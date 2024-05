Brighton – Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 15.05.2024

Unser Brighton - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.05.2024 lautet: Die Blues zeigten sich kürzlich auf der Höhe und gelten auch in unserem Wett Tipp heute als leichter Favorit gegen Brighton.

Brighton überraschte zuletzt mit einem 1:1 bei Newcastle United. Dabei gingen die Gäste sogar in Front. Trotzdem war nur eines der vergangenen acht Liga-Duelle von Erfolg gekrönt (3U, 4N). Die Blues befinden sich derzeit in einer sehr guten Verfassung und holten neun Punkte aus den letzten drei Premier-League-Spielen. Hervorzuheben sind die deutlichen Erfolge gegen West Ham (5:0) und Tottenham (2:0).

Aufgrund der größeren spielerischen Klasse in den eigenen Reihen und der besseren momentanen Formkurve spielen wir den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Brighton vs Chelsea auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Lediglich einer der vergangenen 8 PL-Spieltage war bei Brighton von Erfolg gekrönt (3U, 4N).

Chelsea holte 3 Siege aus den jüngsten 3 Liga-Begegnungen.

5 der letzten 6 direkten Aufeinandertreffen im Falmer Stadium führten zu weniger als 4,5 Toren.

Brighton vs Chelsea Quoten Analyse:

Nur einen der bisherigen sechs Gastauftritte in Brighton haben die Mannen aus London verloren. Dem 1:4 stehen auf der anderen Seite drei Siege und zwei Remis gegenüber. Wer mit einem erneuten Auswärtssieg rechnet, darf sich teilweise über mehr als den doppelten Wetteinsatz freuen.

Im Allgemeinen tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Kräftemessen und gehen von drei oder mehr Toren aus. Eine Tatsache, die in der Bwin App anhand einer Brighton Chelsea Quote in Höhe von 1,39 bestätigt wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs. Chelsea Prognose: Darf Chelsea weiter auf die Conference League hoffen?

Brighton befindet sich auf dem absteigenden Ast und konnte kürzlich mit nur einem Sieg in acht Begegnungen nicht überzeugen. Dem 1:0 gegen Aston Villa stehen auf der anderen Seite drei Remis und vier Niederlagen gegenüber.

Als Lichtblick war jedoch das 1:1 gegen Newcastle am vergangenen Matchday zu betrachten. „The Seagulls“, wie die Schützlinge aus dem englischen Urlaubsort auch genannt werden, rangieren im gesicherten Mittelfeld der Tabelle (10) und müssen sich um den Klassenerhalt keine Gedanken machen.

Auf heimischem Boden führte nur eines der vergangenen drei Duelle zu einem Erfolgserlebnis. Darüber hinaus kamen zwei Niederlagen zum Vorschein. Beinahe 85 Prozent der Premier-League-Duelle im Falmer Stadium brachten weniger als 4,5 Tore mit sich.

Der Elf von Trainer Roberto De Zerbi fehlt es an einem Knipser in der Offensive. Neuzugang João Pedro, der für 34,2 Millionen Euro vom FC Watford kam, ist mit neun Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Brighton - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:1 Newcastle United (A), 1:0 Aston Villa (H), 0:3 AFC Bournemouth (A), 0:4 Manchester City (H), 1:1 FC Burnley (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:2 Nottingham Forest (A), 5:0 West Ham (H), 2:0 Tottenham Hotspur (H), 2:2 Aston Villa (A), 0:5 FC Arsenal (A).

Letzte Spiele Brighton vs. Chelsea: 2:3 (A), 0:1 (A), 3:4 (A), 2:1 (A), 4:1 (H).

Chelsea hat aufgrund der zuletzt ansprechenden Leistungen wieder Mut geschöpft und schnuppert am internationalen Geschäft. Als Tabellen-Siebter sind die Blues gleichauf mit dem Sechsten Newcastle United. Sollten die Magpies an den letzten beiden Spieltagen Punkte liegen lassen, könnten die Recken von Trainer Mauricio Pochettino Platz 6 erklimmen und wären somit zumindest in der Conference League vertreten. Dazu müssen aber die Hausaufgaben gegen Brighton und Bournemouth gemacht werden. Zuletzt resultierte auf gegnerischem Boden nach fünf sieglosen Partien (4U, 1N) ein 3:2-Triumph gegen Nottingham Forest. Allgemein spielten die Blues jüngst stark auf und holten zehn Punkte aus den letzten vier Duellen.

Die einzige Niederlage an den vergangenen 13 Spieltagen musste gegen Spitzenreiter Arsenal (0:5) hingenommen werden (7S, 5U). In den Stadien des Gegners legte Chelsea einen gehörigen Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag und erzielte satte 31 Tore. Die Abwehr steht auswärts nicht sicher und muss sich sogar 36 Gegentore ankreiden lassen. Nur zwei der bisherigen 18 Paarungen in der Fremde führten zu einem „Clean Sheet“. Für offensive Momente sorgt Cole Palmer. Der Neuzugang, der für 47 Millionen Euro von Manchester City geholt wurde, erzielte 21 Tore in der laufenden Saison. Sunmaker bietet für einen weiteren Treffer des 22-Jährigen mehr als den doppelten Wetteinsatz. Noch kein Kunde bei diesem Bookie? Einfach die Sunmaker Registrierung tätigen und zusätzlichen Neukundenbonus abstauben.

Unser Brighton – Chelsea Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Chelsea zeigte zuletzt gegen Nottingham Forest Nehmerqualitäten und drehte sogar einen Rückstand in der finalen Phase der Begegnung. Drei Siege am Stück sprechen für sich und untermauern die starke Verfassung der Blues. Dennoch ist Brighton zu Hause keineswegs zu unterschätzen und musste nur drei Heim-Niederlagen hinnehmen, zwei davon jedoch in den vergangenen drei Spielen auf heimischem Boden.

In einem defensiven Duell räumen wir den Gästen aus London Vorteile ein, ohne dabei ein Unentschieden mit weniger als 4,5 Toren auszuschließen.