Buccaneers - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2024

SPORT1 Betting 20.10.2024 • 16:00 Uhr Buccaneers - Ravens Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Was können die beiden Defensiven leisten?

Unser Buccaneers - Ravens Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.10.2024 lautet: Durchschnittlich erzielen diese beiden Mannschaften mehr als 29 Punkte pro Spiel. Erfüllen die Buccaneers und die Ravens in der Offensive die Erwartungen, ist unser Wett Tipp heute erfolgreich.

Volle Offensive heißt es in unserer Buccaneers Ravens Prognose. Baker Mayfield (Buccaneers) und Lamar Jackson (Ravens) sind zwei ehemalige Heisman-Trophy-Sieger. Womöglich spielen beide Quarterbacks aktuell den besten Football ihrer Karriere und erfüllen uns die Träume von einem Offensivspektakel.

Baltimore gilt offensichtlich als einer der größten Contender in diesem Jahr, während Tampa Bay eine Stufe tiefer eingeordnet werden muss. Zusammen füllen die beiden Mannschaften unseren Buccaneers Ravens Wett Tipp heute mit „Über 47,5 Punkte“. Betway zahlt dafür eine Quote von 1,76 aus.

Darum tippen wir bei Buccaneers vs Ravens auf „Über 47,5 Punkte“:

Tampa Bay und Baltimore erzielten jeweils an 4 von 6 Spieltagen mindestens 30 Punkte.

Durchschnittlich erzielen die Buccaneers (29,7) und die Ravens (29,5) jeweils knapp 30 Punkte pro Spiel.

Beide Teams erzielten zuletzt 3 Wochen in Folge mindestens 30 Punkte.

Buccaneers vs Ravens Quoten Analyse:

Den besten Wettanbietern liegt beim Gedanken an die Buccaneers Ravens Quoten womöglich ein Stein im Magen. Baltimore wird bei Siegquoten von circa 1,55 eingestuft, hat in der Defensive aber immer noch nicht den richtigen Plan entwickelt.

Zu Hause sollte Tampa Bay nicht unterschätzt werden. Baker Mayfield und seine Teamkameraden in der Offensive erzielten zuletzt gegen die Saints 51 Punkte. Da kann man schon mal über die Buccaneers Ravens Wettquoten für einen Erfolg der Gastgeber nachdenken. Maximal ist der 2,60-fache Gewinn möglich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Buccaneers vs Ravens Prognose: Das beste Duo der Liga

Pro Spieltag marschieren die Ravens 460,3 Yards über das Feld - Liga-Bestwert! 205,3 Yards pro Woche erlaufen die Gäste, womit sie ebenfalls die Spitze der NFL darstellen. Neuzugang Derrick Henry durfte seinen Mehrwert neben Lamar Jackson bereits zeigen, lief bislang für 704 Yards (1.) und erzielte acht Touchdowns (1.).

Lamar Jackson ist bereits zweifacher MVP-Sieger und spielt in diesem Jahr dennoch wahrscheinlich besser als je zuvor, was im Buccaneers Ravens Tipp berücksichtigt werden muss. Als Quarterback (!) lief er bereits für 404 Yards (8.), ohne dabei seine Pflichten als Passer irgendwie zu vernachlässigen.

Kein Quarterback hat eine niedrigere Rate an Turnover-Worthy-Place als Jackson (0,9 Prozent). Wide Receiver Zay Flowers wirbelte in den letzten beiden Partien durch die gegnerischen Verteidigungen, fing 13 First Downs (Liga-Bestwert in diesem Zeitraum) und legte 243 Yards (2.) zurück.

Diese übermächtige Offensive in der Buccaneers Ravens Prognose kam zuletzt erst richtig ins Rollen, erzielte drei Wochen in Folge 30 oder mehr Punkte und war die treibende Kraft hinter der aktuellen Serie von vier Siegen in Folge.

Buccaneers - Ravens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Buccaneers: 51:27 Saints (A), 30:36 n.OT. Falcons (A), 33:16 Eagles (H), 7:26 Broncos (H), 20:16 Lions (A).

Letzte 5 Spiele Ravens: 30:23 Commanders (H), 41:38 n.OT. Bengals (A), 35:10 Bills (H), 28:25 Cowboys (A), 23:26 Raiders (H).

Letzte 5 Spiele Buccaneers vs. Ravens: 26:20 (H), 22:27 (H), 12:20 (A), 17:48 (H), 16:44 (H).

Ebenso wie die Ravens, erzielte die Offensive der Buccaneers in vier von sechs Liga-Spielen 30 oder mehr Punkte, zuletzt dreimal in Folge. Baker Mayfield warf ligaweit die meisten Touchdown-Pässe (15) und trug sein Team zu insgesamt 178 Punkten in sechs Partien.

Der limitierende Faktor für den Buccaneers gegen Ravens Tipp ist bislang auf beiden Seiten die Verteidigung. Tampa Bay (23,5) und Baltimore (24,8) nahmen durchschnittlich jeweils über 23 Punkte hin und erschwerten der Mannschaft den Sieg.

Dem neutralen Zuschauer kann ein solches Aufeinandertreffen nur recht sein. Beide Teams leben von ihrem formstarken Angriff. Bei den Bucs muss Mike Evans noch erwähnt werden, der bislang die geteilt meisten Touchdown-Pässe gefangen hat (5).

Grundsätzlich solltet ihr den Gästen in der Buccaneers Ravens Prognose etwas mehr vertrauen. Zuletzt setzten sie sich gegen drei starke Offensiven (Commanders, Bengals, Bills) durch, weshalb ein Bwin Gutschein bei der Quote von 1,91 für „Sieg Ravens (HC -3.5)“ sicher gut aussehen würde.

Unser Buccaneers - Ravens Tipp: Über 47,5 Punkte

Die stärkere Unit ist auf beiden Seiten die Offensive, welche teilweise überragende Resultate auf die Anzeigetafel brachte. Wir erwarten ein High-Scoring-Game, indem beide Quarterbacks ihre Qualitäten unter Beweis stellen können.