner spielen eigentlich eine gute Saison und sind seit 11 Pflichtspielen ungeschlagen (8S, 3U). Im Emirates stammt die letzte Pleite vom April 2024. Trotzdem lässt der AFC immer wieder mal Punkte liegen. Vor allem in der Fremde. Dort setzte es die einzigen beiden Saisonpleiten.

Zudem konnten die Gunners auswärts seit sieben PL-Gastspielen nicht mehr zu null spielen. Trotzdem stellt Arsenal mit 16 Gegentoren die beste Abwehr. Lediglich zwei Teams haben weniger Schüsse zugelassen. Sechs Weiße Westen sind der zweitbeste Wert hinter Liverpool, Nottingham und Everton (jeweils 7). In den vergangenen neun Jahren hat der Verein im ersten Ligaspiel des Jahres gerade mal eine Niederlage kassiert (6S, 2U). Auch sind die Männer aus Holloway seit zehn London-Derbys ungeschlagen (8S, 2U). Diese Fakten unterstützen unseren Brentford Arsenal Tipp.

Brentford - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 0:0 Brighton (A), 0:2 Nottingham (H), 1:3 Newcastle (A), 1:2 Chelsea (A), 4:2 Newcastle (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Ipswich Town (H), 5:1 Crystal Palace (A), 3:2 Crystal Palace (H), 0:0 Everton (H), 3:0 Monaco (H)

Letzte 5 Spiele Brentford vs Arsenal: 1:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (H), 1:1 (A), 0:3 (H)

Im August 2021 trafen beide Vereine in der Premier League erstmals aufeinander. Hier feierte Brentford einen 2:0-Heimsieg. Seitdem warten die Bees aber auf einen Sieg gegen Arsenal und holten nur einen Punkt, bei vier Niederlagen.

Die letzten drei Gastspiele bei dem Nachbarn aus West London haben die Gunners wettbewerbsübergreifend sogar ohne Gegentor gewonnen. In den letzten elf Reisen zu den Bienen setzte es sogar nur eine Niederlage (8S, 2U).

Einige dieser Vergleiche stammen aber aus den 30er und 40er Jahren und haben somit für unsere Brentford Arsenal Prognose keine Bedeutung.

Bei diesem Spiel sollten wir gleich zwei Stürmer im Auge behalten. Bryan Mbeumo von Brentford kommt in seinen 15 London-Derbys in der Premier League auf 14 Scorerpunkte (12 Tore, 2 Vorlagen). Auf der anderen Seite hatte Kai Havertz in den jüngsten acht Partien gegen die Nachbarn aus der Hauptstadt auch acht Torbeteiligungen (6 Treffer, 2 Assists).

Brentford vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brentford: Valdimarsson - Roerslev, Collins, Ji-Soo, Lewis-Potter - Janelt, Nörgaard, Damsgaard - Mbeumo, Wissa, Schade

Ersatzbank Brentford: Rasmussen, Arthur, Meghoma, Fabio Carvalho, Konak, Maghoma, Yogane, Yarmolyuk

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice - Martinelli, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Calafiori, Kiwior, Tierney, Zinchenko, Jorginho, Nwaneri, Gabriel, Gabriel Jesus

Brentford muss mit großen Verletzungsproblemen klarkommen, die auch eine Auswirkung auf die Brentford Arsenal Prognose haben werden. Sicher ausfallen werden Dasilva, Pinnock, Ajer, van den Berg, Jensen, Hickey, Henry, Thiago und Gustavo Nunes. Bei Mee und Flekken ist ein Einsatz noch ungewiss. Bei den Gästen fehlen White, Tomiyasu, Saka und Sterling.

Unser Brentford - Arsenal Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore

Normalerweise müssten die Bees als bestes Heimteam der Liga mit guten Chancen ins Derby gegen die Gunners gehen. Doch die zahlreichen Verletzten sind ein großes Handicap für Brentford.

Zudem trifft die Heimmannschaft auf ein formstarkes Arsenal, das seit 11 Pflichtspielen ungeschlagen ist und auch eine sehr guten direkten Vergleich gegen den kommenden Gegner vorweisen kann.