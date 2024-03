Bucks - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2024

Unser Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 05.03.2024 lautet: Beim 113:97-Sieg gegen die Bulls feierte Milwaukee den fünften Sieg in Serie. Der Zweite der Eastern Conference übernimmt im Wett Tipp heute die Favoritenrolle.

Giannis Antetokounmpo ist der unangefochtene Leader der Bucks, das stellte er beim jüngsten Erfolg gegen die Bulls erneut unter Beweis. Der Grieche warf 46 Punkte (16/22), sammelte 16 Rebounds und assistierte vor sechs weiteren erfolgreichen Würfen. Für den kommenden Vergleich brauchen die Bucks ihren Anführer in genau dieser Verfassung.

Die LA Clippers gastieren im Fiserv Forum, nachdem sie gegen Minnesota (89:88) ihren zweiten Sieg in Serie eintüten konnten. Das Heimspiel gibt den Bucks einen Vorteil, den wir in unserem Wett Tipp heute berücksichtigen. Wir spielen bei NEObet eine Quote von 1,90 auf einen „Sieg Milwaukee Bucks (HC -5)“.